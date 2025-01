রিয়েলিটি তারকা রিয়েল্টর ক্যালিফোর্নিয়ার কর্মকর্তাদের পুলিশকে ডিফুন্ড করার জন্য স্ল্যাম করেছেন, গ্যাভিন নিউজমের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য আফসোস করেছেন

“সেলিং সানসেট” তারকা জেসন ওপেনহাইম বলেছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার আইন প্রণেতারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে তাদের উপাদানগুলিকে “রক্ষা করতে” ব্যর্থ হয়েছে।

47 বছর বয়সী ওপেনহাইম তার সেরা বন্ধু এবং সহশিল্পী মেরি ফিৎসগেরাল্ড বোনেট এবং তার স্বামী রোমেন গত সপ্তাহে একটি চুরির শিকার হয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। তাদের সম্পত্তি চুরি হওয়ার পাশাপাশি, তাদের কুকুরটি “রাস্তার মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“ভাগ্যক্রমে, তিনি ঠিক আছেন, এবং আমরা 911 কল করেছি।”

রিয়েল এস্টেট গুরু বলেছিলেন যে কর্তৃপক্ষগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে উপলব্ধ ছিল না এবং গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং মেয়র কারেন বাসকে ইতিমধ্যে অভিভূত লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগকে অর্থায়ন না করার জন্য এবং এর পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহার করার জন্য দোষ দিয়েছেন।

“পুলিশ বলেছিল যে তারা ব্যস্ত থাকায় তারা কয়েকদিনের জন্য সম্পত্তিতে আসতে পারবে না। এটি পুলিশের দোষ নয়,” ওপেনহাইম বলেছিলেন। “পুলিশ বিভাগে ৮,6০০ পুলিশ অফিসার রয়েছে। এই বছরের শেষের দিকে এটাই প্রত্যাশা।

“এই মুহূর্তে অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ অপরাধ এবং বিভিন্ন ছিনতাইয়ের অগণিত সত্ত্বেও 30 বছরের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগে এটি সর্বনিম্ন পুলিশ অফিসারদের সর্বনিম্ন স্তর। বিভাগ। ”

“এখন আমরা উভয়কেই হতাশ করে ফেলেছি, এবং তবুও আমরা কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি-আসলে bulle০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি-মার্সেড থেকে বেকারসফিল্ডে বুলেট ট্রেনগুলিতে যা বাজেটের চেয়ে $ 60-70 বিলিয়ন ডলার এবং সম্ভবত 15 বছর দূরে এবং হবে তারা শেষ হওয়ার পরে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত “”

ওপেনহাইম রাজনীতিবিদদের “সাধারণ জ্ঞানে ফিরে আসতে” এবং “নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে” অগ্রাধিকার হিসাবে গড়ে তুলতে বলেছিলেন।

তিনি বলেন, “আমি লস অ্যাঞ্জেলেসকে প্রতিদিন ছেড়ে চলে এসেছি কারণ তারা নিরাপদ বোধ করে না – অপরাধের কারণে, গৃহহীনতার কারণে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি ন্যায়সঙ্গত নয় It’s এটি ঠিক নয় We আমাদের কাছে অর্থ রয়েছে We আমাদের কাছে করের আয় রয়েছে We আমরা কেবল এটি গন্ধযুক্ত মাছ বা বুলেট ট্রেনগুলি কোথাও সংরক্ষণ করতে ব্যয় করি।

“গৃহহীনতার কারণে অপরাধের কারণে তারা নিরাপদ বোধ করে না বলে আমি প্রতিদিন লস অ্যাঞ্জেলেস ছেড়ে চলে এসেছি। – জেসন ওপেনহাইম

“আমরা কি দয়া করে পারি, কমপক্ষে যদি আমরা এই জিনিসগুলি করতে যাচ্ছি তবে আমরা কি লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের বাজেট দ্বিগুণ করতে পারি? আমাদের কি 8,000 পুলিশ কর্মকর্তার পরিবর্তে 15,000 পুলিশ অফিসার থাকতে পারে?”

ওপেনহাইম উল্লেখ করেছেন যে তিনজন চুরির সন্দেহভাজনদের ভিডিও থাকাকালীন তিনি নিশ্চিত নন যে প্রমাণগুলি কতটা অপরাধ সমাধানে সহায়তা করবে।

“এটি কেবল হতাশাব্যঞ্জক কারণ এই শহর জুড়ে ভাল লোকদের ক্ষেত্রে এটি ঘটছে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং অবশ্যই, লোকেরা লোকদের ছিনতাই করতে চলেছে কারণ তারা জানে এর কোনও পরিণতি নেই। অবশ্যই তারা তাদের গাড়ি চুরি করতে চলেছে So সুতরাং, দয়া করে, আমরা কি কেবল সাধারণ জ্ঞানে ফিরে আসতে পারি?

“নিউজম, আমি আপনাকে ভোট দিয়েছি I এই শহর এবং এই রাজ্যের লোকদের রক্ষা করছে। ”

নিউজম সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুনের ক্ষতি থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য বৈঠক করেছেন এবং ট্রাম্পকে পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টার জন্য ফেডারেল সমর্থন চেয়েছিলেন।

ওপেনহাইম এলএএফডি এবং এলএপিডি প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের $ 100,000 দিয়েছেন, এবং আমলাতান্ত্রিক লাল টেপকেও ডেকেছিলেন।

তিনি “কয়েক কোটি কোটি ডলার রাজ্য এবং শহর যে বিষয়গুলিতে সত্যই কোনও অর্থ দেয় না তা ব্যয় করেছে,” তিনি পূর্বে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল। “আমরা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ বিভাগের মতো আমাদের সুরক্ষিত রাখার প্রথম লাইনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিভাগ এবং সংস্থাগুলির বাজেটগুলি কেটে ফেলছি।

“সময়টি প্রতিফলিত করার এবং শেখার সময় এসেছে And এবং এমন কিছু জিনিস ছিল যা আমরা আরও অনেক ভাল করতে পারতাম” “