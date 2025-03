জেলেনস্কি বলেছেন যে তাঁর দল আমাদের সাথে আলোচনা করবে

শুক্রবার ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়ান বাহিনী তাদের সর্বশেষ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের শক্তি ও গ্যাস অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে।

উত্তর -পূর্ব শহর খারকিভ থেকে পশ্চিমা শহর তের্নোপিল পর্যন্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তারা শক্তি এবং অন্যান্য অবকাঠামোতে ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, খারকিভে আট জন আহত এবং একটি শিশু সহ আরও দু’জন আহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

“রাশিয়া তার জ্বালানি সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে,” জ্বালানি মন্ত্রী জার্মান গ্যালুসচেঙ্কো ফেসবুকে বলেছেন। “ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার শক্তি ও গ্যাসের অবকাঠামো প্রচুর ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন আগুনের আওতায় এসেছে।”

“যেখানেই সম্ভব, উদ্ধারকারী এবং বিদ্যুৎ প্রকৌশলীরা পরিণতিগুলি দূর করতে কাজ করছেন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,” তিনি যোগ করেছেন।

ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে যে রাশিয়া রাতারাতি আক্রমণে 67 টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং 194 টি ড্রোন একটি সালভো বরখাস্ত করেছে এবং যোগ করেছে যে এটি 34 টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং 100 টি ড্রোনকে গুলি করে ফেলেছে।

এয়ার ফোর্স জানিয়েছে, প্রথমবারের মতো ইউক্রেন ফরাসি মিরাজ -২০০০ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছিল, এয়ার ফোর্স জানিয়েছে। রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রগুলি গুলি করার জন্য ইউক্রেনের পশ্চিমা অনুমোদিত এফ -16 ফাইটার জেট রয়েছে।

মার্কিন পুলব্যাক ঘোষণা করার পর থেকে প্রথম আক্রমণ

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বাতাসে এবং সাগরে যুদ্ধের পাশাপাশি রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত চাপের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জেলেনস্কি টেলিগ্রাম অ্যাপে বলেছেন, “সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপগুলি এই যুদ্ধের একমাত্র উত্স রাশিয়ার এই ধরনের আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য করা উচিত।”

শুক্রবার ওডেসার কাছে একটি রাশিয়ান ড্রোন ধর্মঘটের দ্বারা ধ্বংস হওয়া একটি বাড়ির কাছে একটি বাসিন্দা হাঁটেন এবং গাড়িগুলি। (নিনা লিয়াশুক/রয়টার্স)

রাশিয়া, যা এর আগে ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎ খাতে এর ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন আক্রমণগুলিকে কেন্দ্র করে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইউক্রেনীয় গ্যাস স্টোরেজ সুবিধা এবং উত্পাদন ক্ষেত্রে আক্রমণকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শুক্রবার বলেছে যে এর বাহিনী ইউক্রেনের সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সকে সমর্থনকারী গ্যাস ও জ্বালানি অবকাঠামো বলে অভিহিত করে দীর্ঘ পরিসরের বায়ু, সমুদ্র এবং স্থলভিত্তিক নির্ভুল অস্ত্র দিয়ে ধর্মঘট চালিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সাম্প্রতিক দিনগুলিতে মার্কিন সামরিক সহায়তা ও গোয়েন্দা স্থগিতাদেশের পর থেকে শুক্রবার হামলাটি রাশিয়ার কাছ থেকে প্রথম বৃহত্তর হামলা ছিল, যা পূর্বসূরী জো বিডেনের অধীনে মার্কিন নীতিগুলির বিপরীতে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা পাশাপাশি গোয়েন্দা ভাগ করে নেওয়ার জন্য সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে।

ট্রাম্প এবং তার সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস জেলেনস্কিয়কে ঠিক এক সপ্তাহ আগে ওভাল অফিসে রেকর্ড করা একটি উল্লেখযোগ্য ডিসপ্লেতে আমেরিকান সমর্থনের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ না বলে অভিযুক্ত করেছেন, যদিও এই সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের মধ্যে পুনঃ-বাগদানের লক্ষণ রয়েছে।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বৈঠকের জন্য সৌদি আরব ভ্রমণ করবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সপ্তাহের পরে আলোচনার আগে সেখানে বৈঠকের জন্য।

শুক্রবার জেলেনস্কি তার টেলিগ্রাম বার্তায় বলেছিলেন, “ইউক্রেন শান্তির পথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, এবং ইউক্রেনই এই যুদ্ধের প্রথম দ্বিতীয় থেকে শান্তির জন্য প্রচেষ্টা করে। কাজটি রাশিয়াকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করা,” জেলেনস্কি শুক্রবার তার টেলিগ্রাম বার্তায় বলেছিলেন।

ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, যিনি ইতিমধ্যে রাশিয়ান কর্মকর্তাদের সাথে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি একটি শান্তি চুক্তির কাঠামোর জন্য ইউক্রেনের সাথে আলোচনা করছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে সৌদি আরবের ইউক্রেনীয়দের সাথে পরের সপ্তাহে একটি সভার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

হাঙ্গেরির অরবান ইইউ অঙ্গীকারে একটি হোল্ডআউট

On the battlefield, Ukraine is outnumbered and Russian forces are steadily advancing in the eastern Donetsk region, albeit slowly, and mounting major pressure on Ukrainian troops trying to hold territory in Russia’s Kursk region.

বৃহস্পতিবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এর বাহিনী কুরখোভের লজিস্টিক সেন্টারের পশ্চিমে অ্যান্ড্রিভকা গ্রামকে দখল করেছে, যা মস্কো জানিয়েছে যে এটি জানুয়ারীর প্রথম দিকে নিয়েছিল।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর জেনারেল স্টাফরা আন্দ্রিভকা রাশিয়ান হাতে পড়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেনি। তবে সন্ধ্যার শেষের প্রতিবেদনে, এটি দোনেটস্ক অঞ্চলের পোকরভস্ক সেক্টরে ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা পিক করার জন্য রাশিয়ান বাহিনীর ১ 17 টি প্রচেষ্টার সময় আক্রমণে আসা পাঁচজনের মধ্যে একটি হিসাবে এই বন্দোবস্তকে উল্লেখ করেছে।

ইউরোপীয় নেতারা বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষার জন্য আরও বেশি ব্যয় করার এবং আমেরিকান সমর্থন পরিবর্তনের মাধ্যমে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার সমর্থন জানিয়েছেন। তবে সহায়তার বিবৃতিটি 26 টি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশ থেকে এসেছে, সমস্ত 27 নয়।

হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান এই বিবৃতিটি সমর্থন করতে অস্বীকার করেছেন এবং শুক্রবার বলেছেন যে ইইউ যেমন প্রতিশ্রুতি হিসাবে বহন করতে পারে না। অরবান বলেছিলেন যে ইইউ এখন যেভাবে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে চায়, পাশাপাশি ইউরোপের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলতে “ইউরোপকে নষ্ট করে দেবে।”

“আজ মনে হচ্ছে যে আমি ভেটো করেছি।

২০২২ সালে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অরবান ইউক্রেনের কাছে অস্ত্র পাঠাতে অস্বীকার করেছেন এবং ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন উভয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।