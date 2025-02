হাউথিস নির্বাসিত আহমেদ এলবাদওয়ে, তাকে সমকামিতা সমর্থন সম্পর্কে সন্দেহ করছেন

ইস্রায়েলে প্রবেশ করা এবং ২০২২ সালে তেল আভিভে একটি সমকামী ভিডিও চিত্রায়িত করা মিশরীয়-ফরাসী ভ্রমণ ব্লগার আহমেদ এলবাদাভিকে ‘গুপ্তচরবৃত্তি এবং সমকামিতা সমর্থন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে হুথি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

তার অ্যাকাউন্ট অনুসারে, তিনি ইয়েমেনের দক্ষিণে পৌঁছেছিলেন এবং তারপরে, মরুভূমিতে রাস্তাঘাট এবং সাফারি-জাতীয় ড্রাইভিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত 20 ঘন্টা যাত্রার পরে অবশেষে তিনি সানায় এসে পৌঁছেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার পাসপোর্ট হস্তান্তর করার জন্য তাকে বলা হয়েছিল।

এলবাডাওয়ী দাবি করেছিলেন যে তিনি বিগত বছরগুলিতে এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছিলেন এমন প্রথম শতাধিক বিদেশীদের মধ্যে ছিলেন এবং এই প্রবেশ জটিল ছিল কারণ তিনি স্পষ্টতই কর্তৃপক্ষের সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করেন নি, যদিও কিছু পাসপোর্ট কন্ট্রোল গার্ড তাকে তার ভাইরাল ভিডিওগুলির জন্য চেনেন তা সত্ত্বেও ।

পরের দিন এলবাডাভির মতে, যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন, তখন তাকে বলা হয়েছিল যে তাঁর পাসপোর্টটি পাওয়া যাবে না, এবং সেখানকার লোকেরা অদ্ভুতভাবে অভিনয় করতে শুরু করেছিলেন যেন তারা তাঁকে চেনে না। হঠাৎ করেই, তাকে তিনজন অফিসার রেখে গিয়েছিলেন যারা আগের দিন থেকে তাঁর মতো সুন্দরভাবে কাজ করেননি এবং যারা তাকে বলেছিলেন যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীরা, মূলত হাতি সমর্থকরা, গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি দেখানোর জন্য সমাবেশ, ইয়েমেনের, ইয়েমেনের June ই জুন, ২০২৪ সালে। (ক্রেডিট: রয়টার্স/খালেদ আবদুল্লাহ)

জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন, তাকে তার ফোনটি দেখানোর জন্য বলা হয়েছিল, যেখানে অফিসাররা তাঁর ইস্রায়েল সফর থেকে গর্বের পতাকাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফুটেজ পেয়েছিলেন। এলবাডাওয়েকে তখন বলা হয়েছিল যে যারা ইস্রায়েল সফর করে তারা ইয়েমেনে প্রবেশ করতে পারে না এবং তাকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি সমকামিতা সমর্থন করেন কিনা।

দাবী প্রত্যাখ্যান করা এবং তিনি যে ভিডিওটি তেল আবিবে তৈরি করেছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বাস্তবে ফিলিস্তিনের সমর্থনে এবং সমকামিতার নিন্দায়, এবং অফিসাররা ভিডিওটি দেখে এবং স্বীকার করে যে সেখানে একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, শেষ পর্যন্ত অফিসাররা ঘোষণা করেছিলেন যে অবশেষে ঘোষণা করেছিলেন যে অফিসাররা শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন যে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, এবং অবশেষে তাকে জর্দানে নির্বাসন না করা পর্যন্ত তাকে তিন দিনের জোরপূর্বক থাকার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

‘আমাদের জমি ফিরে পান এবং এটিকে বিকৃতকরণ থেকে শুদ্ধ করুন’

In his 2022 video, which garnered almost four million views, Elbadawy can be seen walking around Tel Aviv, referring to it as “occupied Jaffa,” explaining that he is there not for normalization but because it is Arab land and they must prepare to take এটা ফিরে।

জুনে প্রাইড মাসের বেশ কয়েক দিন আগে চিত্রায়িত ভিডিওতে, এলবাদাভি বিশেষত গর্বের পতাকাগুলিতে মনোনিবেশ করেছিলেন, তেল আভিভকে “যৌন বিকৃতকরণের অধিকার প্রচারের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম শহর,” পাশাপাশি ওষুধের জন্য নিন্দা করেছিলেন। “এটি একটি দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ, এবং এটি আমাদের আগ্রহের মধ্যে রয়েছে,” এলবাদওয়ী চিন্তা করেছিলেন।

“ইনশাল্লাহ, একবার এটি আরবদের হাতে ফিরে এসে যৌন বিকৃত হয়ে ছেলেদের কাছ থেকে খালি করা হবে,” তিনি সেই ভিডিওতে বলেছিলেন। তেল আভিভের রাতের দৃশ্যে হতাশা প্রকাশ করে তিনি দাবি করেছিলেন যে ইস্রায়েলিরা কাজ করে না, কারণ এই ধরণের অবসর জীবন কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন তাদের দেশগুলি বিদেশী সরকারগুলির মাধ্যমে অর্থ পাঠায় যারা ‘আরবদের হত্যা করার জন্য’ অর্থ পাঠায়। ‘

তিনি তেল আভিভকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসাবে নামকরণ করেছিলেন, তিনি যে দামের শাওয়ারমা স্যান্ডউইচকে কখনও করেছিলেন, এমনকি আরব-মালিকানাধীন রেস্তোঁরায়ও অভিযোগ করেছিলেন এবং খুশিতে দাবি করেছিলেন যে কিছু ফিলিস্তিনিরা তেল আভিভের রাস্তাগুলি থেকে স্কুটারগুলি চুরি করে এবং তাদের কাছে নিয়ে যায় পশ্চিম ব্যাংক।

ইয়েমেনি-বংশোদ্ভূত শান্তি কর্মী লুই আহমেদ, মধ্য প্রাচ্যের নির্মাতাদের নেতা এবং এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের সদস্য নিজেই এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন:

“এটি একজন সুপরিচিত ব্লগার যা মধ্য প্রাচ্যের চারপাশে ভ্রমণ করে এবং এটি অবাক করে দেখে অবাক হয়ে যায় যে তিনি এটি তেল আভিভেও স্থান দিয়েছেন। তিনি ইয়েমেনে গিয়েছিলেন তা দেখে আমি উচ্ছ্বসিত ছিলাম তবে হাউথিস তাকে ঝামেলা দিয়েছিল তা অবাক হওয়ার কিছু নেই। “

“তেল আভিভে তাঁর প্রচুর হোমোফোবিয়া এবং বিরোধীতা নিয়ে তার ভিডিওটি দেখা খুব বিরক্তিকর, এবং তাকে কখনও ইস্রায়েলে প্রবেশ করা উচিত ছিল না।”

“এই ব্লগারটি প্রাতিষ্ঠানিক অজ্ঞতা এবং বিরোধীতাবাদের একটি উদাহরণ যা মধ্য প্রাচ্যের অনেকগুলি সমাজের অংশ এবং পার্সেল হয়ে ওঠে এবং এই সমস্যাটি অবশ্যই আমাদের দ্বারা স্থির করা উচিত।”