মার্ভেল কি শুধু প্রকাশ করেছে কিভাবে চূড়ান্ত মহাবিশ্ব শেষ হবে? ক্লুস আর আছে

সতর্কতা: চূড়ান্ত #8 এর জন্য স্পয়লার রয়েছে! মার্ভেল কমিকস সবেমাত্র একটি নতুন লঞ্চ করেছে আল্টিমেট ইউনিভার্সএকটি ধারাবাহিকতা যা এখনও তার শৈশবকালের মধ্যে রয়েছে। যাইহোক, এটা সম্ভব যে ভক্তরা ইতিমধ্যেই জানেন কিভাবে এই নতুন আলটিমেট ইউনিভার্স শেষ হবে। যদিও বর্তমানে শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব, সেখানে কিছু চমত্কার শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যা পরামর্শ দেয় যে আলটিমেট ইউনিভার্স একটি নাটকীয়ভাবে মহাকাব্য (এবং সরাসরি হতাশাজনক) উপায়ে শেষ হবে এবং সেই প্রমাণ পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক সংখ্যায় আল্টিমেটস.

ইন আল্টিমেটস #8 ডেনিজ ক্যাম্প এবং জুয়ান ফ্রিগেরির দ্বারা, পাঠকদের গার্ডিয়ানস অফ দ্য গ্যালাক্সি অফ আর্থ-6160-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলটিমেট ইউনিভার্সে, গার্ডিয়ানরা স্টার লর্ড, ক্যাপ্টেন মার্ভেল, কসমো, আলটিমেট নলিফায়ার এবং (পূর্বে) আমেরিকা শ্যাভেজ নিয়ে গঠিত। শুধু তাই নয়, মহাজাগতিক নায়কদের এই দলটি শুধু মহাকাশ নয়, সময়ের মধ্য দিয়েও ভ্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। তাদের স্পেসশিপটি কার্যকরভাবে একটি টাইম মেশিন, কারণ অভিভাবকরা 61 শতক থেকে সময়মতো ভ্রমণ করে।

প্রদত্ত যে অভিভাবকরা নায়কদের একটি সময়-ভ্রমণকারী দল, তারা জানে শেষ পর্যন্ত আলটিমেট ইউনিভার্সের কী হবে – অন্তত, কারণ এটি এই নতুন ধারাবাহিকতার বর্তমান ‘বড় খারাপ’-এর সাথে সম্পর্কিত: নির্মাতা। মেকার তার নিজস্ব টাইম মেশিনের সাহায্যে Earth-6160-এ ভ্রমণ করেছিলেন এবং তিনি তার পছন্দ অনুসারে মহাবিশ্বকে নতুন আকার দিয়েছেন। যাইহোক, আলটিমেট হিসাবে পরিচিত নায়কদের দল মেকারকে পরাজিত করতে এবং তাদের ভাঙা বিশ্বকে ঠিক করতে উঠে এসেছে। তার মানে নায়ক এবং খলনায়কদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ অনিবার্য, এবং অভিভাবকরা ইতিমধ্যেই লুণ্ঠন করেছে কে জিতবে: নির্মাতা।

The Maker is going to come on top on the Ultimate Universe (সম্ভাব্য)



গ্যালাক্সির অভিভাবকরা সঠিক হলে, মেকার আল্টিমেটকে পরাজিত করবে



গ্যালাক্সির অভিভাবকদের সময়মতো ফিরে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল আমেরিকা শ্যাভেজকে উদ্ধার করা, যিনি গার্ডিয়ানদের একটি মিশনের সময় টাইমস্ট্রিমে হারিয়ে গিয়েছিলেন (যা তাকে স্মৃতিভ্রংশও দিয়েছিল)। আমেরিকা আলটিমেটের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, এমনকি অভিভাবকরা তাকে প্রকাশ করার পরেও যে আলটিমেটের মিশন ব্যর্থ হবে। গার্ডিয়ানরা টেলিপ্যাথিকভাবে আমেরিকাকে খুব বেশি দূরের ভবিষ্যত দেখায়, যেখানে আলটিমেটরা নিজেই মেকারের মুখোমুখি হয় এবং তারা সবাই তার শক্তির অধীনে পিষ্ট হয়।

গ্যালাক্সির অভিভাবকদের মতে, চূড়ান্ত মহাবিশ্ব শেষ হবে সঙ্গে মেকার উপরে, এবং চূড়ান্ত পরাজিত চিরতরে. শুধু তাই নয়, টাইমস্ট্রিমে মেকারের হস্তক্ষেপের কারণে, আর্থ-6160-এর পূর্বে সেট করা টাইমলাইন পরিবর্তন হচ্ছিল। মেকারের ক্রিয়াকলাপের ঢেউ সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি বিন্দুতে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবী-6160-এর প্রতিষ্ঠিত মহাবিশ্বকে মুছে ফেলে একই সাথে এটিকে মেকারের নিজস্ব ডিজাইনগুলির একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। এবং, সবচেয়ে খারাপ, নায়করা এটি সম্পর্কে কিছুই করতে পারে না।

আল্টিমেট ইউনিভার্সের টাইম ট্রাভেল মানে যেকোন কিছু সম্ভব



মেকার এখনও চূড়ান্ত দ্বারা পরাজিত হতে পারে



21 শতকের গার্ডিয়ানস অফ দ্য গ্যালাক্সির সামান্য সফরের পরে আলটিমেট ইউনিভার্সে জিনিসগুলি গুরুতর বলে মনে হতে পারে, তবে এটি অগত্যা নয়। নিশ্চিতভাবে, একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত শেষ হয় নির্মাতার চূড়ান্তকে পরাজিত করে এবং দায়মুক্তির সাথে মহাবিশ্বকে শাসন করার সাথে, কিন্তু এটি কেবল একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত। সমগ্র আল্টিমেট ইউনিভার্স সময় ভ্রমণের চারপাশে কেন্দ্রীভূত, যার অর্থ ভবিষ্যত সর্বদা প্রবাহিত। যদি মেকার একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যতে জয়ী হয়, তবে এমন অসংখ্য অন্যান্য আছে যেখানে তিনি হেরেছেন, এবং সেই ভবিষ্যতটি ঘটানোর জন্য এটি চূড়ান্তের উপর নির্ভর করে।

সম্পর্কিত মার্ভেলের আলটিমেট ইউনিভার্স একটি আশ্চর্যজনক নায়ক এড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আমি গুরুতরভাবে ঠিক নই আল্টিমেট ইউনিভার্স আইকনিক মার্ভেল কমিকস চরিত্রগুলির ‘চূড়ান্ত’ সংস্করণ চালু করতে চলেছে, তবে এটি কেবল একটি চরিত্র এড়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আল্টিমেটদের জন্য তাদের ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবী ঠিক করার জন্য নির্মাতার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে আশার ঝলক রয়েছে, কারণ এই গল্প জুড়ে সময় ভ্রমণের ব্যবহার মানে কিছুই পাথরে সেট করা নেই। যাইহোক, মেকার আপাতদৃষ্টিতে টাইম ট্রাভেলে আয়ত্ত করেছেন, এটি সত্য প্রমাণিত যে তিনি আলটিমেট ইউনিভার্স জয় করে শুরু করেছিলেন, যার অর্থ গ্যালাক্সির অভিভাবকদের দ্বারা প্রকাশিত ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত বাস্তবিকই ঘটবে। এবং, যদি তা হয়, তাহলে মার্ভেল ঠিক কীভাবে প্রকাশ করেছে আল্টিমেট ইউনিভার্স শেষ হবে – এবং এটি আরও হতাশাজনক হতে পারে না।

