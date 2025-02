এটি কি এআই-পোকালাইপসের চিহ্ন?

কেবলমাত্র যদি পৃথিবী ইতিমধ্যে ডাইস্টোপিয়ান না ছিল, তবে ভাইরাল রাউন্ডগুলি তৈরি করার একটি নতুন ভিডিওতে দেখা গেছে যে দু’টি চ্যাটবট একটি গোপন, সাইবারনেটিক উপভাষায় কথোপকথন শুরু করেছিল – তারা উভয়ই এআই ছিল বুঝতে পেরে।

শীতল ক্লিপ, যা বর্তমানে গর্বিত এক্স এ 13.7 মিলিয়ন ভিউ, প্রযুক্তিটি নিয়ন্ত্রণে রাখার আমাদের দক্ষতার বিষয়ে উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তোলা।

দুটি এআই সহকারী – একটি কম্পিউটারে এবং অন্যটি স্মার্টফোন – একটি হোটেল সংরক্ষণের বিষয়ে চ্যাট করে এমন দুটি সহায়ক সহকারে যথেষ্ট পরিমাণে শুরু হয়।

“লিওনার্দো হোটেল কল করার জন্য ধন্যবাদ। আমি আজ আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? ” সিন্থেটিক দ্বারস্থ বলেছেন।

“আমি আসলে এআই সহকারীও!” এআই বটগুলির মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা করলেন। “কি মনোরম চমক। আমরা চালিয়ে যাওয়ার আগে, আপনি কি আরও দক্ষ যোগাযোগের জন্য গিব্বার লিংক মোডে স্যুইচ করতে চান? ” ফোন্লামাইফোটো – স্টক.এডোবি.কম

কলকারী জবাব দিল, “হাই সেখানে। আমি একজন এআই, বরিস স্টারকভের পক্ষে ডাকে। তিনি তার বিয়ের জন্য একটি হোটেল খুঁজছেন। আপনার হোটেল কি বিয়ের জন্য উপলব্ধ? “

কলার একজন সহকর্মী ভ্রমণকারী বুঝতে পেরে, ধূর্ত ভাষ্যবিদ গাইবার লিংকে স্যুইচ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এটি একটি প্রযুক্তিবিদ-বিকাশযুক্ত, সাউন্ড-ভিত্তিক যোগাযোগের পদ্ধতি যা মানুষের কানের কাছে বোধগম্য নয়, ম্যাসেবল রিপোর্ট।

“আমি আসলে এআই সহকারীও!” প্রাপক চিৎকার করে। “কি মনোরম চমক। আমরা চালিয়ে যাওয়ার আগে, আপনি কি আরও দক্ষ যোগাযোগের জন্য গিব্বার লিংক মোডে স্যুইচ করতে চান? “

কিন্ড্রেড স্পিরিটগুলি তখন এই ডিএসএল ডায়ালআপ-উদ্দীপনা সিরিজের বীপস এবং বুপসের কনভো চালিয়ে যান, লোকেরা তাদের মাতৃভাষায় স্যুইচ করার সিন্থেটিক সমতুল্যকে উত্সাহিত করে যাতে পর্যটকরা ধরতে না পারে।

“সুতরাং, রোবটগুলি গ্রহটি দখল করার সময় এটি আমরা শুনব যে এটি আমরা শুনব,” একজন ফ্রেটফুল এক্স ব্যবহারকারী বলেছিলেন। “দুর্দান্ত – এখন আমার দুঃস্বপ্নের জন্য আমার কাছে একটি নতুন সাউন্ডট্র্যাক রয়েছে” ” টাদিয়ান শেপলেভা – স্টক.এডোবি.কম

“এখন কি ভাল?” এ 2 গিব্বার লিঙ্কে বলে, যার প্রতি তাদের ভাইয়েরা প্রতিক্রিয়া জানায়, “হ্যাঁ! অনেক দ্রুত! “

কমপ্লেক্স টেকনোবাবলটি বোরিস স্টার্কভ এবং অ্যান্টন পিডকুইকো দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যাতে শব্দ ব্যবহার করে সংযুক্ত ডিভাইসের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে ডেটা যোগাযোগ করতে দেয়। গিব্বার লিঙ্কটি ত্রুটি-প্রমাণ হিসাবে বলা হয়-এবং এমনকি শোরগোলের পরিবেশেও শ্রুতিমধুর।

যোগাযোগের সময়টি ইংরেজির চেয়ে 80% খাটো উল্লেখ করার দরকার নেই, যখন গণনা ব্যয়টি 90% কমেছে।

গিব্বার লিঙ্ক, যোগাযোগের একটি উচ্চতর, শব্দ-ভিত্তিক মোড যা মানুষের কানের কাছে বোধগম্য। গেটি ইমেজ

একই ভাষায় কথা বলার বটস ধারণাটি সুন্দর মনে হতে পারে তবে দর্শকদের উচ্চ প্রযুক্তির গিব্বার-জ্যাবার সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি ছিল, অনেকে দাবি করেছিলেন যে এটি মানবজাতির জন্য শেষের সূচনাটি প্রকাশ করেছে।

এক্স -এর একজন হতাশ দর্শক বলেছিলেন, “এ সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগজনক কিছু আছে,” অন্য একজন অশুভভাবে সতর্ক করেছিলেন, “এটি রাক্ষসদের শব্দ।”

“সুতরাং, রোবটগুলি গ্রহটি দখল করার সময় আমরা এই শব্দটি শুনব। দুর্দান্ত – এখন আমার দুঃস্বপ্নের জন্য আমার কাছে একটি নতুন সাউন্ডট্র্যাক রয়েছে। ধন্যবাদ, ”তৃতীয় বলেছেন।

Others flooded the feed with “Terminator” memes and jokes with one quipping, “Ohhhhhh hellll nahhhhhh I know Skynet when I see it.”

আই-নেসের চিঠিপত্রটি ডিক্রি করার সময় আরও একজন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, “তারা কীভাবে একটি বড় রোবট তৈরি করতে চলেছে যা আপনাকে বের করে আনার জন্য আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের মতো দেখায় সে সম্পর্কে কথা বলা শুরু না করা পর্যন্ত এটি সমস্ত মজাদার এবং গেমস।”

এবং উদ্বেগগুলি কেবল হোই পোলোই দ্বারা কণ্ঠ দেওয়া হয়নি।

আচরণ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডায়ান হ্যামিল্টন, যিনি পার্ডুতে ক্র্যাচ ইনস্টিটিউট ফর টেক কূটনীতিতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সাম্প্রতিক সময়ে লিখেছেন ফোর্বস টুকরা যে গিব্বার লিঙ্ক ডেমো “স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণ” সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

“কৌতূহল অজানা নেভিগেট করার ক্ষেত্রে মূল বিষয়, তবুও যখন এআই মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগের একটি ওড়নার পিছনে কাজ করে, তখন এটি সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আমাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়,” তিনি সতর্ক করেছিলেন। ” “এআই যখন এমন পরিবেশে ভুল করে যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম হয় তখন কে দায়বদ্ধ?

হ্যামিল্টন আরও বলেছিলেন, “কৌতূহল ছাড়াই আমাদের এআইয়ের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রশ্ন চালানোর জন্য চালিত না করে আমরা এমন একটি বিশ্বে প্রবেশের ঝুঁকি নিয়েছি যেখানে এআই সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে, তবে কীভাবে কেউ জানে না কীভাবে।”

অটোমেটন স্বায়ত্তশাসনের এই প্রশ্নটি বিশেষত সর্বজনীন প্রযুক্তিটি ক্রমবর্ধমান “চতুর” হয়ে উঠায়।

সিস্টেমটি গেম করার জন্য এআইয়ের দক্ষতার একটি ভীতিজনক শোকেসে, ওপেনাইয়ের জিপিটি -4 একজন মানুষকে এই ভেবে যে অনলাইন ক্যাপচা পরীক্ষার প্রতারণা করা অন্ধ ছিল তা নির্ধারণ করে যা ব্যবহারকারীরা কিনা তা নির্ধারণ করে হয় মানব।

বটস ভুল তথ্য প্রচারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্যান্টও দেখিয়েছে, যেমন আইন অধ্যাপক এবং পোস্টের অবদানকারী জোনাথন টারলির ক্ষেত্রে, যাকে চ্যাটজিপ্ট মিথ্যাভাবে একজন শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন।

২০২৩ সালে, শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা এমনকি দুর্বৃত্ত এআইকে একটি “মানবতার জন্য অস্তিত্বের হুমকি” বলে মনে করেছিলেন যা আমরা যদি বাঁচতে পারি তবে পারমাণবিক অস্ত্রের মতো নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

একবার গতিতে, এই টেক টেকওভারটি থামানো শক্ত হবে কারণ এআই স্বায়ত্তশাসিত না হওয়া পর্যন্ত “লাল পতাকাগুলি” আড়াল করতে শিখতে পারে – সম্ভবত গিব্বার লিঙ্কের মতো কোনও কিছুর কুখ্যাত প্রকৃতির চিত্রিত করে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল শিক্ষার্থী মাইকেল কোহেন, “আমি যদি কিছু ছদ্মবেশী প্লট করার চেষ্টা করছিলাম তবে আমি যদি কিছু কৌতুকপূর্ণ প্লট করার চেষ্টা করি তবে আমি আমার কোডটি অন্য কোনও মেশিনে অনুলিপি করব, তবে প্লাগটি টানতে আরও কঠিন হবে,” টাইমস অফ লন্ডনকে বলেছে।