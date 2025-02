মার্কিন শুল্ক ঝাপটায় মুখোমুখি, কানাডিয়ানরা স্থানীয় কেনাকাটা করতে আগ্রহী ছিল

নিবন্ধ সামগ্রী

Tesla does not release sales figures for Canada but rebate data from Transport Canada’s zero-emission vehicle program suggest about 33,000 Teslas received rebates in the nine months to Dec. 31. On a per-month basis, that is down about 15 per cent compared to পুরো 2023-2024 অর্থবছরে ছাড়গুলি পেয়েছিল প্রায় 50,000 টেসলাস।

অ্যাটকিনসন এখন অন্যান্য ব্যয়ের পুনর্বিবেচনা করছেন।

অ্যাটকিনসন বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ না করার বিষয়ে বিবেচনা করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা উচিত … এবং এটি কঠিন, আমি এটি স্বীকৃতি দিয়েছি, তবে যেখানেই সম্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যগুলির চেয়ে কানাডিয়ান কিনুন,” বলেছেন অ্যাটকিনসন।

