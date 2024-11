অন্টারিও হলোকাস্ট শিক্ষার উন্নতির জন্য $500K বিনিয়োগ করছে

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

The Friends of Simon Wiesenthal Center of Holocaust Studies (FSWCHS) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মশালা সম্প্রসারণের জন্য $150,000 পাবে।

সেইসাথে, FSWCHS, Liberation75 এবং Toronto Holocaust Museum অন্টারিওর গ্রেড 6 ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক হোলোকাস্ট শিক্ষা তৈরির জন্য অর্থ পাবে।

এই প্রোগ্রামগুলি হল অন্টারিওর স্কুলে ইহুদিবিদ্বেষের ক্রমবর্ধমান মাত্রাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রদেশের সর্বশেষ পদক্ষেপ এবং অন্টারিও গ্রেড 10 এর শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রসারিত হোলোকাস্ট শিক্ষা ঘোষণার এক বছর পরে আসে, যা আগামী সেপ্টেম্বরে শুরু হতে চলেছে।

সেপ্টেম্বরে, টরন্টো ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড তৃতীয় গ্রেডের কম বয়সী স্কুল ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রতিবাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য সমালোচনার মুখে পড়ে যা দ্রুত ইসরায়েল-বিরোধী সমাবেশে পরিণত হয়, শিক্ষক, ছাত্র এবং ইউনিয়ন সদস্যরা ইসরায়েল বিরোধী স্লোগান দিয়ে।

