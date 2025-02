মুক্ত ইস্রায়েলি জিম্মিরা সংবেদনশীল পুনর্মিলন করছে এবং কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিরা গাজা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের জীবন পুনরায় চালু করার চেষ্টা করছে, যেমন যুদ্ধবিরতি চুক্তি জানুয়ারী জানুয়ারী ঘোষণা করেছে। 15 অব্যাহত রয়েছে। তবে মঙ্গলবার শুরু হওয়া ওয়াশিংটনের মূল আলোচনার উপর নির্ভরশীল শান্ত শান্তি আসবে কিনা।

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করবেন এবং হামাস ও ইস্রায়েলের মধ্যে প্রায় ১ 16 মাসের যুদ্ধ যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পর্যায়ে চলে গেছে, বা লড়াইটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠলে তা নির্ধারণে ফলাফলটি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ব্রিটেনের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (আরসিআই) এর মধ্য প্রাচ্যের বিশ্লেষক হা হেলির বলেছেন, “আমি মনে করি যে দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার জন্য নেতানিয়াহুতে ডিসি থেকে আসলে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।”

“প্রশ্নটি হবে কতটা লাভ।”

ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হওয়ার মধ্যে ১ ফেব্রুয়ারি তেল আবিবে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হওয়ার মধ্যে বিক্ষোভকারীরা সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রিয়জনদের সাথে কিছু ইস্রায়েলি পরিবার এখনও গাজায় জিম্মি করে রেখেছিল ভয় করে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আনার জন্য যে চাপ প্রস্তুত রয়েছে তা যথেষ্ট হবে না।

এবং তারা আশঙ্কা করছে যে নেতানিয়াহু ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ক্ষমতায় রাখতে সুদূর ডান দলগুলিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য যুদ্ধবিরতি আলোচনা স্থাপন করতে পারেন।

“নেতানিয়াহু এবং তার সহযোগীরা চুক্তিটি নাশকতার চেষ্টা করা বন্ধ করেনি,” দানি এলগারাত ছিলেন উইকএন্ডে একটি তেল আভিভ সমাবেশে কথা বলা। তার ভাই ইটজিক এখনও জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে থাকা কয়েক ডজন বন্দীদের মধ্যে রয়েছেন, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর ভাই মারা যাবেন।

পরিবারগুলি চিন্তিত হওয়ার কারণ রয়েছে, হেলির বলেছেন।

হেলির বলেছিলেন যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা গাজার নিয়ন্ত্রণে দুর্বল হামাসকে ছেড়ে দেয়, তবে এই অঞ্চলটি কীভাবে এগিয়ে যেতে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়াও বন্ধ করে দেয়।

নেতানিয়াহু তার প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেছেন, যুদ্ধবিরতি নাশকতা বা ইস্রায়েলি জিম্মিদের ত্যাগ করার বিষয়ে যে কোনও আলোচনা বলা বাজে।

৩ ফেব্রুয়ারি তেল আভিভের মার্কিন কনস্যুলেটের বাইরে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠকের আগে হামাসের হামাসের হামলার হামলার পর থেকে গাজায় অনুষ্ঠিত সমস্ত জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের দাবিতে একজন বিক্ষোভকারী একটি প্ল্যাকার্ডকে ধরে রেখেছেন।

তিনি ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সাথে সাথে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ড মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর বৈঠকগুলি “হামাসের বিরুদ্ধে বিজয়” অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করবে, “আমাদের সমস্ত জিম্মিদের” মুক্তি এবং মধ্য প্রাচ্যের মানচিত্রকে “রেডরাও” চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

ট্রাম্প, যিনি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করতে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি মধ্য প্রাচ্যে কিছুটা আলাদা উদ্দেশ্য থাকতে পারেন।

দেখুন | প্রাক্তন ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী বারাকের সিবিসি নিউজের সাথে সাক্ষাত্কার: প্রাক্তন ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক গাজার প্রশাসনের ভবিষ্যতের বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি আলোচনার কিছু বিবেচনার বিষয়ে সিবিসি নিউজের সাথে কথা বলেছেন।

সৌদি নরমালাইজেশন

মার্কিন রাষ্ট্রপতি দীর্ঘদিন ধরে ইস্রায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য একটি চুক্তি ব্রোকার করার চেষ্টা করেছেন এবং তার মেয়াদে দু’সপ্তাহ পরে তিনি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ইঙ্গিত করেছেন। The Hamas-led attack on Israel on Oct. 7, 2023 বিডেন প্রশাসন থেকে এই জাতীয় চুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

গত সপ্তাহে, তাঁর মধ্য প্রাচ্যের দূত স্টিভ উইটকফ ইস্রায়েল এবং সৌদি আরব উভয়ই সফর করেছিলেন এবং গাজায় একটি সংক্ষিপ্ত স্টপও করেছিলেন।

উইকফ জানুয়ারিতে প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সুরক্ষার ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, খবরে হামাস ও ইস্রায়েল উভয়কেই ছাড় দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছাড়াই ইস্রায়েলের সাথে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বেশ কয়েকটি আরব জাতির প্রতিনিধি একটি অনুরূপ তৈরি একটি যৌথ যোগাযোগের অংশ হিসাবে এই গত সপ্তাহান্তে বিবৃতি।

মধ্য প্রাচ্যের মার্কিন বিশেষ দূত, স্টিভ উইটকফ, গাজায় অনুষ্ঠিত জিম্মিদের মুক্তির দিন হাঁটেন, হামাস ও ইস্রায়েলের মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে, তেল আভিভে, ৩০ শে জানুয়ারী।

ফিলিস্তিনিদের এবং তাদের আরব সমর্থকরা অস্তিত্বের ইস্যু হিসাবে বিস্তৃত ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি সংঘাতের সমাধান দেখেন, ট্রাম্পের জন্য, সৌদি আরব-ইস্রায়েলের সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ করা প্রধান পুরষ্কার।

হেলির বলেছেন, “গাজা তার জন্য হোঁচট খাচ্ছে।” “তবে আমি মনে করি না যে তিনি গাজাকে নিজের মধ্যে একটি সমস্যা হিসাবে দেখছেন।”

ইস্রায়েলিদের মধ্যে, “দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের” সমর্থন হিসাবে 70০ বছরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর উপায় হিসাবে ইতিমধ্যে Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামাস নেতৃত্বাধীন হামলার আগে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করার আগে বছরের পর বছর ধরে পিছলে যাচ্ছিল।

তার পর থেকে সর্বাধিক জরিপ পরামর্শ দিন এটি সর্বকালের নীচে।

নেতানিয়াহুর মন্ত্রিপরিষদের মূল সদস্য, সুদূর ডান অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ, ড একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনে।

তবুও, ধারণার বিশিষ্ট ইস্রায়েলি সমর্থকরা বলেছেন যে সৌদি স্বাভাবিককরণের পুরষ্কারের সাথে ট্রাম্পের অনির্দেশ্যতা ইস্রায়েল এবং হামাস উভয়কেই আপস করার জন্য চাপিয়ে দিতে পারে যে তারা অন্যথায় করতে প্রস্তুত না হতে পারে।

গত দেড় বছর ধরে ইস্রায়েলের অবিচ্ছিন্ন বোমা হামলার আক্রমণে খারাপভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও, হামাস গাজায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং এর যোদ্ধারা গত সপ্তাহগুলিতে ইস্রায়েলিদের জিম্মি করার সময় সাহসী জনসাধারণের উপস্থিতি মঞ্চস্থ করেছিল।

ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ২৮ শে জানুয়ারী তার তেল আবিব বাড়িতে সিবিসি নিউজকে একটি সাক্ষাত্কার দিয়েছেন। (স্টেফানি জেনজার/সিবিসি নিউজ)

“আমার বিচারের সর্বোপরি, তিনি (ট্রাম্প) কোনও নতুন যুদ্ধের সন্ধান করছেন না, আমি মনে করি তিনি আরও বিস্তৃত চিত্রের দিকে তাকান,” ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক বলেছেন, যিনি দু’জনের সাথে আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হন -2000 সালে ক্যাম্প ডেভিডে প্রয়াত ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসের আরাফাতের সাথে স্টেট সলিউশন।

নেতানিয়াহুর দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বারাকের তেল আবিবে তাঁর বাড়িতে সিবিসি নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যতে গাজা কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে ইস্রায়েলকে ছাড় দিতে হবে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যা বর্তমানে ইস্রায়েলি-অধিকৃত পশ্চিম তীরে পৌরসভা সরকারের একটি রূপ হিসাবে কাজ করে, বলেছে যে তারা গাজার হামাসের কাছ থেকে দায়িত্ব নিতে চায়-নেতানিয়াহুর সরকার দৃ ama ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

হামাস প্রতিস্থাপন

বারাক বলেছেন নেতানিয়াহুর গাজায় পিএ গ্রহণ করা ছাড়া খুব কম বিকল্প থাকতে পারে, যদি এর অর্থ হামাস থেকে মুক্তি পাওয়া। ফাতাহ-নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ২০০ 2006 সালের সংসদীয় নির্বাচনে গাজার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। জঙ্গি গোষ্ঠীর বিপরীতে, এটি একটি রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করার জন্য ইস্রায়েলের সাথে অহিংস সংঘাত এবং আলোচনার পক্ষে পরামর্শ অব্যাহত রেখেছে।

“আপনাকে হামাসকে অন্য কিছু সত্তার সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে, অন্য একটি সত্তা যা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বৈধ এবং … আমাদের আরব প্রতিবেশী এবং ফিলিস্তিনিদের দ্বারা নিজেরাই। এবং এই সত্তা হতে পারে না … ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের একটি সংস্করণ,” তিনি told CBC News.

বারাক (বাম), তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন (কেন্দ্র), এবং তত্কালীন প্যালেস্তিনি নেতা ইয়াসর আরাফাত একটি ছবির জন্য বিরতি দিয়েছিলেন যখন তারা লরেল কেবিনে ভ্রমণ করেছিলেন, জুলাই 2000 সালে মধ্য প্রাচ্যের শান্তি সম্মেলনের সময়। (স্টিফেন জাফি/এএফপি/গেটি চিত্র)

পরিবর্তে, নেতানিয়াহু সরকারের অনেকে গাজায় জনবসতি স্থাপন করে এবং পশ্চিম তীরের বৃহত অংশকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করে ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে ইস্রায়েলের সামরিক দখলকে প্রসারিত করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

বারাক উভয় পদক্ষেপের সাথে বলেছেন, ইস্রায়েলকে “অ-ইহুদি” বা “অ-গণতান্ত্রিক” হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, কারণ ফিলিস্তিনিদের স্থায়ীভাবে অস্বীকার করা ইস্রায়েলি ইহুদিদের মতো একই অধিকারকে অস্বীকার করা গণতন্ত্র নয়।

“আমাদের নিজস্ব ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের নিজস্ব নিয়তি, আমাদের নিজস্ব পরিচয়, আমাদের ফিলিস্তিনিদের বঞ্চিত করার একটি উপায় খুঁজে পাওয়া দরকার – এটি এখনই হিব্রুতে কথা বলার বিষয় নয়, তবে এটি মূল সত্য হিসাবে থামেনি।”

লক্ষ্যটি হ’ল গাজার ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি চুক্তি করা এবং বাকি সমস্ত ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তির সাথে সাথে 42 দিনের মধ্যে, এখন থেকে প্রায় 25 দিন পরে মুক্তি দেওয়া।

একটি ভাষ্যটিতে, ব্রিটেনের রুসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক একটি ইতিবাচক নোটটি আঘাত করেছিল।

“মার্কিন ইচ্ছার তালিকায় ইস্রায়েলের উচ্চতার সাথে সৌদি স্বাভাবিককরণের সাথে এবং গাজা পুনর্নির্মাণের জন্য সৌদির সক্ষমতা, সৌদি আরব যে কোনও চুক্তিতে ট্রাম্পের প্রতি আকৃষ্ট – লিভারেজ রয়েছে।”