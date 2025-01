স্যান্ডফায়ার রিসোর্সেস আমেরিকা ইনক. মন্টানা সুপ্রিম কোর্টে জল অধিকারের রায়ের বিষয়ে জয়ের ঘোষণা করেছে

মূল মামলাটি মন্টানা ডিপার্টমেন্ট অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড কনজারভেশন (“MT DNRC”) এবং Tintina Montana Inc. (“Tintina,” স্যান্ডফায়ার আমেরিকার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী সংস্থা) এর বিরুদ্ধে 2022 সালের আগস্টে যৌথভাবে দায়ের করা হয়েছিল৷ পটভূমি হিসাবে, টিন্টিনা একটি আবেদন করেছিলেন৷ সেপ্টেম্বর 2018 সালে এমটি ডিএনআরসি-র সাথে উপকারী ভূগর্ভস্থ জলের অনুমতি। মার্চ 2020 সালে, এমটি DNRC স্থির করেছে যে Tintina সন্তোষজনকভাবে পারমিট জারির জন্য সমস্ত বিধিবদ্ধ মানদণ্ড পূরণ করেছে৷ MT DNRC-এর সিদ্ধান্ত একজন MT DNRC শ্রবণ পরীক্ষকের দ্বারা বহাল ছিল যখন পাঁচটি পরিবেশবাদী সংগঠন যারা অনুমতির বিষয়ে আপত্তি দাখিল করেছিল তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল। আপত্তিকারীরা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্টানা জেলা আদালতে আপীল করেছিল এবং 12 এপ্রিল, 2023-এ, জেলা আদালতের বিচারক হেওয়ার্থ রায় দেন যে ডিএনআরসি এবং শুনানি পরীক্ষক সঠিকভাবে নির্ধারণ করে যে মাইন ডিওয়াটারিং জলের উপকারী ব্যবহার নয় এবং বিচারিক পর্যালোচনার জন্য আপত্তিকারীদের পিটিশন খারিজ করে দেয়। .

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

আপত্তিকারীরা 2023 সালের মে মাসে মন্টানা সুপ্রিম কোর্টে জেলা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। এমটি ডিএনআরসি এবং টিন্টিনাকে সমর্থনকারী মামলায় অতিরিক্ত হস্তক্ষেপকারীদের মধ্যে রয়েছে এমটি স্টকগ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, এমটি ফার্ম ব্যুরো ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্যালাটিন এগ্রিকালচারাল ইরিগেটরস, এমটি চেম্বার অফ কমার্স। , MT League of Cities and Towns, Inc., এবং MT ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন। 2 জানুয়ারী, 2025-এ, মন্টানা সুপ্রিম কোর্ট একটি 5-2 সিদ্ধান্তে জেলা আদালতের দৃঢ়সংকল্পকে নিশ্চিত করেছে যে খনি ডিওয়াটারিং জলের উপকারী ব্যবহার নয়।

কমিউনিকেশনের ভিপি ন্যান্সি শ্লেপ শেয়ার করেছেন, “আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞ যা মন্টানা রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী জল আইন বজায় রাখে। আমরা এই মামলার আদালতের আন্তরিক পর্যালোচনার প্রশংসা করি। আমাদের পারমিট পুনঃস্থাপনের ফেব্রুয়ারির সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, সমগ্র স্যান্ডফায়ার আমেরিকা দল একটি বিশ্ব-মানের, পরিবেশগতভাবে নিরাপদ খনির প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং আজকের সিদ্ধান্ত আমাদের সেই পথে এগিয়ে চলেছে।”

স্যান্ডফায়ার আমেরিকার সিইও লিঙ্কন গ্রিনিজ শেয়ার করেছেন, “ব্ল্যাক বাট কপারের কাছে এখন এই প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা কাজ চালিয়ে যাওয়ার সমস্ত অনুমতি রয়েছে৷ আমরা অধ্যবসায়ের সাথে এমন একটি বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে মনোযোগী রয়েছি যেটি খনি তৈরির জন্য সমস্ত মন্টানান এবং উত্তর আমেরিকার খনি সম্প্রদায় গর্বিত হতে পারে।”