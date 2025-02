বুধবার মরসুম 2 এর টিজ মানে শোটি শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারে উইলো হিলের টাইলারের মায়ের কী ঘটেছিল

নেটফ্লিক্স সম্প্রতি টিজারগুলির সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ করেছে বুধবার মরসুম 2, এবং মাত্র কয়েকটি শটে সিরিজটি নিশ্চিত করেছে যে টাইলার 2 মরসুমে ফিরে আসবে এবং তার অতীত আসন্ন কিস্তিতে ভূমিকা রাখবে। মধ্যে বুধবার মরসুম 1, টাইলারকে দয়ালু ও করুণাময় কিশোর হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যিনি জেরিকোতে থাকতেন এবং বুধবারের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন। যদিও এই জুটির বন্ধুত্বটি রোম্যান্সের কাছাকাছি কিছুতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল, টাইলার যখন মেরিলিন থর্নহিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হাইড হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল তখন সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত হয়। এখন, মনে হচ্ছে টাইলারের গল্পটি এখনও শেষ হয়নি।

সামগ্রিকভাবে, দ্য বুধবার সিজন 2 টিজার কেবল প্রায় তিন বা চারটি শট সরবরাহ করেছে নতুন মরসুম থেকে। প্রথমত, শ্রোতারা উইলো হিল সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের বাইরের অংশটি দেখতে পান। Then, Tyler is shown being held in chains. Finally, Wednesday enters the room, presumably to speak to Tyler about a new mystery at play. এই চিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে, শ্রোতারা 2 মরসুমে টাইলার কীভাবে খেলতে আসবেন সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব তৈরি করতে পারে, বিশেষত মৌসুম 1 থেকে তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যে কী জানা গেছে তা বিবেচনা করার পরে।

টাইলার উইলো হিলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বুধবার 2 তে তার মাকে সম্পর্কে আরও উদ্ঘাটন করতে পারে



কেন মিসেস গ্যালপিন বুধবার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে



উইলো হিলের চিত্র উপস্থাপন করার পরে, এটি অনিবার্য বলে মনে হয় বুধবার দ্বিতীয় মরসুম টাইলার, তার হাইডের দক্ষতা এবং তার মা সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করবে। প্রথম মৌসুমে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, যদিও টাইলার নেভারমোর হত্যার পিছনে ছিলেন, তবে তার কর্মের উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং থর্নহিল দ্বারা তাকে চালিত করা হয়েছিল। তদুপরি, দর্শকরা জানতে পারে যে টাইলার তার মায়ের কাছ থেকে তাঁর হাইড পরিচয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, যাকে উইলো হিলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তার ক্ষমতাগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যদি মরসুম 2 বুধবার উইলো হিলের কাছে নিয়ে আসে, তবে টাইলারের মা প্রায় অবশ্যই উঠে আসবেন।

প্রাথমিকভাবে, মিসেস গ্যালপিন মনে হয় না যে সে তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বুধবার গল্প শ্রোতারা যতদূর জানেন, তিনি ফিরে আসার কোনও সুযোগ ছাড়াই মারা গেছেন। তবুও বুধবার এছাড়াও এটি প্রকাশ করে যে টাইলারের মা কিশোর বয়সে নেভারমোরকে অংশ নিয়েছিলেন, এটি দ্বিতীয় মৌসুমে নতুন রহস্য যে ঝুঁকিতে রয়েছে তার মূল চাবিকাঠি হতে পারে। এমনকি মিসেস গ্যালপিন মারা গেলেও, নেভারমোরের তার সময়টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করতে পারেঅথবা এটি টাইলারকে উইলো হিল থেকে মুক্তি দিতে এবং নেভারমোরে ভর্তি হতে সহায়তা করতে পারে। অবশ্যই, তিনিও সমস্ত জীবিত থাকতে পারতেন।

ফ্রাঙ্কোয়েস গ্যালপিনের মৃত্যুর সত্যতা বুধবার 2 তে টাইলারের গল্পকে ভারীভাবে প্রভাবিত করতে পারে



টাইলার বুধবার মরসুমে মুক্তির দাবিদার



শেষ পর্যন্ত, মিসেস গ্যালপিনের গল্প দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত চরিত্রটি হলেন টাইলার। এখন যেহেতু তিনি তার মায়ের পদক্ষেপে অনুসরণ করেছেন, তাই কথা বলতে গেলে, তার কী হয়েছিল এবং কীভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন তা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটি অবশ্যই সম্ভব যে তার মৃত্যু উইলো হিলের কারণে হয়েছিল, এবং যদি এটি হয় তবে তা যদি হয় টাইলার বড় সমস্যায় পড়তে পারে। এছাড়াও, টাইলার 1 মরসুমে যা করেছিলেন তা সত্ত্বেও, বুধবার মনে হতে পারে যে তিনি সংরক্ষণের প্রাপ্য। এইভাবে, টাইলারের ভাগ্যের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য দর্শকদের মিসেস গ্যালপিন সম্পর্কে আরও জানতে হবে।

এটি সুসংবাদ যে টাইলার ফিরে আসবে বুধবার মরসুম 2 কারণ তিনি একটি শক্ত মুক্তির চাপের দাবিদার। সত্য তা সত্ত্বেও । তিনি অন্য সবার মতো থর্নহিল দ্বারা চালিত হয়েছিল। অধিকন্তু, তিনি কোনও সম্প্রদায় ছাড়াই আউটকাস্ট হয়ে ভুগছেন। আশা করি, এই বুধবার টিজারটি বোঝায় যে টাইলার তার প্রয়োজনীয় ক্ষমা পাবেন।