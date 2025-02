5 ক্রেডিট স্কোরের উপর কম সাধারণ প্রভাব

আপনার ক্রেডিট স্কোর গণনা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল আপনার অর্থ প্রদানের ইতিহাস। যেহেতু আপনার স্কোর nd ণদাতাদের পরিশোধের সম্ভাবনা নির্ধারণ করার জন্য একটি সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করে, ক্রেডিট কার্ড বা credit ণের লাইনের মতো – খুব দ্রুত credit ণের ঘূর্ণায়মান ফর্মগুলি প্রদান করে – খুব দ্রুত আপনার অর্থ প্রদানের পাশাপাশি আপনার ব্যবহারের পাশাপাশি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিলিং চক্রের মধ্যে আপনার ক্রেডিট কার্ডগুলি পরিশোধের পরিবর্তে, আপনার বিলগুলি প্রদানের জন্য বিশেষত একটি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করুন। আপনি সাধারণত এই অ্যাকাউন্টে আপনার ক্রেডিট কার্ডের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন তা স্থানান্তর করুন, মাসের মধ্যে তহবিলগুলি জমা হতে দিন এবং আপনার অর্থ প্রদানের আগে আপনার ক্রেডিট কার্ড বিল বা ক্রেডিট স্টেটমেন্টের লাইন না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এই পদ্ধতির বিষয়টি নিশ্চিত করে যে আপনার credit ণের আচরণটি সঠিকভাবে ক্যাপচার হয়েছে।

ক্রেডিট স্কোর কী এবং এটি কানাডায় কীভাবে গণনা করা হয়?

উচ্চ ঘূর্ণন সীমা এবং বিভিন্ন ধরণের loans ণ

আপনার ক্রেডিট কার্ডগুলিতে উচ্চ ক্রেডিট সীমা এবং আপনার আয়ের তুলনায় অস্বীকৃত credit ণের লাইনগুলি অজান্তেই আপনার ক্রেডিট প্রোফাইলটি স্কিউ করতে পারে, এমনকি যদি আপনার ক্রেডিট ব্যবহারের অনুপাত কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ক্রেডিট কার্ডে $ 45,000 ক্রেডিট সীমা থাকা যখন আপনার বার্ষিক আয় সেই পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়ে কম হয় nd ণদাতাদের সংকেত দিতে পারে যে তারা যদি আপনাকে nd ণ দিতে পছন্দ করে তবে আপনি অতিরিক্ত ক্রেডিট শোধ করার জন্য লড়াই করতে পারেন। একইভাবে, একটি হোম ইক্যুইটি লাইন অফ ক্রেডিট (হেলোক) এর সাথে, nd ণদাতারা যারা আপনার বন্ধকের অংশ হিসাবে ক্রেডিট বিউরিয়াসকে সঠিকভাবে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হন তারা স্কোরিং অ্যালগরিদমে বিভিন্ন ধরণের loans ণ ওজন করার বিভিন্ন উপায়ের কারণে অজান্তেই আপনার স্কোরকে প্রভাবিত করতে পারে।