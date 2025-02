পাইলিভের পিভট: বার্তা মানিয়ে নিতে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা পরিচালনা করে রক্ষণশীলরা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি সম্ভাব্য শুল্ক যুদ্ধ, জাস্টিন ট্রুডোর প্রস্থান এবং উদার নেতৃত্বের দৌড় সবাই রক্ষণশীল নেতা পিয়েরে পোয়েলিভের প্রচারের পরিকল্পনাগুলি বিরক্তিকর।

এবং পর্দার আড়ালে, সমস্ত রক্ষণশীলরা কীভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে তাতে একমত নয়।

পশ্চিমা কানাডার একটি রক্ষণশীল সূত্র রেডিও-কানাডাকে বলেছে, “কার্বন ট্যাক্স আর ব্যালট বক্স প্রশ্ন নয়।” “But we’ve invested so much money fine-tuning that message, it’s hard to abandon it completely.”

সূত্রগুলি রেডিও-কানাডাকে জানিয়েছে যে কনজারভেটিভ পার্টি পাইলিভারের বার্তাটিকে মানিয়ে নেওয়ার সর্বোত্তম উপায় খুঁজে পেতে একাধিক অভ্যন্তরীণ জরিপ চালিয়েছে। উদ্দেশ্য হ’ল উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নতুন লাইন পরীক্ষা করা।

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শুল্ক যুদ্ধের সূচনা ভোটারদের মেজাজ পরিবর্তন করছে। দেশপ্রেমের ক্রমবর্ধমান অনুভূতি থাকলে একটি ভাঙা কানাডা সম্পর্কে কথা বলা শক্ত।”

“চ্যালেঞ্জটি হ’ল দলটি দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে তা প্রমাণ করা, যে নেতা স্লোগান ছাড়িয়ে যেতে পারেন এবং তার হাতের হাতের উপরে একাধিক কৌশল অর্জন করতে পারেন,” পার্টির নিকটবর্তী তৃতীয় উত্সকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

রেডিও-কানাডা উত্সগুলি সনাক্ত করছে না কারণ তারা অভ্যন্তরীণ দলীয় বিষয়গুলির বিষয়ে কথা বলছিল।

অগ্রগতি সামঞ্জস্য

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ নেওয়ার পর থেকে প্লেইভেরের বক্তৃতাগুলিতে একটি সামঞ্জস্য হয়েছে এবং তার শুল্কের হুমকি ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

পাইলিভ্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে “কনজারভেটিভরা আমাদের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেবে এবং কানাডাকে প্রথমে রাখবে,” কানাডায় শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম কারণ প্রতিধ্বনিত করে।

দেখুন | পাইলিভ্রে আমাদের শুল্কের মুখে ‘কানাডা প্রথম’ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়: পাইলিভ্রে আমাদের শুল্কের মুখে ‘কানাডা প্রথম’ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় সোমবার একজন প্রতিবেদকের কাছে জানতে চাইলে তিনি কেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুল্ক আরোপ করছেন বলে মনে করেন, কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পাইলিভ্রে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের পক্ষে এটি একটি প্রশ্ন ছিল – যোগ করার আগে যে কানাডাকে ‘আমাদের সীমানা রক্ষা করা দরকার, অন্য কোনও বিদেশী নেতাকে খুশি না করা’।

সোমবার সকালে, ট্রাম্প কানাডার পণ্যগুলিতে তার পরিকল্পিত 25 শতাংশ শুল্কের 30 দিনের পুনরুদ্ধার করার ঘোষণা দেওয়ার আগে, প্লেইভ্রে সীমান্তে সেনা ও হেলিকপ্টার প্রেরণের প্রস্তাব করেছিলেন, ২ হাজার নতুন সীমান্ত অফিসার যুক্ত করেছেন এবং কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএর ক্ষমতা বাড়িয়েছেন (সিবিএসএ ) পুরো সীমানা জুড়ে।

কিন্তু একই শ্বাসে, তিনি সীমান্তে ব্যর্থতার জন্য উদার সরকারকে দোষ দিয়েছেন। পোয়েলিভারের মতে, ট্রাম্প একটি শক্ত অবস্থানে রয়েছেন কারণ উদারপন্থীরা কানাডায় পাইপলাইনগুলির বিকাশকে বাধা দিয়েছিল।

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে এই মৌলিক, উন্নয়ন বিরোধী উদারপন্থীদের দ্বারা অবিশ্বাস্য উপহার দেওয়া হয়েছিল যখন তারা এমন প্রকল্পগুলি অবরুদ্ধ করে যা আমাদের আরও স্বাবলম্বী করে তুলেছিল।”

পাইলিভ্রে লিবারালদের প্রতি তাঁর নিজের কানাডার প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য হাউস অফ কমন্সে সংসদ সদস্যদের স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে তিনি কোনও পরিকল্পনায় অন্যান্য পক্ষের সাথে আলোচনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হননি। এবং তিনি যদি বাড়িটি ফিরে আসেন তবে তিনি প্রথম সুযোগে সংখ্যালঘু সরকারকে নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছেন।

রক্ষণশীল সূত্র অনুসারে চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হ’ল উদারপন্থীদের আক্রমণে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

“ভোটাররা চান যে আমরা কানাডার পক্ষে দাঁড়িয়েছি। তবে সঙ্কটের সময়ে, আমরা যদি সরকারের পক্ষে খুব সমালোচিত হই তবে তারা কম গ্রহণযোগ্য হতে পারে।”

কার্বন ট্যাক্স আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন?

সূত্র মতে, কার্বন ট্যাক্সে হাতুড়ি দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা নিয়ে কনজারভেটিভ পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে মতামতের পার্থক্য রয়েছে।

প্লেইভেরের ঘনিষ্ঠ একটি দল বিশ্বাস করে চলেছে যে কার্বন ট্যাক্স কৌশলটি বাদ দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি সাশ্রয়ী মূল্যের বিষয়ে রক্ষণশীল বার্তার কেন্দ্রে যায়।

কয়েক মাস ধরে, পাইলিভ্রে ট্রুডো থেকে মুক্তি পেতে “কার্বন ট্যাক্স নির্বাচন” করার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সমস্ত উদার প্রার্থীরা যারা তাকে প্রতিস্থাপন করতে চান তারা ব্যক্তিদের উপর কার্বন ট্যাক্স বৃদ্ধি বাতিল, রূপান্তর বা স্থগিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

একটি সূত্র বলেছে, “আমরা উদারপন্থীদের আমাদের নীচে থেকে কম্বলটি টানতে দিতে পারি না।” “কার্বন ট্যাক্স কার্নি বা কার্বন ট্যাক্স ক্রিশিয়া বলে, এটি জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরাধিকারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে তাদের বেঁধে রাখার একটি উপায় It’s এটি আমাদের কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দুতে।”

দেখুন | উদারপন্থী ফ্রন্টরাররা কার্বন ট্যাক্স স্ক্র্যাপ করার প্রতিশ্রুতি দেয় উদার নেতৃত্বের ফ্রন্টরনার্স মার্ক কার্নি এবং ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড উভয়ই ট্রুডো সরকারের স্বাক্ষর নীতি একবার গ্রাহক কার্বন ট্যাক্স স্ক্র্যাপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উভয়ই মার্কিন শুল্কগুলিতে আক্রমণাত্মক কানাডিয়ান প্রতিক্রিয়ারও অনুরোধ করছে।



বেশ কয়েকটি রক্ষণশীল আরও উল্লেখ করেছেন যে এই গেম পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে, এবং পরিবর্তন করার জন্য খুব কম সময় বাকি রয়েছে।

একজন রক্ষণশীল কৌশলবিদ বলেছেন, “তারা এক মিনিট থেকে মধ্যরাতে চাকাটি পুনরায় উদ্ভাবন করতে চায় না, তবে আমি মনে করি না যে তাদের কোনও পছন্দ হবে।” “কানাডিয়ানদের মন অন্য কোথাও রয়েছে।”

কার্নি পরিচালনা করতে কিভাবে সেরা?

“আমাদের পরবর্তী উদার নেতাকে আলাদাভাবে পরিচালনা করতে হবে,” একটি রক্ষণশীল সূত্র জানিয়েছে। “লোকেরা জাস্টিন ট্রুডোকে ঘৃণা করেছিল, তবে মার্ক কার্নির প্রতি আরও নিরপেক্ষ, কারণ তারা তাকে চেনে না।”

অনেক রক্ষণশীলদের মতে, কানাডার প্রাক্তন ব্যাংক গভর্নর মার্ক কার্নি অভিনবত্বের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্টিয়া ফ্রিল্যান্ড জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরাধিকারের সাথে যুক্ত হওয়া সহজ।

গত সপ্তাহে, কনজারভেটিভরা মনে হয়েছিল কার্নিতে ঘনিষ্ঠ ট্যাব রাখছে। দু’জন কনজারভেটিভ এমপিরা এমন ভবনের সামনে প্রেস ব্রিফিং করেছিলেন যেখানে উদার নেতৃত্বের প্রার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছিলেন।

কনজারভেটিভরা ফ্রিল্যান্ড এবং কারিনা গোল্ডের মতো অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাদের একই চিকিত্সা দেয়নি।

একটি রক্ষণশীল সূত্র বলেছে, “এটি কেবল আপনাকে দেখানোর জন্য যায় যা আমরা মনে করি কারা জিততে চলেছে,” একটি রক্ষণশীল সূত্র বলেছে।

সূত্রটি বলেছে, “জনগণের মনে মার্ক কার্নিকে সংজ্ঞায়িত করার এটি আমাদের সুযোগ। তবে উইন্ডোটি স্লিম, বিশেষত যদি তিনি কোনও স্ন্যাপ নির্বাচন ঘোষণা করেন,” সূত্রটি বলেছে। “আমাদের বিশ্বকে বলতে হবে যে কার্নি, তিনি কোনও বহিরাগত নন। তিনি জাস্টিন ট্রুডোর নীতিগুলির পিছনে ছিলেন, তিনি স্ট্রিংগুলি টানছিলেন।”

সীসা ধরে রাখা

কনজারভেটিভরা আরও স্বীকৃতি দিয়েছে যে ট্রুডোর প্রস্থান এবং ট্রাম্পের বেলিকোজ বক্তৃতা দিয়ে লিবারালরা নির্বাচনে কিছুটা ঝাঁকুনি উপভোগ করছে।

প্রাক্তন কনজারভেটিভ ক্যাম্পেইন ম্যানেজার স্বীকার করেছেন, “ট্রুডোর সাথে বিরক্ত কিছু উদারপন্থী থাকতে পারে যারা কনজারভেটিভদের কাছে এসেছিল এবং এখন লিবারালদের কাছে ফিরে যাচ্ছে,” একজন প্রাক্তন কনজারভেটিভ ক্যাম্পেইন ম্যানেজার স্বীকার করেছেন। “তবে আমাদের বেস আছে। এটি শক্ত এবং এটি আমাদের সাথে থাকবে।”

জরিপগুলি রক্ষণশীলদের জন্য সামান্য হ্রাস এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে লিবারালদের জন্য একটি সামান্য বৃদ্ধি দেখায়। According to Abacus Data, the Conservative lead has dropped from 26 to 21 points. According to Léger, the Conservative lead has shrunk to 18 points.

লিবারেল নেতৃত্বের প্রার্থী মার্ক কার্নি, বামে, রক্ষণশীল নেতা পিয়েরে প্লেইলিভারের সাথে কথা বলেছেন ২ Jan জানুয়ারী, ২০২৫ এ অটোয়ার জাতীয় হলোকাস্ট স্মৃতিস্তম্ভের একটি অনুষ্ঠানের আগে। (অ্যাড্রিয়ান ওয়াইল্ড/দ্য কানাডিয়ান প্রেস)

দ্য সিবিসি পোল ট্র্যাকার লিবারালরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লাভ করেছে তা দেখায়, তবে কনজারভেটিভরা এখনও বিস্তৃত এবং সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্ব ধরে।

বেশ কয়েকজন রক্ষণশীল বলেছিলেন যে উদারপন্থীদের প্রতি এই উত্সাহ ফেটে যায় না।

প্রাক্তন রক্ষণশীল কৌশলবিদ বলেছেন, “বিজয়ের আকার সঙ্কুচিত হতে পারে, তবে আমরা ঠিক একইভাবে জিতব।”

কিছু রক্ষণশীল স্বীকার করেছেন যে তারা অন্টারিও বা আটলান্টিক কানাডায় কিছু আসন হারাতে পারে যে তারা জয়ের আশা করেছিল, “তবে আমাদের ক্ষতি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।”

একজন রক্ষণশীল বলেছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রার্থী) কমলা হ্যারিস দেখুন।” “আমরা ভয় পাই না, তবে আমরা কিছু মর্যাদাবান করি না।”

এই কৌশলবিদদের মতে, কার্নির মধ্যবিত্ত কানাডিয়ানদের কাছ থেকে জয়ের পক্ষে খুব কঠিন সময় হবে।

“পিয়েরে পাইলিভ্রে দু’বছর ধরে শ্রমজীবী ​​শ্রেণিকে আদালত দিচ্ছেন,” একজন প্রাক্তন কনজারভেটিভ ক্যাম্পেইন ম্যানেজার বলেছেন। “মিঃ কার্নি যদি নিজেকে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন তবে এটি খুব দৃ inc ়প্রত্যয়ী নয়। লোকেদের পক্ষে এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে কোনও ব্যাংকার সত্যই তাদের প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জগুলি বোঝে।”

যদিও উদার দৌড় সবে শুরু হয়েছে, রক্ষণশীলদের লক্ষ্য ইতিমধ্যে পরিষ্কার।