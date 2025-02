এসএনএল এলাম ফক্স নিউজ ডিজিটাল এক্সক্লুসিভে ক্রিস ফারলির কাছে অত্যাশ্চর্য দিক প্রকাশ করে

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

আপনার যদি চোখে কাজ করা হয় তবে আপনি সম্ভবত সিওভান ফ্যালন হোগানের মুখ দেখেছেন।

তবে তিনি বিগ স্ক্রিনে গত 30 বছরের সিনেমার কয়েকটি সেরা ছবিতে অভিনয় করার আগে, তাকে ছোট পর্দায় দেরী-রাতের লাইভ স্কেচ কমেডি ভ্যারাইটি শোয়ের কাস্ট সদস্য হিসাবে দেখা যেতে পারে, “শনিবার নাইট লাইভ “”

ফ্যালন হোগান-যিনি 90 এর দশকের গোড়ার দিকে লর্ন মাইকেলসের দীর্ঘস্থায়ী শোতে ছিলেন তার একটি স্বর্ণের যুগের সময়-ডানা কারভে, টিম মেডোস, কেভিন নিলন, ক্রিস রক, অ্যাডাম স্যান্ডলার, রব স্নাইডার এবং ডেভিড স্প্যাডের মতো অভিনয় করেছেন। , কেবল কয়েকজনের নাম।

তবে সম্ভবত তার সবচেয়ে মায়াময় কাস্টমেট আর কেউ ছিলেন না কিংবদন্তি ক্রিস ফারলি ছাড়া।

“এসএনএল’র” 50 তম বার্ষিকী বিশেষের আগে, ফ্যালন হোগান তার 30 রক এবং প্রয়াত ফারলির সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে একচেটিয়া কথা বলেছিলেন – যিনি, ম্যাডো, রক, স্যান্ডলার, স্নাইডার এবং স্প্যাডের পাশাপাশি একটি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন “এসএনএল এর খারাপ ছেলে।”

অভিনেত্রী সিওভান ফ্যালন হোগান নতুন চলচ্চিত্রের কথা বলেছেন, হলউডে ক্যাথলিক হয়ে: ‘একমাত্র কারণ, এবং এটিই God শ্বর’

ফারলি, যিনি তাঁর বেশিরভাগ স্বল্প জীবনের জন্য মাদক ও অ্যালকোহলের আসক্তির সাথে লড়াই করেছিলেন, তিনি অভিনেতা বব ওডেনকির্কের নির্মিত ওভার-দ্য টপ মোটিভেশনাল স্পিকার ম্যাট ফোলির চরিত্রটিকে ব্যক্ত করেছিলেন। জনপ্রিয় চরিত্রটির নামটি ফারলির দীর্ঘকালীন বন্ধু দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যিনি ক্যাথলিক পুরোহিত হয়েছিলেন।

তবে ফোলির চরিত্রটি প্রচারকদের অভিনয়কে বিদ্রূপ করার জন্য বোঝানো হয়েছিল, ফ্যালন হোগান প্রকাশ করেছিলেন যে ফারলির নিজস্ব বিশ্বাস কোনও কাজ ছিল না।

“আমরা উপরের পশ্চিম পাশের হলি ট্রিনিটিতে গিয়েছিলাম And ডি একসাথে ম্যাসে থাকুন (পরের দিন সকালে) এবং তিনি স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, ‘দুঃখিত।’

ফারলি ফ্যালন হোগানকে ক্লাউন এর প্রার্থনার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এমন একটি কবিতা যা কৌতুক অভিনেতারা অনুপ্রেরণার জন্য ব্যবহার করে।

ফ্যালন হোগান যোগ করেছেন, “তিনি সত্যিই একজন কল্পিত ক্যাথলিক ছিলেন।

অভিনেত্রী তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেবায় অংশ নিয়ে ৩৩ বছর বয়সে পাকা বয়সে ওভারডোজের মাধ্যমে ফারলির মৃত্যুকে সম্বোধন করেছিলেন।

“আমি নিউইয়র্কের সেন্ট মালাচিতে তাঁর স্মৃতিসৌধটি মনে করি You আপনি কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি উঠে গিয়ে কথা বলার প্রত্যাশা করবেন। একটি দুর্দান্ত ব্যক্তি। “

কৌতুক অভিনেতারা কেন ক্যাথলিক ধর্মের দিকে ঝুঁকছেন? একটি উদ্দীপনা কমিক একটি আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা দেয়

ফারলির মতো, ফ্যালন হোগান তার নিজের মধ্যে একজন আইরিশ ক্যাথলিক – যিনি এতটাই ধর্মপ্রাণ যে তিনি তার নৈতিক কোডের সাথে জিবি না করে এমন ভূমিকাগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য পরিচিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে একটি বিস্তৃত ফিল্মোগ্রাফি তালিকার সাথে, তিনি এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটাল ফিল্ম বাফসকে তাকে এমনকি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন আরও ভূমিকা যদি তারা কেবল আরও প্রতিফলিত হত তার শক্তিশালী ক্যাথলিক বিশ্বাস ।

“এটি আমার ভাগ্যের জন্য ব্যয় করেছে,” “তবে, এটি বলা হচ্ছে, আমি নিজের সাথে বসতে পারব না।”

ইদানীং, তিনি তার নিজের ভূমিকা লেখার জন্য নিয়েছেন – 2021 এর স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র “রাশড” এবং 2023 ইন্ডি ফ্লিক, “সলিউটিউড ইন শেল্টার” তে লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন। একটি নাট্য মুক্তির পরে, দ্বিতীয়টি সম্প্রতি প্রদর্শিত হয়েছিল চিন্তা ও সংস্কৃতি জন্য শেন কেন্দ্র তাদের “হোপ অফ হোপ” ফিল্ম সিরিজের অংশ হিসাবে।

ফ্যালন হোগান তার “রক্ত, ঘাম, অশ্রু” রেখে উভয় সিনেমায় তার ক্যাথলিক ধর্মকে উত্সাহিত করেছিলেন – এবং বিশ্বাস – তাদের মধ্যে।

সিনেমাগুলিতে ধর্ম: বিশ্বাস-ভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলির কেন ‘হলিউড নোটিশ নিচ্ছেন’

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী এবং চিত্রনাট্যকার বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে হলিউডে ক্যাথলিক ধর্ম সংক্রামক হয়ে উঠছে।

“আমি মনে করি লোকেরা, কিছুক্ষণ পরে, তারা কেবল সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত এবং উচ্চতর শক্তির জন্য পদার্থের কিছু অনুসন্ধান করছে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং এমন কিছু লোক যারা ইতিমধ্যে শক্তিশালী ক্যাথলিকরা তারা আর লুকিয়ে রাখতে হবে না কারণ তারা চায় না, কারণ এটি লুকানোর পক্ষে উপযুক্ত নয় It’s এটি লুকানোর পক্ষে উপযুক্ত নয় It’s এটি এর মতো, ‘আপনি কী জানেন? আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি আমি কে আমি কে এবং এটিই আমি বিশ্বাস করি, কারণ এটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ‘ এবং তারপরে, যখন অন্য অভিনেতারা দেখেন যে এই ক্যাথলিকরা কতটা খুশি, তারা আকর্ষণীয় বলে, ‘আরে, আমাকে এই সম্পর্কে কিছুটা বলুন। “

“এটি সৌন্দর্য এবং সুখকে অনুপ্রাণিত করে,” তিনি যোগ করেছেন।

‘অফিস’ তারকা রেইন উইলসন: অভিনেতারা হলিউডের কাছ থেকে ‘শীতল বাচ্চাদের’ থেকে তাদের ‘এস্ট্রঞ্জ’ করবেন যদি তারা God শ্বরের উল্লেখ করেন

যদিও তিনি এখনও এই বিষয়ে খুব বেশি বিশদ দিতে সক্ষম হননি, “ফরেস্ট গাম্প,” “মেন ইন ব্ল্যাক,” এবং “হোলস” তারকা বলেছিলেন যে তিনি একটি আসন্ন ছবিতে অভিনয় করার জন্য লায়ন্সগেট তাকে ট্যাপ করেছেন। তিনি এই ভিত্তিটিকে “পৃষ্ঠা-টার্নার” হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে “God শ্বরের কাছ থেকে সত্যই সুন্দর উপহার” বলে অভিহিত করেছেন।

“এই মুভিতে আমার এই অংশটি রয়েছে বলে ধন্যবাদ জানায় কারণ আমি এইটিতে যাচ্ছি,” তিনি এই সপ্তাহান্তে এসএনএল 50 পুনর্মিলন পার্টির কথা উল্লেখ করে জেল করেছিলেন। “এটি স্টেরয়েডগুলিতে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনের মতো It’s এটি কেবল এক ধরণের কল্পিত You আপনার মনে হয় আপনি ইতিহাসের অংশ” “

তিনি “এসএনএল” বিশ্বাস করেন কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য করে আজকের মতো সংস্কৃতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক, ফ্যালন হোগান ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি এটি দেখেন না।

“আমি মনে করি আমি গৌরবময় দিনগুলিতে (চালু ছিলাম)। আমার অর্থ, এটি অবশ্যই নিশ্চিত And আমি যে লোকদের সাথে ছিলাম এবং স্পষ্টতই … এর আগে দু’বছর আগে এটির শুরু ছিল, (যখন আমি বেড়ে উঠছিলাম … আপনি কেবল ‘এসএনএল’ দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন। আমি জানি না যে এটি আর সেভাবে আছে কিনা। “

প্রাক্তন কাস্ট সদস্য রেটিংয়ের ড্রপ-অফের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে সামগ্রীর অতিরিক্ত স্যাচুরেশনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

“আমি মনে করি এর একটি অংশ কারণ এখানে অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে You আপনি জানেন, এটি এতগুলি সামগ্রীর মতো রয়েছে you আপনি যদি দেখেন তবে আপনি কেবল সামান্য ক্লিপগুলি দেখেন you আপনি কি পুরো শোটি আগের মতো দেখেন? আপনি জানেন, শোটি বেরিয়ে আসবে, এবং আপনি পুরো সপ্তাহের জন্য শোটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। “

“এটি বলেছিল, লর্ন মাইকেলস 50 বছর ধরে শো চালানোর জন্য এবং তিনি যা করেছেন তা করা অবিশ্বাস্য। । এটি সত্যিই একটি দুর্দান্ত কীর্তি যা তিনি সম্পন্ন করেছেন। “