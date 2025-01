এই পালস-পাউন্ডিং ওয়েস্টার্নের ভয়াবহ ঘটনাগুলি চরিত্রগুলির উপর জয়লাভ করে যা আমি সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ করতে পারিনি

সম্পর্কিত

Horizon: An American Saga Chapter 2 Review – 6 Hours In & Costner’s Western Still Seems like TV (ভেনিস)

আমি থিয়েটারে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলির প্রতি কস্টনারের জেদকে সাধুবাদ জানাতে সক্ষম হওয়া উচিত, কিন্তু Horizon: Chapter 2 দেখার পরে, আমি এখনও আমার মাথা খামড়াচ্ছি।