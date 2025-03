স্নোবোর্ডার লুক ‘দ্য ডিঙ্গো’ ট্রামবাথ 38 এ মারা গেছে

লুক “দ্য ডিঙ্গো” ট্রামবাথ, যিনি টিভি শো “দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ ড্যানি অ্যান্ড দ্য ডিঙ্গো” থেকে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি 38 বছর বয়সে মারা গেছেন।

ট্রম্বাথ মাত্র নয় বছর বয়সে প্রতিযোগিতা করার পরে 17 বছর বয়সে পেশাদার স্নোবোর্ডার হয়েছিলেন।

মৃত্যুর কারণ প্রকাশিত হয়নি।

কিংবদন্তি স্কেটবোর্ডার, টনি হকের একজন সহ এই খবরে অস্ট্রেলিয়ান নেটিভ অসংখ্য শ্রদ্ধা নিবেদন পেয়েছিলেন।

“কিছু সেরা সময়, সেরা হাসি এবং এখন সেরা স্মৃতিগুলির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ We সামাজিক মিডিয়া পোস্ট। “His laughter was magically contagious, and he revered our culture because he was shaped by it. Thank you Dingo for being The Great Connector in our fragmented world. We were lucky to have you. The void you leave behind cannot be filled.”

“দ্য ডিঙ্গো” তার পুরানো টিভি সাথী ড্যানি কাস এবং প্রাক্তন ইউএফসি রিং গার্ল ব্রিটনি পামারের সাথে একটি পডকাস্ট হোস্ট করেছিলেন; গ্যাংয়ের সর্বশেষ পর্বটি প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক এই সপ্তাহে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সার্কিটের প্রাক-রেসের অনুরোধ সরবরাহ করার জন্য রিলে গেইনস: ‘পরাবাস্তব সম্মান’

পামার “কিছু লোক আপনার জীবনে আসে এবং এমন একটি চিহ্ন ছেড়ে দেয় যা চিরকাল স্থায়ী হয় They ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন। “Dingo was that incredible person. This loss hits differently. I’m so thankful for the time I got to work with him, share advice, travel, and just be in his amazing presence. It was truly an honor. Please, hug your loved ones tight. Dingo knew how much I loved him, and I felt his love in return. This is devastating, and it’s a loss that’s hard to comprehend. Rest in peace, my dear friend Dingo. I’ll love you forever.”

মনস্টার এনার্জি, যিনি স্নোবোর্ডারকে স্পনসর করেছিলেন, তাদের নিজস্ব একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন।

“আমাদের দৈত্য পরিবার আজ হৃদয়গ্রাহী, এবং আমরা কিংবদন্তি লুককে ‘দ্য ডিঙ্গো’ ট্রাম্বাথকে সম্মান জানাই। তাঁর অতুলনীয় আবেগ এবং শক্তি সংক্রামক ছিল, তার স্পর্শ করা সমস্ত কিছু আলোকিত করেছিল। আমরা চিরকাল তাঁর আইকনিক হাসি, রেসিং স্যুটগুলির প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর সাথে দেখা করার সত্যিকারের ক্ষমতা তাঁর সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাঁর সত্যিকারের ক্ষমতা এবং আপনার কাছে মনে হবে, আপনি গভীরভাবে মিস করবেন।”

