কানকস: আহত থ্যাচার ডেমকো সপ্তাহে সপ্তাহে, কুইন হিউজ অনুশীলন করছেন

নিবন্ধ সামগ্রী

যাইহোক, টানা দ্বিতীয় মরসুমের জন্য বিগ ডান্সে ফিরে আসার অর্থ অবশ্যই মূল সংযোজন থাকতে হবে – উল্লেখযোগ্যভাবে কুইন হিউজেস এবং থ্যাচার ডেমকো ইনজুরি থেকে ফিরে আসছেন – এবং আর কোনও বিয়োগফলকে নিশ্চিত করার জন্য তাদের আর কোনও বিয়োগফল নেই যে তারা 27 টিতে পাগল রান করতে হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য এটি কোনও ক্রেজি রান করতে হবে না তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত মরসুমের গেমস।

তবে এগুলি ঘটানোর জন্য তাদের অনুঘটক প্রয়োজন।

“We need a healthy Hughes if we’re going to go anywhere,” Canucks head coach Rick Tocchet bluntly stated when an oblique injury sidelined the captain for four games and kept him from initially joining the US roster for the 4-Nations Face-Off ।

এই উদ্বেগটি মঙ্গলবার দুটি ফ্রন্টে সহজ করা হয়েছিল।

মার্কিন প্রধান কোচ মাইক সুলিভান ঘোষণা করেছিলেন যে হিউজেস আহত চার্লি ম্যাকএভয়কে প্রতিস্থাপন করবেন। তবে, বোস্টনে কানাডার বিপক্ষে বৃহস্পতিবার ইভেন্টের ফাইনালের আগে হিউজেসের পক্ষে ছয় ডিফেন্সম্যানদের মধ্যে আরও একটি আঘাত বা অসুস্থতা থাকতে হবে।