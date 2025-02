ডায়নামাইট ব্লকচেইন ব্যক্তিগত স্থান নির্ধারণের ঘোষণা দেয়

নিবন্ধ সামগ্রী

অফারটি জাতীয় উপকরণ 45-106 এর অংশ 5 এ এর ​​অধীনে তালিকাভুক্ত ইস্যুকারী অর্থায়ন ছাড়ের অনুসারে সম্পন্ন হবে প্রসপেক্টাস ছাড় এবং সেইজন্য কানাডিয়ান গ্রাহকদের অফারটিতে জারি করা ইউনিটগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ শেয়ারগুলি প্রযোজ্য কানাডিয়ান সিকিওরিটিজ আইন অনুসারে হোল্ড পিরিয়ডের সাপেক্ষে হবে না। অফারটিতে জারি করা ইউনিটগুলির অন্তর্নিহিত পরোয়ানাগুলি এবং এর অনুশীলনের উপর জারি করা যে কোনও শেয়ার পুনরায় বিক্রয় সম্পর্কিত চুক্তিভিত্তিক বিধিনিষেধের সাপেক্ষে, চার মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং পরোয়ানা ইস্যু করার তারিখ থেকে একদিন। অফার সম্পর্কিত একটি অফার ডকুমেন্ট রয়েছে (“ডকুমেন্ট অফার“) যা সংস্থার প্রোফাইলের অধীনে অ্যাক্সেস করা যায় এবং এ www.dynamiteblock.com । Prospective investors should read the Offering Document before making an investment decision.

অফারটি 20 ফেব্রুয়ারি, 2025 এর প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং অফারটির সমাপ্তি কিছু শর্ত সাপেক্ষে, তবে সীমাবদ্ধ নয়, অফারটির জন্য পর্যাপ্ত সাবস্ক্রিপশন প্রাপ্তি এবং কানাডিয়ানদের অনুমোদন সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদনের প্রাপ্তি সহ সীমাবদ্ধ নয় সিকিওরিটিজ এক্সচেঞ্জ।