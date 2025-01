The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes হল একটি প্রিক্যুয়েল মুভি যা ক্যাটনিস এভারডিনের সাথে মূল মুভির ঘটনার 64 বছর আগে সেট করা হয়েছে। ফিল্মটি একজন তরুণ কোরিওলানাস স্নো (টম ব্লিথ) কে কেন্দ্র করে এবং প্যানেমের নেতা হিসাবে তার ক্ষমতায় উত্থান দেখায়। 10 তম হাঙ্গার গেমস চলাকালীন, স্নোকে ডিস্ট্রিক্ট 12 থেকে ট্রিবিউট লুসি গ্রে বেয়ার্ড (রাচেল জেগলার) এর পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুক্তির তারিখ নভেম্বর 17, 2023

রানটাইম 157 মিনিট কাস্ট টম ব্লিথ, রাচেল জেগলার, হান্টার শ্যাফার, জেসন শোয়ার্টজম্যান, পিটার ডিঙ্কলেজ, জোশ আন্দ্রেস, জোশ আন্দ্রেস রিভেরা, ভায়োলা ডেভিস পরিচালক ফ্রান্সিস লরেন্স লেখকদের মাইকেল লেসলি, মাইকেল আর্ন্ডট, সুজান কলিন্স স্টুডিও(গুলি) কালার ফোর্স, লায়ন্সগেট পরিবেশক(গুলি) লায়ন্সগেট