25-শক্তিশালী স্থানীয় সুরক্ষা দলের বেশিরভাগই তাদের বাড়িতে রয়ে গেছে; সৈন্যরা, যারা দ্রুত মোশভে পৌঁছেছিল, তারা আইডিএফের কম্ব্যাট প্রোটোকলগুলি অনুসরণ করেনি

The post 37 armed Israelis failed to stop 3 terrorists from murdering 17 in Netiv Ha’asara appeared first on The Times of Israel.

Source link