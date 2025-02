ম্যাগ রৌপ্য জন আর্মস্ট্রংকে পরিকল্পিত বোর্ড রিফ্রেশমেন্টের অংশ হিসাবে পরিচালনা পর্ষদে নিয়োগ করেছে

নিবন্ধ সামগ্রী

ম্যাগ সিলভার কর্পোরেশন সম্পর্কে ( www.magsilver.com )

ম্যাগ সিলভার কর্পোরেশন হ’ল আমেরিকাতে উচ্চ-গ্রেড, জেলা স্কেল মূল্যবান ধাতু প্রকল্পগুলির অগ্রগতির দিকে মনোনিবেশ করা একটি বৃদ্ধি-ভিত্তিক কানাডিয়ান খনন ও অনুসন্ধান সংস্থা। ফ্রেসনিলো পিএলসি (56%) দ্বারা পরিচালিত প্রতিদিন জুয়ানিপিও খনি (46%) দ্বারা পরিচালিত (44%) যৌথ উদ্যোগের আগ্রহের মাধ্যমে এমএজি একটি শীর্ষ স্তরের প্রাথমিক রৌপ্য খনির সংস্থা। খনিটি মেক্সিকোতে ফ্রেসনিলো সিলভার ট্রেন্ডে অবস্থিত, বিশ্বের প্রিমিয়ার সিলভার মাইনিং ক্যাম্প, যেখানে খনন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি একাধিক উচ্চ সম্ভাব্য লক্ষ্য লক্ষ্য করে একটি প্রসারিত অনুসন্ধান কর্মসূচি রয়েছে। এমএজি উটাহের 100% উপার্জন-ইন হরিণ ট্রেইল প্রকল্পে এবং কানাডার histor তিহাসিকভাবে বিস্তৃত অ্যাবিটিবি অঞ্চলে অবস্থিত 100% মালিকানাধীন লার্ডার প্রকল্পে মাল্টি-ফেজ এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রামগুলিও কার্যকর করছে।

