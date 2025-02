বাফটা-বিজয়ী পরিচালক পিটার কোসমিনস্কি অস্কার-জারল্যান্ডড মার্ক রাইল্যান্সের কথা বলেছিলেন 2 এর মরসুম 2 পেতে বেতন কাটা made — and even then, the Tudor drama was reworked into a “chamber piece” because budgets restricted exterior scenes. প্যাট্রিক স্পেন্স, প্রযোজক মিঃ বেটস বনাম পোস্ট অফিসআমাদের জানায় যে এই সিরিজটি, যা মে মাসে বাফাতাকে ব্যাগ করার জন্য নিশ্চিত বাজি বলে মনে হয়, “আজ তৈরি করা হয়নি।” প্রিয় উপন্যাসের A24 এর অভিযোজন জিটজিস্টি স্টুডিও উত্পাদন অর্থায়নে লড়াই করার কারণে বিবিসি প্রায় তিন বছর ধরে লম্বা ছিল।

The link between these three projects is that they are all British stories. যদিও চকচকে এবং বিশ্বমানের প্রতিভা নিয়ে গর্ব করা হচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক শ্রোতাদের কাছে আবেদন করার অভাবের কারণে তারা একটি তহবিল বাক্সটি ভেঙে ফেলার জন্য লড়াই করছে। Or perhaps more specifically, American audiences.

কিছু সময়ের জন্য অর্থ ব্রিটিশ টিভি নাটক থেকে বেরিয়ে আসছে, তবে বছরের শুরু হওয়ার পর থেকে প্লাগোল হঠাৎ করে তীব্র ফোকাসে এসে গেছে। ইউএস স্টুডিও এবং স্ট্রিমাররা যুক্তরাজ্যের সম্প্রচারকদের সাথে সহ-উত্পাদনগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে; পরিবেশকরা কম অগ্রগতিগুলি স্টাম্পিং করছেন; তহবিল কাটা এবং বিজ্ঞাপন বাজারের দুর্দশাগুলি বিবিসি এবং আইটিভির আয়কে চেপে ধরেছে; এবং সমস্ত সময়, দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির ড্রামবিট উত্পাদনের ব্যয়কে নিষিদ্ধভাবে বেশি রাখে।

এর বেশিরভাগ অংশ গত সপ্তাহে একটি ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউটের ডেটা ডাম্পে নিশ্চিত হয়েছিল। ফিল্ম এবং হাই-এন্ড টিভি ব্যয়গুলিতে 31% পোস্ট-স্ট্রাইক বাউন্স ফিরে দেখানো অসম্পূর্ণ শিরোনামের চিত্রটি পেরিয়ে দেখুন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যুক্তরাজ্যের প্রযোজকরা তীব্র সংকোচনের সাথে কুস্তি করছেন। স্থানীয় সম্প্রচারক দ্বারা চালিত গার্হস্থ্য উত্পাদন ব্যয়, গত বছর একটি চতুর্থাংশে ডুবে গেছে £ 598 মিলিয়ন ($ 742 মিলিয়ন), এটি ২০২০ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন স্তর। স্কাই/পিয়াক সিরিজের মতো ল্যাভিশ শোতে সহ-উত্পাদন ব্যয়। জ্যাকালের দিন (এবং এর গুজব এডি রেডমায়েনের জন্য একটি পর্বের ফি 1 মিলিয়ন ডলার), 2024 সালে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা 19.6 মিলিয়ন ডলার থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রিক উচ্চ-শেষের টিভি ব্যয়ের 1% এরও কম ছিল।

‘জ্যাকালের দিন’ এ এডি রেডমায়েন মার্সেল পিটি/কার্নিভাল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন লিমিটেড

পরিবর্তে, যুক্তরাজ্যের বাজারে প্রবৃদ্ধি মূলত মার্কিন স্টুডিওগুলি থেকে ব্রিটেনে আমেরিকান অঙ্কুরগুলি থেকে শুরু করে ট্যাক্স বিরতি এবং দক্ষ ক্রুদের সুবিধা নিয়ে এসেছে। তথাকথিত “অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ” টেলিভিশনে এক চতুর্থাংশে লাফিয়ে £ 2.8 বি (3.5 বি) এ দাঁড়িয়েছে, যখন ফিল্মে এটি এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বেড়ে £ 1.9b এ দাঁড়িয়েছে। Few would deny the glamor of এবং ডেডপুল এবং ওলভারাইন ব্লাইটে তৈরি করা হচ্ছে, তবে যুক্তরাজ্য হলিউডের কাছে হ্যান্ডমেডেন হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

উদ্বেগটি হ’ল যে গল্পগুলি যা জাতির কাছে আয়না ধারণ করে তা কেবল অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। প্রমাণগুলি বোঝায় যে এটি ইতিমধ্যে ঘটছে। প্যাক্ট, যুক্তরাজ্যের প্রযোজক বাণিজ্য সংস্থা, অনুমান করে যে ব্রডকাস্টার জুড়ে প্রায় 15 টি গ্রিনলিট শো তহবিলের ফাঁকগুলির কারণে উত্পাদনে যেতে পারে না। প্রযোজকরা বলছেন যে তারা তাদের বিকাশের স্লেটগুলি সিরিজ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন তারা আশঙ্কা করছেন যে তারা শেল্ফের জন্য নির্ধারিত। কোসমিনস্কি ভাবেন যে “কুখ্যাত স্ব-সেন্সরশিপ” ইতিমধ্যে লেখকদের মধ্যে শিকড় নিচ্ছে যা ব্রিটিশ শো এমনকি কল্পনা করা থেকে বিরত রাখবে, একা করা যাক।

বেনামে বিষয়বস্তু ক্যাসারোটো রামসে এবং ইউনাইটেড এজেন্টদের সমর্থিত প্রযোজক এসি চ্যাপ্টার ওয়ান চালাচ্ছেন স্পেন্স বলেছেন, “আমি জাহান্নামে আছি।” স্পেন্স সংকটের ক্রসহেয়ারগুলিতে সিরিজে বিশেষজ্ঞ, সম্প্রতি ঘোষিত আইটিভি ফোন-হ্যাকিং নাটক নয়, হ্যাকডেভিড টেন্যান্ট এবং টবি জোন্স শিরোনাম। শোটি গত বসন্তে গোপনীয়তায় শুটিং করা হয়েছিল এবং স্পেন্স কোনও বিভ্রান্তির মধ্যে নেই যে তারা যদি পরে কোনও হত তবে তারা সমস্যায় পড়তে পারত। “আমাকে অন্যান্য ধরণের উপাদান দেখার জন্য পিভট করতে হবে। আমার মতো আরও শো বিকাশের কোনও মানে নেই মিঃ বেটস এবং হ্যাক কারণ তারা অযৌক্তিক, “তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। “এটি আমার নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং আমার নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বড়। এটি সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংসাত্মক ”

এই সংকোচনের ট্রিকলেডাউনটি কয়লাফেসে যারা অনুভব করছেন। একজন পরিচালক, যিনি মেজর নেটওয়ার্ক শোতে ক্রেডিট করেছেন, ডেডলাইন বলেছিলেন যে তিনি কয়েক মাস ধরে কাজ করেন নি এবং বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করছেন কারণ দিগন্তে কোনও বুকিং নেই। যখন চাকরিগুলি আসে, পরিচালক বলেছেন যে তারা বাফটা-বিজয়ী সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতা করছেন যারা কাজ করছেন তারা আগে বিবেচনা করতেন না। শত শত ফ্রিল্যান্সার সমন্বিত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলি খালি ডায়েরি নিয়ে কথা বলছে। “আমরা পুরো ‘2025’ জিনিস পর্যন্ত বেঁচে থাকার বিষয়টি এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। এখন আমরা 2025 -এ আছি, এটি ‘2026 অবধি মিশ্রণে থাকুন’ হয়ে উঠেছে, “একজন ব্যক্তি এক গ্রুপ চ্যাটে প্রাইভেট বলেছেন।

আবার, বিএফআই ডেটা উপাখ্যানীয় প্রমাণকে সমর্থন করে। গত বছর 372 টি ফিল্ম এবং হাই-এন্ড টিভি শো উত্পাদিত হয়েছিল, যা 2023 এর তুলনায় 173 বা 30%, এটি কিছু প্রসঙ্গে বলতে গেলে, কোভিডের সময় শিল্পটি বন্ধ হয়ে গেলে 2020 সালে আরও 68 টি স্ক্রিপ্টেড অঙ্কুর ছিল। প্রকৃতপক্ষে, গত বছর 372 প্রযোজনা স্বাচ্ছন্দ্যে কমপক্ষে এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল। এটি সুপারিশ করে যে যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ অল্প সংখ্যক বড় বাজেটের অঙ্কুরের দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

একটি প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সিরিজ ‘মিডওয়াইফকে কল করুন’

So there is broad agreement about the problem. সমস্যাটি হ’ল, একটি সমাধান সম্পর্কে খুব কম চুক্তি রয়েছে – এবং অবশ্যই কোনও সাদা নাইট উদ্ধার করতে যাত্রা করতে চলেছে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে শিল্প এবং সরকারী মন্ত্রীরা ধারণাগুলি বিবেচনা করছেন না। এগুলি ট্যাক্স বিরতি বাড়ানো থেকে শুরু করে আরও র‌্যাডিক্যাল সলিউশন, যেমন নেটফ্লিক্স এবং ডিজনি+এর যুক্তরাজ্যের উপার্জনের উপর একটি শুল্ক। কোসমিনস্কি পরবর্তীকালের একজন প্রবক্তা এবং সরকারের কাছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিলেন, তবে সৃজনশীল শিল্পের মন্ত্রী ক্রিস ব্রায়ান্ট ব্রিটিশ সংসদের সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং ক্রীড়া কমিটিকে প্রমাণ দেওয়ার সময় গত মাসে এটি রায় দিয়েছিলেন। ব্রায়ান্ট ব্যবসায়ের শর্তাবলী – যে বিধিগুলি যুক্তরাজ্যের নির্মাতাদের তাদের অধিকার বজায় রাখতে দেয় – তাদের স্ট্রিমারগুলিতে প্রসারিত করার অনুমতি দেয়, যদিও এটি শিল্পের শপিংয়ের তালিকায় কিছু না হলেও এটি আরও উন্মুক্ত উপস্থিত হয়েছিল।

মিডওয়াইফকে ফোন করুন প্রযোজক যিনি এক দশক আগে ক্রেডিটের জন্য লবিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং নেটফ্লিক্সের প্রযোজক জেন ফেথারস্টোন কালো কবুতরযারা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন যে শোগুলি লিম্বোকে তহবিলের মধ্যে ছিল।

ফেথারস্টোন চায় যে নতুন ব্রিটিশ ইন্ডি ফিল্ম রিলিফের মতো একই স্তর – পাবলিক সার্ভিস সম্প্রচারকদের জন্য উত্পাদিত বা লন্ডন থেকে তৈরি করা নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য – 25% থেকে 40% থেকে বেড়ে যাওয়া ট্যাক্স বিরতি চায়। স্পেন্সও একজন উকিল এবং পরামর্শ দেয় যে কোন প্রকল্পগুলি বর্ধিত ত্রাণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকার কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়। “40% ট্যাক্স বিরতি সম্ভবত একটি শো সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে পার্থক্য এবং বছরে কেবল 10 বছরের মধ্যে সম্ভবত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে,” তিনি যোগ করেন। “এটি প্রচুর পরিমাণে অর্থ নয়।”

ট্যাক্স বিরতি জট

অন্যরা অনিশ্চিত। বর্ধিত কর ছাড়ের জন্য চুক্তি সক্রিয়ভাবে তদবির করছে না। বিবিসি, সংস্কৃতি, মিডিয়া এবং ক্রীড়া কমিটির তহবিলের বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখিত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্যভাবে তথাকথিত ব্যান্ড 1 এবং ব্যান্ড 2 ব্রিটিশ নাটকগুলির জন্য নির্দিষ্ট ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য কল করেনি, যা £ 1.25m থেকে 3 মিলিয়ন ডলার এর মধ্যে মূল্যবান ঘন্টা। বিবিসি অবশ্য শোগুলির জন্য একটি কমেডি ট্যাক্স ক্রেডিট চায় যা প্রতি ঘন্টা 1 মিলিয়ন ডলারেরও কম খরচ করে। কোসমিনস্কি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লোয়ার-বাজেট সিরিজের জন্য ট্যাক্স বিরতি তহবিলের ফাঁকগুলি প্লাগ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না এবং স্ট্রিমিং জায়ান্টদের ঝাঁকুনির কারণে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

টবি জোন্স এবং জুলি হেসমন্ডহালঘে ‘মিঃ বেটস বনাম পোস্ট অফিসে’

ট্যাক্স বিরতির আশেপাশে আরও একটি কাঁটাযুক্ত সমস্যা রয়েছে যা প্রকাশ্যে কথা বলা হচ্ছে না। সূত্রগুলি বলছে যে যখন ইন্ডি ফিল্ম ট্যাক্স রিলিফ ডিজাইন করা হয়েছিল, তখন মার্কিন স্টুডিওগুলি যদি স্পষ্টভাবে সুরক্ষাবাদী হয় তবে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করার হুমকি দিয়েছে। সুতরাং আমেরিকানদের credit ণ অ্যাক্সেস করতে নিষেধাজ্ঞাগুলি সন্নিবেশ করার পরিবর্তে এটি 15 মিলিয়ন ডলারে আবৃত ছিল কারণ মার্কিন স্টুডিওগুলি এই জায়গাতে সত্যই খেলেনি। সংক্ষেপে, নেটফ্লিক্স এবং ইউনিভার্সাল ছবিগুলির পছন্দগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বর্ধিত ট্যাক্স বিরতি অ্যাক্সেস করতে পারে না তা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছিল।

“এই কথোপকথনের কেন্দ্রীয় এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন,” আপনি এমন প্রক্রিয়াটি খুঁজে পেতে পারেন যা বৈষম্যমূলক নয় কারণ এটি কর আইনটি আমরা জনসাধারণের নীতি নয়, এর সাথে কাজ করছি। ” “আপনি যদি না করেন এবং আপনি উচ্চ-শেষ টিভিতে 40% ক্রেডিট রাখেন, তবে যে লোকেরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে তারা হলেন আমেরিকানরা। লোকেরা পরিণতির মধ্য দিয়ে ভাবছে না। ”

বিএফআই, যা কর বিরতি ডিজাইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই সতর্ক মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেছে। বিএফআইয়ের চিফ এক্সিকিউটিভ বেন রবার্টস ইন্ডি ফিল্ম ট্যাক্স রিলিফের মধ্যে গিয়েছিলেন এমন বিস্তৃত, বছরব্যাপী প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে হাই-এন্ড টেলিভিশনে অনুরূপ আদেশের কাজ প্রয়োজন। “আমরা কখনই এমন একটি খাত হতে চাইনি যা বলে, ‘আমরা সমস্যায় আছি … আমাদের সহায়তা করুন, আমাদের সহায়তা করুন।’ আমরা সর্বদা এটি প্রমাণ এবং ডেটা দিয়ে ব্যাক আপ করি, “রবার্টস গত মাসে এমপিদের বলেছিলেন। কেউ বর্ধিত ত্রাণকে অস্বীকার করছে না, তবে কারও কাছ থেকে বার্তাটি স্পষ্ট: এটি তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়, এবং এটি যুক্তরাজ্যের সফল বাস্তুশাস্ত্রকে উদ্বিগ্ন করা উচিত নয়। সংস্কৃতি মন্ত্রী ব্রায়ান্ট সম্মত হন বলে মনে হয়, সংসদ সদস্যদের বলেছিলেন: “আমরা যত বেশি সময় ধরে জিনিসগুলির সাথে লেগে থাকতে পারি এবং কাটা এবং পরিবর্তন করতে পারি না, তত ভাল।”

ব্যথা ভাগ করে নিচ্ছে

প্যাক্টের চিফ এক্সিকিউটিভ জন ম্যাকভে একটি সহজ সমাধান সরবরাহ করেন: ব্রিটিশ নাটক যদি ব্রিটিশ সম্প্রচারকদের জন্য অগ্রাধিকার হয় তবে সেই সম্প্রচারকদের তাদের সঠিকভাবে অর্থায়ন করা উচিত। “সমস্যাটি হ’ল বিবিসি বাজারকে নিম্নচাপ করছে, খুব ছোট লাইসেন্স ফি রেখে এবং সুবিধাটির 100% পেতে চাইছে,” তিনি যুক্তি দেখান। “আপনি যদি লিম্বোতে আটকে যান (তহবিল ছাড়াই), বিবিসি সঠিক অবদান প্রদান করবে না তা বাজারের ব্যর্থতা নয়। এটি বিবিসির সিদ্ধান্ত। ” বিবিসি যুক্তি দেবে যে এটি যুক্তরাজ্যের সামগ্রীতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী হিসাবে রয়ে গেছে যা রিয়েল-টার্মস ফান্ডিং কাটগুলির মধ্যে রয়েছে। এবং বিএফআই অনুসারে গত বছরের এক চতুর্থাংশের মধ্যে উচ্চ-শেষ টিভি সিরিজে গার্হস্থ্য ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, এটি 2019 সালে প্রাক-পণ্ডিতের চেয়ে 100 মিলিয়ন ডলার বেশি রয়েছে।

ডেরি গার্লস সাজসজ্জা হ্যাটট্রিক প্রোডাকশনস, বলেছেন প্রযোজকদের অবশ্যই যুক্তরাজ্যের গল্পগুলির “দ্বি-স্তরযুক্ত সিস্টেম” নেভিগেট করতে হবে এবং ল্যাভিশ সহ-উত্পাদন করতে হবে। “বিবিসি এবং আইটিভি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক হিসাবে রয়ে গেছে, তাই প্রযোজক হিসাবে আমাদের এমন একটি গল্প খুঁজে পাওয়া যায় যা আমাদের ব্রিটিশ সম্প্রচারকরা স্ট্রিমারগুলিতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বলতে পারে,” তিনি বলেছেন।

ইন্ডি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে খুব বেশি পরিচিত হবে এমনভাবে অর্থের হাঁড়ি একসাথে টান দিয়ে তহবিলের ফাঁকগুলি ব্রিজ করার কাজ চলছে। যারা সময়সীমার সাথে কথা বলেছেন তারা বলছেন যে তারা ইংল্যান্ডে চিত্রগ্রহণ এবং ট্যাক্স বিরতিতে ডাবল ডিপ করার জন্য আয়ারল্যান্ডে পোস্ট-প্রোডাকশন আউটসোর্সিং সহ সমাধানগুলি বিবেচনা করেছেন। অন্যরা ব্রিটিশ গল্পগুলির শ্যুট করার জন্য মাল্টার মতো উদার ট্যাক্স বিরতির আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকছেন বলে মনে করেছেন, একজন প্রযোজক বলেছিলেন যে তারা একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সিরিজের জন্য এই বিকল্পটি পরীক্ষা করেছেন। এই সিদ্ধান্তগুলি সৃজনশীল ঝুঁকি ছাড়াই নয়।

‘ওল্ফ হল’ -এ মার্ক রাইল্যান্স

প্রতিভা বেতন চুক্তিও তদন্তের আওতায় আসবে। রাইল্যান্স একটি কাটা নিয়েছিল ওল্ফ হলযখন টবি জোন্সও তার ফি তৈরি করতে হ্রাস করেছেন । অন্যান্য অভিনেতারা যদি কিছু তৈরি করার বিষয়ে উত্সাহী বোধ করেন তবে তারাও একই কাজ করবে বলে আশা করা যায়। “কাস্ট ভাঙ্গন” এর দিনগুলি – একটি বড় নামের জন্য বাজেটকে আবদ্ধ করা – হ্রাসে উপস্থিত হয়। ক্রুদের ক্ষেত্রেও একই যায়। “এই ধরণের প্রকল্পগুলির জন্য বড় ফি সেখানে থাকবে না, তবে সম্ভবত এটি কোনও জনসেবা যদি আরও বেশি হয় তবে তাদের হওয়া উচিত নয়,” জেমস স্ট্রং বলেছেন, জেমস স্ট্রং বলেছেন ভিজিল এবং আসন্ন আইটিভি সিরিজের পিছনে সংস্থা স্ট্রং ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মহিমা। “স্ট্রিমার বা অত্যন্ত লাভজনক সংস্থার লাভের মার্জিনকে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য বেতন কাটা নেওয়া ন্যায্য নয়। তবে আমাদের সকলকে নিম্ন-বাজেট তৈরির শিল্পটি পুনরায় প্রকাশ করতে হবে যা এখনও উচ্চমানের সরবরাহ করে। ”

ক্যারোলিন লেভি, শো সহ একটি ফ্রিল্যান্স প্রযোজক ডেডওয়াটার পড়ে গেল এবং নীরব সাক্ষীবিষয়বস্তু নির্মাতাদের ব্যয়ের আগাছায় প্রবেশ করতে হবে, একটি উত্পাদন ঠিক কী বহন করতে পারে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ হতে হবে এবং এটিতে আটকে থাকতে হবে বলে। “আমাদের আগের চেয়ে আমাদের স্থিতিস্থাপকতা দরকার,” তিনি বলেছেন।

ব্রিটিশ টিভি নাটক শিল্পটি এক দশক আগের চেয়ে পাঁচগুণ বড় রয়ে গেছে, তবে লার্জসকে স্ট্রিমিং থেকে পুনর্নির্মাণটি আসল। এটি কঠোর যুগ হতে পারে, তবে পেশাদার সমস্যা সমাধানকারী না হলে প্রযোজকরা কিছুই নন।