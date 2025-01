Prospera Energy Inc. ঋণ নিষ্পত্তির জন্য ঋণ সংশোধন এবং শেয়ার ঘোষণা করেছে৷

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

বর্ধিত ঋণ থেকে আয় প্রসপেরার হার্টস হিল এবং লুসেল্যান্ড সম্পত্তিতে একটি বারো থেকে পনের-ওয়েল ওয়ার্কওভার প্রোগ্রাম চালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। এই প্রোগ্রামটি মূলধন দক্ষ প্রকল্পগুলি নির্বাচন করে, অতিরিক্ত নগদ প্রবাহ এবং উত্পাদন স্থায়িত্বের মাধ্যমে কম ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনের সুযোগগুলিকে লক্ষ্য করে।

ঋণ জন্য শেয়ার

প্রোসপেরা শেয়ার প্রতি $0.06 মূল্যে 1,250,000 সাধারণ শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে একটি সমালোচনামূলক বিক্রেতার সাথে মোট $75,000 মূল্যের একটি প্রদেয় বাণিজ্য নিষ্পত্তি করার জন্য একটি অতিরিক্ত চুক্তিতে প্রবেশ করেছে৷ এই বিক্রেতা একটি মূল অংশীদার এবং কোম্পানির ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ. শেয়ারগুলি ইস্যু করার তারিখ থেকে চার মাস এবং একদিনের ট্রেডিং সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে এবং TSXV গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে।

Prospera সম্পর্কে

Prospera Energy Inc. হল একটি সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা কানাডিয়ান শক্তি কোম্পানি যা অশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। ক্যালগারি, আলবার্টাতে সদর দপ্তর, প্রসপেরা পরিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং দক্ষ জলাধার উন্নয়ন পদ্ধতি এবং উত্পাদন অনুশীলন ব্যবহার করে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রগুলি থেকে পুনরুদ্ধারকে অপ্টিমাইজ করার জন্য নিবেদিত। কোম্পানির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কৌশলগতভাবে সাসকাচোয়ান এবং আলবার্টাতে অবস্থিত, যার মধ্যে রয়েছে কুথবার্ট, লুসেল্যান্ড, হার্টস হিল এবং ব্রুকস। Prospera Energy Inc. TSX ভেঞ্চার এক্সচেঞ্জে PEI চিহ্নের অধীনে এবং US OTC মার্কেটে GXRFF-এর অধীনে তালিকাভুক্ত।