Prospera Energy Inc. এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ নিয়োগ এবং মূল আর্থিক উন্নয়ন ঘোষণা করেছে

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

ওয়ারেন্ট সংশোধনী

Prospera বর্তমানে বকেয়া ওয়ারেন্টের 15,330,000 শর্তাবলীতে সংশোধনী ঘোষণা করেছে। ওয়ারেন্টগুলির মেয়াদ 14 ফেব্রুয়ারি থেকে এক বছর বাড়ানো হবেম2025, থেকে 14 ফেব্রুয়ারিম2026. অতিরিক্তভাবে, ওয়ারেন্ট প্রতি ব্যায়ামের মূল্য $0.09 থেকে $0.06 কমানো হবে। এই সামঞ্জস্য ব্যায়ামের সম্ভাবনা বাড়ায়, কোম্পানিকে বিনিয়োগকারীর মূলধন বাড়াতে সাহায্য করে এমন ব্যয়কে সমর্থন করার জন্য যা উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংশোধিত শর্তাবলী TSX ভেঞ্চার এক্সচেঞ্জের স্বীকৃতি সাপেক্ষে।

Prospera সম্পর্কে

Prospera Energy Inc. হল একটি সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা কানাডিয়ান শক্তি কোম্পানি যা অশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। ক্যালগারি, আলবার্টাতে সদর দপ্তর, প্রসপেরা পরিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং দক্ষ জলাধার উন্নয়ন পদ্ধতি এবং উত্পাদন অনুশীলন ব্যবহার করে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রগুলি থেকে পুনরুদ্ধারকে অপ্টিমাইজ করার জন্য নিবেদিত। কোম্পানির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কৌশলগতভাবে সাসকাচোয়ান এবং আলবার্টাতে অবস্থিত, যার মধ্যে রয়েছে কুথবার্ট, লুসেল্যান্ড, হার্টস হিল এবং ব্রুকস। Prospera Energy Inc. TSX ভেঞ্চার এক্সচেঞ্জে PEI চিহ্নের অধীনে এবং US OTC মার্কেট GXRFF-এর অধীনে তালিকাভুক্ত।