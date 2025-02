ক্লাসরুমে কী ঘটছে তা রিপোর্ট করার জন্য ডিওই পোর্টাল চালু করে

মার্কিন শিক্ষা বিভাগ (ইডি) বৃহস্পতিবার একটি পোর্টাল চালু করেছে যা পিতামাতাকে শ্রেণিকক্ষে কী চলছে তা রিপোর্ট করার অনুমতি দেয়।

বাবা -মা এখন পারেন enddei.gov এ যান স্কুল জেলা এবং জিপ কোড তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি বিভাগগুলি “সংঘটিত বৈষম্যমূলক অনুশীলন” যতটা সম্ভব বিশদ বর্ণনা করতে “।

ওয়েবসাইটটিতে বলা হয়েছে, “মার্কিন শিক্ষা অধিদফতর সমস্ত শিক্ষার্থীদের বিভাজক মতাদর্শ এবং অন্তর্ভুক্তি মুক্ত অর্থপূর্ণ শিক্ষার অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে।

জমা দেওয়ার ফর্মটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং অন্যদের জন্য স্কুলগুলিতে “অবৈধ বৈষম্যমূলক অনুশীলন” রিপোর্ট করার জন্য একটি আউটলেট সরবরাহ করে। ইডি ঘটনা প্রতিবেদনটি “তদন্তের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে” ব্যবহার করবে।

এডুকেশন ডিফেন্ডিং এডুকেশন এর প্রেসিডেন্ট নিকোল নিলি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এই ধরণের ঘটনার প্রতিবেদন করার জন্য বিস্তৃত চাপ বিবেচনা করে পোর্টালটি প্রয়োজনীয়।

“আমরা সময়ের সাথে সাথে ‘কিছু কিছু দেখুন, কিছু বলুন’ মুহুর্তে-কেবল সুস্পষ্ট অনুশীলন এবং নীতিগুলিই মূল্যের জন্যই নয়, পড়াশুনার সাথে জড়িত কুখ্যাত প্রক্সিগুলিও নয়। প্রায় ১৩,৫০০ স্কুল জেলা এবং ৪,০০০ ডিগ্রি মেনে চলার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে প্রচুর জায়গা রয়েছে-এবং অনেক হাত হালকা কাজ করে!”

The portal comes after President Donald Trump's crackdown on diversity, equity, and inclusion (DEI) soon after he got into office, fulfilling a campaign promise. ট্রাম্প 22 জানুয়ারী একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষরিত ফেডারেল কর্মীদের মধ্যে ডিআইআই বৈষম্য এবং ফেডারেল চুক্তি এবং ব্যয়গুলিতে সমাপ্ত করা।

কার্যনির্বাহী আদেশ প্রতিটি বিভাগ এবং এজেন্সিকে নাগরিক সম্মতি তদন্ত সহ “বেসরকারী খাতের ডিআইআই বৈষম্য” শেষ করার নির্দেশ দেয়। তদ্ব্যতীত, ইডিকে নির্দেশনা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে কোনও নতুন ব্যবস্থা এবং অনুশীলনগুলি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে ফর্সা ভর্তি বনাম হার্ভার্ডের সিদ্ধান্তের সাথে একত্রিত করা হয়, যা কলেজের ভর্তিতে জাতি-ভিত্তিক স্বীকৃত কর্মসূচি সংবিধানকে লঙ্ঘন করে।

ডিআইয়ের অনেক সমর্থক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রচেষ্টাটি historical তিহাসিক অবিচার এবং পদ্ধতিগত বৈষম্যকে সংশোধন করে।

“বছরের পর বছর ধরে, বাবা -মা তাদের বাচ্চাদের সমালোচনামূলক তত্ত্ব, দুর্বৃত্ত যৌন শিক্ষা এবং বিভাজনমূলক মতাদর্শকে চাপ দেওয়ার পরিবর্তে পড়ার, লেখার এবং গণিতের মতো ব্যবহারিক দক্ষতা শেখানোর দিকে মনোনিবেশ করার জন্য ভিক্ষা করছেন – তবে তাদের উদ্বেগগুলি ব্রাশ করা হয়েছে, উপহাস করা হয়েছে, বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে,” টিফানি বিচারপতি বলেছেনমমস ফর লিবার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, এমন একটি সংস্থা যা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পিতামাতার দ্বারা অনুপযুক্ত বলে মনে করা শিক্ষাগত বিষয়বস্তু তুলে ধরে বিশিষ্টতায় আরোহণ করেছিল।

কোভিড -১৯ মহামারী থেকে, স্কুল বোর্ডের সভাগুলি প্রায়শই বাবা-মা এবং স্কুল বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতর্কিত লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে, তাদের সন্তানের শিক্ষার উপর পিতামাতাদের কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সে সম্পর্কে বিতর্ক ছড়িয়ে দেয়।

বাবা-মা স্কুল প্রশাসকদের কাছে যৌন স্পষ্ট এবং এলজিবিটিকিউ-সম্পর্কিত বইগুলি স্কুল লাইব্রেরিতে প্রদর্শিত এবং শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বইয়ের কারণে আঘাত করেছিলেন।

কিছু শিক্ষক তাদের জৈবিক লিঙ্গের সাথে একত্রিত না হওয়া শিক্ষার্থীদের সর্বনাম ব্যবহার করতে বাধ্য করার আদেশের সাথে ইস্যু নিয়েছিলেন, যার ফলে আইনী লড়াইয়ের ফলে তাদের পক্ষে দুলানো হয়েছিল।

স্থানীয় স্কুল বোর্ড থেকে রাজ্য পর্যায়ে আইন প্রণেতারা তাদের সন্তানের শিক্ষায় পিতামাতাদের আরও স্বচ্ছতা প্রদান করে, ডিআইআই প্রচেষ্টা রোধ করে যা সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রভাবিত করে এবং কঠোর বইয়ের পর্যালোচনা নীতিগুলি বাস্তবায়ন করে যা সমালোচনামূলক জাতি তত্ত্ব এবং লিঙ্গ তত্ত্বের মতো প্রগতিশীল পাঠ্যক্রমকে শ্রেণিকক্ষে শেখানো হচ্ছে।