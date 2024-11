‘অত্যাচারী শাসন’ – আদেয়াঞ্জু ল্যাম্পুনস টিনুবু সরকার, #EndBadGovernance প্রতিবাদকারীদের অগ্নিপরীক্ষা প্রকাশ করেছে

মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবী, দেজি আদেয়াঞ্জু, রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর সরকার কর্তৃক #এন্ডব্যাড গভর্নেন্সের প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার, আটক এবং গ্রেপ্তারের বিষয়ে আরও আলোকপাত করেছেন৷

নাইজা নিউজ স্মরণ করে যে ব্যক্তিদের 1 থেকে 10 আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত #EndBadGovernance বিক্ষোভের সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আবুজায় ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি ওবিওরা এগওয়াতুর সামনে দুটি ব্যাচে 119 জন বিক্ষোভকারীকে সাজা দেওয়ার জন্য পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিশ, ওলুকায়োড এগবেটোকুনের পরিকল্পনায় নিরাপত্তা কর্মীরা অসংখ্য অংশগ্রহণকারীকে আটক করেছে।

প্রথম দলে 76 জন বিক্ষোভকারী ছিল, তারপরে 43 জনের দ্বিতীয় দল।

জনগণের ক্ষোভের উদ্রেক হয় যখন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে প্রথম ব্যাচের বিচারের সময় চারজন আসামী ধসে পড়েছিল, অনেকের উল্লেখ ছিল যে অপ্রাপ্তবয়স্করা অপুষ্টিতে ভুগছিল।

ঘটনাটি ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, এর চিকিৎসা নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আটক করা এবং বিক্ষোভকারীদের ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা। পরবর্তীকালে, রাষ্ট্রপতি টিনুবু একটি নির্দেশ জারি করেন যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের, যাদের মধ্যে অনেকেই নাবালক ছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া উচিত।

আদেয়াঞ্জু, যিনি সরাসরি প্রতিবাদকারীদের মুক্তি নিশ্চিত করার সাথে জড়িত ছিলেন, নাগরিকদের সাথে যে ধরণের আচরণ করা হয়েছিল তার জন্য রাষ্ট্রপতি টিনুবুর সরকারকে প্রতারণা করেছিলেন।

আইনজীবী প্রকাশ করেছেন যে তিনি, অন্যান্য আইনজীবীদের সাথে, তাদের গ্রেপ্তারের আগে শিশুদের মুক্তির জন্য ভিক্ষা করতে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে গিয়েছিলেন।

টিনুবু সরকারকে নিপীড়ক হিসাবে বর্ণনা করে, আদেয়াঞ্জু জোর দিয়েছিলেন যে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগগুলি মানুষকে প্রতিবাদ করতে নিরুৎসাহিত করার জন্য ছিল।

“আপনি কি তাদের কাউকে কোনো আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হতে দেখেছেন? টিনুবু বোর্ডে আসার পর থেকে একজনও নয়—একজন দস্যুকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি, বোকো হারামের একজন সদস্যকেও অভিযোগের মুখোমুখি করা হয়নি—কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেই একজন প্রধান প্রতিবাদী, আপনি জানেন, তিনি কোনো ধরনের ভিন্নমত বা সমালোচনা চান না; তিনি কোনো ধরনের বিরোধিতা বা প্রতিবাদ চান না। ডেইলি পোস্টের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় আদেয়াঞ্জু উল্লেখ করেছেন।

কিভাবে নাবালকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল

প্রতিবাদের সময় কীভাবে নাবালকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের মুক্তিতে তার জড়িত থাকার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আদেয়াঞ্জু বলেছেন: “আচ্ছা, প্রথম দিন থেকে যখন তারা আবুজায় এসেছিল, আমরা তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেছি, এমনকি তারা আসার আগে এবং সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই আমরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে শুরু করেছি। পুলিশ যখন অভিযান চালায় তখন অনেক নাবালক তাদের বাড়ির সামনে ছিল।

“এটি পুলিশ, এসএসএস এবং অন্যদের একটি যৌথ টাস্ক ফোর্স ছিল যারা অভিযান চালাতে এসেছিল। ঘটনাস্থলে যে কাউকে দেখা গেলে গ্রেফতার করা হয়। একজন নাবালক, যার মা গতকালও আমাকে ফোন করেছিলেন, বলেছিলেন যে তারা যেখানে ফুটবল খেলছিল তার সামনে সে বসে ছিল। তখনই তারা পুলিশের কথা শুনে সবাই দৌড়াতে শুরু করে। আপনি জানেন এটি একটি নাইজেরিয়ান জিনিস।

“এবং যখন তারা দৌড়াচ্ছিল, পুলিশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং নাবালক উভয়কেই গ্রেপ্তার করেছিল – তারা যে কাউকেই সাইটে দেখেছিল, তারা গ্রেপ্তার করেছিল৷ এবং পরবর্তীকালে, আমরা তারা কোথায় ছিল তা খুঁজে বের করতে শুরু করি। তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তারা বলেছে তাদের কাদুনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে; কেউ কেউ বলেছেন আবুজা।

“সুতরাং আমরা ফোর্স সিআইডি, ফোর্স হেডকোয়ার্টার এবং কুখ্যাত কবরখানার মধ্যে বারবার যেতে থাকি, যেখানে এখন আইআরটি এবং অপহরণ বিরোধী ইউনিট রয়েছে এবং সেখানেই আমরা শেষ পর্যন্ত তাদের খুঁজে পেয়েছি। এই দেশে এমন কেউ নেই যার সাথে আমরা দেখা করিনি, সম্ভবত, সম্ভবত, রাষ্ট্রপতি এবং ভাইস যাকে আমরা আমাদের কাছে এই শিশুদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করিনি।

“আমরা দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে এটি রেখেছিলাম; যখন এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সবাই বলছে, “আমাদের নির্দেশ ছিল তাদের মুক্তি না দেওয়ার জন্য,” আমাদেরকে তাদের অভিযুক্ত করার জন্য আদালতে যেতে হয়েছিল।

“এবং যদি আমাদের কর্মের জন্য না হয় – সরকারের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারের মামলা দায়ের করা এবং বাচ্চাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য চাপ দেওয়া – আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে 93 দিন পরে বাচ্চাদের সাজা দেওয়া হত না। আমরা তিনবার বিচারপতি নওয়াইটের আদালতে গিয়েছিলাম আবেদনপত্র সরানোর জন্য, এবং পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে আসেনি।

“এবং শেষ স্থগিত তারিখে আমরা আদালতকে বলেছিলাম যে যদি পুলিশ না আসে তবে শিশুদের অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের জন্য বলা যেতে পারে যে পুলিশ শুধুমাত্র কাদুনা এবং কানোতে আটক শিশুদের এবং অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। সুতরাং, এটিই ছিল বাচ্চাদের অভিযুক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক বিব্রতকর অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া যা আমরা অভিযুক্তের দিনে খোলা আদালতে দেখেছি।

[With the recent arraignment of those minors and their eventual release, don’t you think the Tinubu government is a joke?]

আদেয়াঞ্জু বলেছেন: “তাদের সরকার শুধু তামাশা নয়; এটা একটা অত্যাচারী শাসন। সরকারকে সংজ্ঞায়িত করার এটাই একমাত্র উপায়।

“আপনি জানেন, গণতন্ত্রে অপরিবর্তনীয় ন্যূনতম হল নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করা। দস্যুদের হত্যা করা হলে প্রতিবাদ কীভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের সমান হতে পারে ক Sokoto এবং দেশের অন্যান্য অংশে ঐতিহ্যবাহী শাসক?

“তারা মনে করে যে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অভিযোগের নিন্দা করে এবং রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের অপরাধকে তুচ্ছ করে তারা প্রতিবাদ করা থেকে মানুষকে ভয় দেখাতে সক্ষম হবে। আমরা আজকে আবুজায় প্রতিবাদ শেষ করেছি। একটি সরকার তার 4 বছরের মেয়াদে কতটি রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করতে পারে?

“লক্ষ্য ছিল না বাচ্চাদের বিচার করা; উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবাদ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা। তারা একটি পরিষ্কার বার্তা পাঠাতে চায় যে আপনি যদি এটি চেষ্টা করেন তবে আমরা আপনাকে 93 দিনের জন্য আটকে রাখব। আমরা যদি শিশুদের আটক করতে পারি, তাহলে আপনি কে যে আমরা আটকে রাখব না? আমরা আপনাকে আটক করব, আপনাকে অমানবিক করব এবং আপনাকে ক্ষুধার্ত করব।

“তারা বেশ কয়েকবার আমাদের শিশুদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করেছে। তারা সংবিধান লঙ্ঘন করে আমাদের আইনি প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করেছে, এবং তারা তাদের পরিবার এবং পিতামাতাদের অসংখ্য অনুষ্ঠানে তাদের দেখার সুযোগ অস্বীকার করেছে।

“যখন নির্যাতনের বিষয়টি আসে তখন এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? এটা নির্যাতন। তাদের খাওয়ানো থেকে অস্বীকার; এটা অত্যাচার, সরলতা। সরকার একটি বিশাল তামাশা মাত্র; সরকার সামরিক শাসন থেকে আলাদা নয়। কোনো পার্থক্য নেই।

“আমাকে বলুন, এমনকি আবাচাও শিশুদের গ্রেফতার করেনি বা খোলা আদালতে হাজির করেনি। এই রাষ্ট্রপতি (টিনুবু) দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন যখন আবাচা তাকে খুঁজছিলেন, তিনি গ্রেপ্তার হতে চাননি। আজ, তিনিই শিশুদের গ্রেফতার করছেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের জন্য তাদের বিচারের মুখোমুখি করছেন যখন দস্যুরা সারা দেশে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে দস্যুরা 7, 8 ঘন্টা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাজ করে।

“কাদুনার দিকে তাকাও; তারা কাদুনার বেশিরভাগ অংশ দস্যুদের হাতে তুলে দিয়েছে। Sokoto, Kebbi, এবং Zamfara সবাইকে দস্যুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেশে মাঠ দিবস পালন করছে অপহরণকারীরা। তবুও, এই শিশুরা খারাপ শাসনের প্রতিবাদ করতে পারে না।

“বাচ্চারা খারাপ শাসনের প্রতিবাদ করে, আপনি তাদের গ্রেপ্তার করুন, তাদের বন্দী করুন, তাদের ক্ষুধার্ত করুন, এবং রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধমূলক অভিযোগে তাদের তিরস্কার করুন, তারপর সমগ্র বিশ্বের সামনে ক্যামেরার সামনে তাদের প্যারেড করুন।”

নাবালকের গ্রেপ্তারের জন্য কাকে দায়ী করা হবে

আইনজীবী যোগ করেছেন: “প্রেসিডেন্ট (টিনুবু) দোষী ব্যক্তি এবং অন্য কেউ নয়, কারণ বক তার টেবিলে থামে। প্রতিদিন রাষ্ট্রপতির কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট আসে, তাই আপনি আমাকে বলতে চান যে 93 দিন ধরে রাষ্ট্রপতি কোন রিপোর্ট পাননি যে কানো বা কাদুনা থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

রাষ্ট্রপতি অজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান যে প্রথম প্রতিবাদকারীদের যখন বিচারপতি নোয়াইটের সামনে হাজির করা হয়েছিল, তিনি জানতেন না। আমরা যতই গোলমাল করতে থাকি যে নাবালিকারা হেফাজতে আছে, রাষ্ট্রপতি কি বলবেন তিনি জানেন না? অবশ্যই, রাষ্ট্রপতি দায়ী কারণ তিনি প্রতিবাদের সময় লোকদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন।

যখন তিনি বলেছিলেন যে লোকেদের এগিয়ে আসা উচিত যাতে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন, একবার প্রতিবাদ বন্ধ হয়ে গেলে, আপনি কি তাকে আর তাদের কাছে পৌঁছানোর কোনও প্রচেষ্টা করতে দেখেছেন? একমাত্র পদক্ষেপ ছিল সবাইকে গ্রেফতার এবং তালাবদ্ধ করা। রাষ্ট্রপতি দোষী এবং অন্য কেউ নয়।

আপনি যা বলেছেন তা থেকে মনে হচ্ছে টিনুবু সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে, আপনি কি মনে করেন মেসিয়া নাইজেরিয়ার কাকে দরকার?

আমার জন্য, আমাদের সঙ্কট নিয়ে কথা বলা উচিত নয় বরং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত হওয়ার কথা বলা উচিত। টিনুবু এবং এপিসি হল নাইজেরিয়ার সাধারণ বর্ণ এবং শত্রু। এই মুহুর্তে, কে ভাল তা নিয়ে হওয়া উচিত নয়।

না, এপিসি সরকার এবং টিনুবুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত হওয়া উচিত। তারা বিশ্বাসযোগ্য বিরোধিতা প্রদান করা উচিত; সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচনের দিকে তাকান, যেখানে বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

সমস্ত সমালোচনামূলক স্টেকহোল্ডাররা ট্রাম্পের চারপাশে সমাবেশ করেছিলেন কারণ তারা জানতেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের বিভ্রান্তি নেই, এবং সেই কারণেই তারা কী করছে তা সবাই জানে। ডয়িন ওকুপে, যিনি আজ পিটার ওবিকে সমর্থন করেছিলেন, এখন টিনুবুকে সমর্থন করছেন।

2027 সালে এই ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানো উচিত যদি তারা একটি সুযোগ দাঁড়াতে চায়। তারা “টিনুবু-আইএনইসি সহযোগিতা” এর সাথে কোন সুযোগ পাবে কিনা তা অন্য বিষয়; মার্কিন নির্বাচনের পরে আমি যেমন হাস্যকরভাবে বলেছিলাম, INEC এখনও কমলাকে বাঁচাতে পারত কারণ INEC যা করতে পারে না তার অস্তিত্ব নেই, এবং আমি এই ধারণার পক্ষে দাঁড়িয়েছি যে INEC এই দেশে আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। আমি কেন বলি INEC একটি সমস্যা? 1999 সাল থেকে আজ পর্যন্ত, লোকেরা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করছে, ভোট ক্রয় করছে এবং ভোটার এবং পার্টি এজেন্টদের ক্ষতি করছে, তবুও একজনকেও INEC দ্বারা বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি।

সুতরাং, INEC এবং আমাদের নিরাপত্তা সংস্থা, যা নির্বাচনী অসদাচরণকে সক্ষম করে, আমাদের প্রধান সমস্যা। অনেক নাইজেরিয়ান আপনাকে বলবে যে এমনকি আইনি পেশাও জটিল, কিন্তু যদি INEC বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যিকারের স্বাধীন হতো, তাহলে আমাদের সমস্যা কম হতো।

যেহেতু আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে INEC-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাজনীতিবিদ এবং APC-এর কার্ড বহনকারী সদস্য—আমাদের কাছে Bayelsa থেকে প্রফেসর গুমুস রয়েছেন, যার সাথে আমরা আদালতে আছি৷

আমরা বলে আসছি যে এই মহিলা আইএনইসি জাতীয় কমিশনার হতে পারবেন না কারণ তিনি বায়েলসার একজন এপিসি কার্ড বহনকারী সদস্য; INEC কমিশনারদের অধিকাংশই APC সদস্য।

INEC কে অব্যাহত রাখা থেকে বিরত রাখার একমাত্র উপায় হল সমস্ত রাজনৈতিক দলকে INEC-তে প্রতিনিধি মনোনীত করার অনুমতি দেওয়া।

যদি PDP দশজনকে মনোনীত করে, APC, LP, এবং অন্যদেরও একই মনোনীত করা উচিত, তাহলে রাষ্ট্রপতির INEC চেয়ারম্যানকে উপস্থাপন করার বিচক্ষণ ক্ষমতা থাকতে পারে। এটি INEC-এর পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট দলের জন্য নির্বাচন কারচুপি করা অসম্ভব করে তুলবে কারণ সমস্ত সমালোচনামূলক স্টেকহোল্ডার টেবিলে থাকবে এবং তারা কখনই কারচুপির জন্য ঐকমত্যের বিষয়ে একমত হবে না।

“আপনি কখনই একটি নির্দিষ্ট দলের জন্য INEC কারচুপি করবেন না, এবং এটি না করে আমরা নিজেদেরকে প্রতারিত করতে থাকি। INEC কমিশনাররা রাজনীতিবিদ; তারা স্বাধীনচেতা মানুষ নয়।”