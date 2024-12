BlackRock® কানাডা iShares® ETF-এর জন্য চূড়ান্ত বার্ষিক পুনঃবিনিয়োগকৃত মূলধন লাভ বিতরণ ঘোষণা করেছে

তহবিলের নাম ফান্ড টিকার প্রতি ইউনিট পুনঃবিনিয়োগকৃত মূলধন লাভ বিতরণ iShares 1-10 বছরের মই কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF সিবিএইচ – iShares 1-5 বছরের মই কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF সিবিও – iShares S&P/TSX কানাডিয়ান ডিভিডেন্ড অ্যারিস্টোক্র্যাটস সূচক ইটিএফ সিডিজেড $0.54097 iShares সমান ওজন ব্যাঙ্ক এবং Lifeco ETF সিইডব্লিউ $0.53602 iShares গোল্ড বুলিয়ন ETF সিজিএল – iShares গোল্ড বুলিয়ন ETF CGL.C – iShares গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট সূচক ETF সিজিআর – iShares আন্তর্জাতিক মৌলিক সূচক ETF সিআইই $0.74266 iShares গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনডেক্স ETF সিআইএফ $3.00439 iShares জাপান ফান্ডামেন্টাল ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) সিজেপি $1.74677 iShares 1-5 বছরের মই সরকারী বন্ড সূচক ETF সিএলএফ – iShares 1-10 বছরের মই সরকারী বন্ড সূচক ETF সিএলজি – iShares মার্কিন মৌলিক সূচক ETF সিএলইউ $0.96485 iShares মার্কিন মৌলিক সূচক ETF CLU.C $3.70264 iShares প্রিমিয়াম মানি মার্কেট ইটিএফ(2) সিএমআর $0.01904 iShares গ্লোবাল এগ্রিকালচার ইনডেক্স ETF গাভী – iShares S&P/TSX কানাডিয়ান পছন্দের শেয়ার সূচক ইটিএফ সিপিডি – iShares কানাডিয়ান মৌলিক সূচক ETF সিআরকিউ $0.71965 iShares ইউএস ডিভিডেন্ড গ্রোয়ার্স ইনডেক্স ইটিএফ (সিএডি-হেজড) CUD – iShares পরিবর্তনযোগ্য বন্ড সূচক ETF সিভিডি – iShares ইমার্জিং মার্কেটস ফান্ডামেন্টাল ইনডেক্স ইটিএফ CWO – iShares গ্লোবাল ওয়াটার ইনডেক্স ETF CWW $5.65387 iShares গ্লোবাল মাসিক ডিভিডেন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) সিওয়াইএইচ – iShares কানাডিয়ান আর্থিক মাসিক আয় ETF বা – iShares ESG ব্যালেন্সড ETF পোর্টফোলিও জিবিএএল $0.59028 iShares ESG কনজারভেটিভ ব্যালেন্সড ETF পোর্টফোলিও জিসিএনএস – iShares ESG ইক্যুইটি ETF পোর্টফোলিও জিইকিউটি $1.16730 iShares ESG গ্রোথ ETF পোর্টফোলিও জিজিআরও $1.10408 iShares সিলভার বুলিয়ন ETF এসভিআর – iShares সিলভার বুলিয়ন ETF SVR.C – iShares মার্কিন মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সূচক ETF সীমা $0.97697 iShares মার্কিন সমষ্টি বন্ড সূচক ETF কোণ – iShares মার্কিন সমষ্টি বন্ড সূচক ETF(1) XAGG.U – iShares US Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) এক্সএজিএইচ – iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF XAW – iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF(1) XAW.U – iShares কোর ব্যালেন্সড ETF পোর্টফোলিও XBAL – iShares কোর কানাডিয়ান ইউনিভার্স বন্ড সূচক ETF এক্সবিবি – iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF এক্সবিএম – iShares কোর কানাডিয়ান কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF এক্সসিবি – iShares ESG উন্নত কানাডিয়ান কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF এক্সসিবিজি – iShares US IG কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF এক্সসিবিইউ – iShares US IG কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF(1) XCBU.U – iShares S&P গ্লোবাল কনজিউমার ডিসক্রিশনারি ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সসিডি – iShares কানাডিয়ান বৃদ্ধি সূচক ETF এক্সসিজি – iShares চীন সূচক ETF XCH – iShares সেমিকন্ডাক্টর সূচক ETF এক্সসিপি $1.15305 iShares গ্লোবাল ক্লিন এনার্জি ইনডেক্স ইটিএফ এক্সসিএলএন – iShares কোর রক্ষণশীল ব্যালেন্সড ETF পোর্টফোলিও এক্সসিএনএস – iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF এক্সসিএস – iShares ESG উন্নত MSCI কানাডা সূচক ETF এক্সসিএসআর $0.65524 iShares কানাডিয়ান মূল্য সূচক ETF এক্সসিভি – iShares কোর MSCI গ্লোবাল কোয়ালিটি ডিভিডেন্ড ইনডেক্স ETF এক্সডিজি $0.63299 iShares কোর MSCI গ্লোবাল কোয়ালিটি ডিভিডেন্ড ইনডেক্স ETF(1) XDG.U $0.47088 iShares কোর MSCI গ্লোবাল কোয়ালিটি ডিভিডেন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সডিজিএইচ $0.16320 iShares কোর MSCI কানাডিয়ান গুণমান লভ্যাংশ সূচক ETF XDIV $0.78681 iShares জিনোমিক্স ইমিউনোলজি এবং স্বাস্থ্যসেবা সূচক ETF এক্সডিএনএ – iShares গ্লোবাল ইলেকট্রিক এবং স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন সূচক ETF এক্সডিআরভি $1.81992 iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF এক্সডিএসআর – iShares কোর MSCI US গুণমান লভ্যাংশ সূচক ETF এক্সডিইউ $1.67917 iShares কোর MSCI US গুণমান লভ্যাংশ সূচক ETF(1) XDU.U $1.17661 iShares Core MSCI US কোয়ালিটি ডিভিডেন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) XDUH – iShares কানাডিয়ান নির্বাচন লভ্যাংশ সূচক ETF এক্সডিভি – iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) XEB – iShares কোর MSCI উদীয়মান বাজার IMI সূচক ETF চেক করুন – iShares কোর MSCI উদীয়মান বাজার IMI সূচক ETF(1) XEC.U – iShares কোর MSCI EAFE IMI সূচক ETF শেফ – iShares কোর MSCI EAFE IMI সূচক ETF(1) CHEF.U – iShares S&P/TSX ক্যাপড এনার্জি ইনডেক্স ETF XEG $0.87972 iShares MSCI ইউরোপ IMI সূচক ETF (CAD-Hedged) এক্সএইচ – iShares S&P/TSX কম্পোজিট উচ্চ লভ্যাংশ সূচক ETF XEI – iShares MSCI Emerging Markets Index ETF দেখুন – iShares MSCI উদীয়মান বাজার প্রাক্তন চীন সূচক ETF এসইইসি – iShares পোশাক সামাজিক সূচক ETF XEN – iShares কোর ইক্যুইটি ETF পোর্টফোলিও XEQT – iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF XESG $0.72561 iShares S&P/TSX এনার্জি ট্রানজিশন ম্যাটেরিয়ালস ইনডেক্স ইটিএফ XETM $1.33143 iShares MSCI ইউরোপ IMI সূচক ETF XEU – iShares এক্সপোনেনশিয়াল টেকনোলজিস ইনডেক্স ইটিএফ এক্সএক্সপি – iShares কোর MSCI EAFE IMI সূচক ETF (CAD-Hedged) এক্সএফএইচ $0.26006 iShares কোর কানাডিয়ান 15+ বছরের ফেডারেল বন্ড সূচক ETF এক্সএফএলবি – iShares নমনীয় মাসিক আয় ETF এক্সএফএলআই – iShares নমনীয় মাসিক আয় ETF(1) XFLI.U – iShares নমনীয় মাসিক আয় ETF (CAD-Hedged) এক্সএফএলএক্স – iShares S&P/TSX ক্যাপড ফিনান্সিয়াল ইনডেক্স ETF এক্সএফএন – iShares ফ্লোটিং রেট সূচক ETF এক্সএফআর – iShares কোর কানাডিয়ান সরকার বন্ড সূচক ETF এক্সজিবি – iShares S&P/TSX গ্লোবাল গোল্ড ইনডেক্স ETF এক্সজিডি – iShares গ্লোবাল গভর্নমেন্ট বন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সজিজিবি – iShares S&P গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সজিআই – iShares কোর গ্রোথ ইটিএফ পোর্টফোলিও XGRO $0.14899 iShares সাইবারসিকিউরিটি এবং টেক ইনডেক্স ইটিএফ জ্যাক $0.53547 iShares কানাডিয়ান HYBrid কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF এক্সএইচবি – iShares গ্লোবাল হেলথকেয়ার ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) সমাজতন্ত্র – iShares মার্কিন উচ্চ লভ্যাংশ ইক্যুইটি সূচক ETF (CAD-Hedged) এক্সএইচডি $0.74458 iShares মার্কিন উচ্চ লভ্যাংশ ইক্যুইটি সূচক ETF এক্সএইচইউ $1.53620 iShares মার্কিন উচ্চ ফলন বন্ড সূচক ETF (CAD-হেজড) XHY – iShares কোর S&P/TSX ক্যাপড কম্পোজিট ইনডেক্স ETF XIX – iShares ইন্ডিয়া সূচক ইটিএফ XID – iShares US IG কর্পোরেট বন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) পরবর্তী – iShares 1-5 বছরের US IG কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF (CAD-Hedged) ডুমুর – iShares MSCI EAFE® Index ETF (CAD-Hedged) XIN $0.63621 iShares কোর ইনকাম ব্যালেন্সড ETF পোর্টফোলিও XINC – iShares S&P/TSX ক্যাপড তথ্য প্রযুক্তি সূচক ETF XIT $1.08206 iShares S&P/TSX 60 Index ETF XIU – iShares কোর কানাডিয়ান দীর্ঘমেয়াদী বন্ড সূচক ETF এক্সএলবি – iShares S&P/TSX ক্যাপড ম্যাটেরিয়ালস ইনডেক্স ETF এক্সএমএ – iShares S&P US মিড-ক্যাপ সূচক ETF এক্সএমসি – iShares S&P US মিড-ক্যাপ সূচক ETF(1) XMC.U – iShares S&P/TSX সমাপ্তি সূচক ETF এক্সএমডি – iShares S&P ইউএস মিড-ক্যাপ ইনডেক্স ইটিএফ (সিএডি-হেজড) এক্সএমএইচ – iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF 11 – iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) এক্সএমএল – iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF এক্সএমএম – iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) এক্সএমএস – iShares MSCI USA মোমেন্টাম ফ্যাক্টর সূচক ETF এক্সএমটিএম – iShares MSCI Min Vol USA Index ETF এক্সএমইউ $2.15294 iShares MSCI Min Vol USA Index ETF(1) XMU.U $1.51028 iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF XV $1.63051 iShares MSCI Min Vol Global Index ETF XMW – iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) XMY – iShares S&P/TSX উত্তর আমেরিকার পছন্দের স্টক ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সপিএফ – iShares উচ্চ মানের কানাডিয়ান বন্ড সূচক ETF এক্সকিউবি – iShares MSCI USA কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ইনডেক্স ETF এক্সকিউএলটি – iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) XQQ – iShares NASDAQ 100 Index ETF এক্সকিউকিউ – iShares NASDAQ 100 Index ETF(1) XQQU.U – iShares কানাডিয়ান রিয়েল রিটার্ন বন্ড সূচক ETF এক্সআরবি – iShares S&P/TSX ক্যাপড REIT সূচক ETF এক্সআরই – iShares ESG সচেতন কানাডিয়ান সমষ্টি বন্ড সূচক ETF এক্সএসএবি – iShares কোর কানাডিয়ান স্বল্পমেয়াদী বন্ড সূচক ETF এক্সএসবি – iShares রক্ষণশীল স্বল্পমেয়াদী কৌশলগত স্থায়ী আয় ETF এক্সএসসি – iShares রক্ষণশীল কৌশলগত স্থায়ী আয় ETF এক্সএসই – iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF XSEA – iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF XSEM – iShares কোর কানাডিয়ান স্বল্পমেয়াদী কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF এক্সএসএইচ – iShares ESG অ্যাডভান্সড 1-5 বছরের কানাডিয়ান কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF XSHG – iShares 1-5 বছরের US IG কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF XSHU – iShares 1-5 বছরের US IG কর্পোরেট বন্ড সূচক ETF(1) XSHU.U – iShares স্বল্পমেয়াদী কৌশলগত স্থায়ী আয় ETF এক্সএসআই – iShares S&P US Small-Cap Index ETF এক্সএসএমসি – iShares S&P US Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) XSMH – iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) এক্সএসপি – iShares S&P 500 3% ক্যাপড ইনডেক্স ETF (CAD-হেজড) XSPC – iShares S&P/TSX ক্যাপড কনজিউমার স্ট্যাপল ইনডেক্স ETF এক্সএসটি $1.86192 iShares ESG সচেতন কানাডিয়ান স্বল্পমেয়াদী বন্ড সূচক ETF এক্সএসটিবি – iShares 0-5 বছরের টিপস বন্ড সূচক ETF (CAD-Hedged) এক্সএসটিএইচ – iShares 0-5 বছরের টিপস বন্ড সূচক ETF XSTP – iShares 0-5 বছরের টিপস বন্ড সূচক ETF(1) XSTP.U – iShares US Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) এক্সএসইউ – iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF XSUS $0.91278 iShares 20+ বছরের ইউএস ট্রেজারি বন্ড ইনডেক্স ETF (CAD-Hedged) এক্সটিএলএইচ – iShares 20+ বছরের ইউএস ট্রেজারি বন্ড সূচক ETF XTLT $0.39211 iShares 20+ বছরের ইউএস ট্রেজারি বন্ড সূচক ETF(1) XTLT.U $0.27756 iShares বৈচিত্র্যপূর্ণ মাসিক আয় ETF এক্সটিআর – iShares কোর S&P US মোট বাজার সূচক ETF (CAD-Hedged) XUH – iShares Core S&P 500 Index ETF XUS – iShares Core S&P 500 Index ETF(1) HUS.U – iShares S&P 500 3% ক্যাপড ইনডেক্স ETF XUSC – iShares S&P 500 3% ক্যাপড ইনডেক্স ETF(1) XUSC.U – iShares S&P মার্কিন আর্থিক সূচক ETF XUSF $2.09074 iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF খুসর $2.68142 iShares S&P/TSX ক্যাপড ইউটিলিটি সূচক ইটিএফ শ্যুট – iShares কোর S&P US মোট বাজার সূচক ETF XUU – iShares কোর S&P US মোট বাজার সূচক ETF(1) XU.U – iShares MSCI USA ভ্যালু ফ্যাক্টর ইনডেক্স ETF XVLU – iShares MSCI বিশ্ব সূচক ETF XWD –





