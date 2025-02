উইল ফোর্টে ‘কোয়েট বনাম অ্যাকমে’ শেলিংয়ের জন্য ওয়ার্নার ব্রোসকে কল করে

এটি মুক্তি থেকে টেনে নেওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে, উইল ফোর্টটি এখনও শোক করছে কোয়েট বনাম অ্যাকমে।

শেলভড ওয়ার্নার ব্রাদার্স মুভিটির জন্য তাঁর সহকর্মী ও ক্রুদের সাথে সম্প্রতি একটি “ফিউনারাল স্ক্রিনিং” রাখার পরে, 5x এ্যামির মনোনীত প্রার্থী লুনি টিউনস ফিল্মটি দিনের আলো না দেখে তার হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।

“আমার চিন্তাভাবনাগুলি ছিল যে এটি এফ -ইনিং ষাঁড়,” তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন মুভিউইবি। “এটি এমন একটি আনন্দদায়ক সিনেমা। এটি যা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল প্রাপ্য। I don’t know, I can’t tell you possibly why the decision was made to not release it, but it makes my blood boil.”

ফোর্ট যোগ করেছেন, “এবং আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, কারণ আমি সিনেমা সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করি, কারণ আমি তাদের চাই – আমি চাই না যে তারা আমাদের সাথে কী করেছে তা লোকেরা ভুলে যায়। That being said, I appreciate them letting us make it. But like, you know, don’t let us make this thing that we fall in love with and then not show it. I mean, I would understand if the thing sucked, but it’s really good.

“মানে, আপনি কখনই জানেন না জীবনে কী ঘটে। আপনি জানেন, সম্ভবত কোনও সময়, কোনওভাবে আমরা এটি কোনও সময়ে দেখতে পাই। আমি আশা করি লোকেরা করবে, কারণ আমি এতে সত্যিই গর্বিত ছিলাম। এবং লানা (কনডোর) ঠিক আছে। তিনি এতে দুর্দান্ত। এটা ঠিক, এটি একটি আনন্দদায়ক চলচ্চিত্র, “তিনি বলেছিলেন।

ফোর্টটি বলেছিলেন যে ছবিটি “অবিশ্বাস্য” বলে এক বছর পরে এই সাক্ষাত্কারটি এসেছে, “আমি জানি যে আপনারা অনেকেই আমাদের সিনেমাটি দেখার সুযোগ পাননি। এবং দুঃখের বিষয়, এটি এমন চেহারা যেমন আপনি কখনও করবেন না ””

2023 সালের নভেম্বরে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি মুভিটি শেল্ভ করেছিলেন, যা 1990 এর উপর ভিত্তি করে ছিল নিউ ইয়র্কার আয়ান ফ্রেজিয়ারের নিবন্ধ, $ 30 মিলিয়ন ট্যাক্স রাইটিং-অফ পেয়েছে। সংস্থাটিও আশ্রয় নিয়েছে ব্যাটগার্ল এবং স্কুব! ছুটির দিন হান্ট।

গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রায় 12 ক্রেতার জন্য ছবিটি স্ক্রিন করেছিলেন তবে সমস্ত বিড প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তারা million 70 মিলিয়ন উত্পাদন ব্যয়ের নীচে ছিল।