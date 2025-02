ধর্মান্ধ ইসলামপন্থী কানাডায় আসার বৈশিষ্ট্যযুক্ত আরেকটি সম্মেলন

Hijab, a British citizen of Egyptian descent, has built a social media empire promoting his brand of Islamism that is laced with virulent antisemitism, misogyny and open hostility towards the West. প্রায় 2.6 মিলিয়ন অনুসরণকারীদের সাথে ইউটিউব , ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার তিনি তাঁর প্রভাবকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলির বিস্তৃত বিন্যাসে ইসলামপন্থী বিবরণ প্রচার করতে ব্যবহার করেছেন।

ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায় সম্পর্কে হিজাবের মতামত বহুবচনবাদী সমাজের নীতিগুলির চেয়ে জিহাদবাদী গোষ্ঠীর বক্তৃতাগুলির সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়েছে। 2022 সালে, তিনি লিসেস্টারে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাড়িয়ে তুলতে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন, উপহাস হিন্দু বিশ্বাস এবং সহিংস সংঘাতকে উত্সাহিত করা।

বিতরণ করার সময় একটি জ্বলন্ত বক্তৃতা at a London rally, Hijab issued a chilling threat towards Jews and Israel: “We don’t care about death, we love death” — ominously echoing the words of deceased al-Qaida leader Osama bin Laden, who, following the 9/11 আক্রমণ, ঘোষণা করে, “আপনি জীবনকে যেমন ভালোবাসেন তেমন আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি।”

তিনিও আছে ন্যায়সঙ্গত সহিংসতা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে “যতক্ষণ না তারা না দেয় জিজ্যা“ইসলামিক শাসনের অধীনে অমুসলিমদের উপর আরোপিত করের কথা উল্লেখ করে প্রায়শই জবরদস্তি, পরাধীনতা বা অপমানের মাধ্যম হিসাবে।

ক ভিডিও on Hijab’s YouTube channel, titled “A Message to the Jews,” ostensibly glorifies terrorism, with Hijab touting “the concept of martyrdom” as a strategic advantage. ভিডিওটিতে তাকে নরওয়ে ভিত্তিক ইসলামপন্থী সংস্থা ইসলামনেটের জন্য তহবিল চাওয়াও রয়েছে, যার অনুসারীরা রয়েছে বলে পরিচিত সিরিয়ায় ভ্রমণ আইএসআইএসে যোগ দিতে।