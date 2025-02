কানকস নিউজ: কেভিন ল্যাঙ্কিনেন, কুইন হিউজেস, থ্যাচার ডেমকো

নিবন্ধ সামগ্রী

“We need a healthy Hughes if we’re going to go anywhere,” Canucks head coach Rick Tocchet bluntly stated of a oblique injury that sidelined the captain for four games and kept him from playing for the US in the 4-Nations faceoff.

কানকস হিউজের অনুপস্থিতিতে 3-1-0 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল, তবে তার বহর পা, পাক উইজার্ড্রি, আক্রমণাত্মক-জোন উপস্থিতি এবং দল 45 টি খেলায় 59 পয়েন্ট (14-45) নেতৃত্ব দিয়েছে। তিনি কেল মাকারকে মাত্র চার পয়েন্ট লাজুক, যিনি সমস্ত ব্লুয়েলিনারদের নেতৃত্ব দেন, তবে আরও 10 টি গেম খেলেছেন।

কানকস হিউজেস ছাড়াই ট্রানজিশনাল ড্রাইভের জন্য পাওয়ার প্লেতে লড়াই করেছিল, তবে চারটি খেলায় তাদের অনুঘটক ছাড়াই 3-ফর -12-এ গিয়েছিল তার স্মার্টস, দক্ষতা, পিনপয়েন্ট পাসিং, উন্নত শট এবং যুক্ত হওয়া এলিউসিটি দিয়ে সারিবদ্ধকরণের জন্য কোয়ার্টারব্যাক করতে।