অর্থায়ন কর্মসূচিতে এশিয়ান আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জাতিগত পক্ষপাতের অভিযোগ পেপ্যালের বিরুদ্ধে

পেপ্যালের বিরুদ্ধে একটি এশিয়ান আমেরিকান ব্যবসায়ী মহিলার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যিনি ডিজিটাল পেমেন্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে জাতিগত পক্ষপাতের অভিযোগ করেছেন $535 মিলিয়ন বিনিয়োগ প্রোগ্রামের অংশ কালো এবং হিস্পানিক আবেদনকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ করার জন্য, তার মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে৷

বৃহস্পতিবার অভিযোগ করে ড নিশা দেশাই এবং তার নিউইয়র্ক-ভিত্তিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম আন্দাভ ক্যাপিটাল কর্পোরেট আমেরিকায় বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগকে কমাতে কিছু রক্ষণশীলদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চাপের অংশ।

ডিপ সাউথের অভিবাসী পিতামাতার কাছে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, দেশাই নিজেকে পেপ্যালের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন বিনিয়োগ প্রোগ্রামযেটি San Jose, Calif.-ভিত্তিক কোম্পানি 2020 সালের জুন মাসে কালো এবং সংখ্যালঘু-মালিকানাধীন ব্যবসাকে সমর্থন করার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবেলায় সহায়তা করার ঘোষণা করেছে।







দেশাই বলেছেন যে পেপ্যাল ​​যোগাযোগ বন্ধ করার আগে তিনি তহবিল খোঁজার জন্য 1-1/2 মাস ব্যয় করেছেন, এমনকি কোম্পানিটি কালো এবং হিস্পানিকদের নেতৃত্বে 19টি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মে $100 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে।

তিনি বলেন, পেপ্যাল ​​আরও একাধিক ব্যবসায়ীকে বলেছে যে তারা এশিয়ান বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অর্থায়নের জন্য অযোগ্য।

ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে অভিযোগ অনুযায়ী, “পেপ্যাল ​​এবং এর নির্বাহীদের কাছে, এশিয়ান আমেরিকানরা সংখ্যালঘু হতে পারে, কিন্তু তারা ভুল ধরনের সংখ্যালঘু।”

পেপ্যাল ​​মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে, বলেছে যে এটি মুলতুবি মামলা নিয়ে আলোচনা করে না।

দেশাই পেপ্যালকে 1866 সালের নাগরিক অধিকার আইনের 1981 ধারা লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেন, যা চুক্তিতে জাতিগত পক্ষপাতকে বাধা দেয়; 1964 সালের নাগরিক অধিকার আইনের শিরোনাম VI, যা ফেডারেল তহবিল প্রাপকদের জাতিগত বৈষম্য, এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্য এবং শহরের মানবাধিকার আইনগুলিকে নিষিদ্ধ করে।

তিনি অনির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ চাইছেন এবং পেপ্যালকে তার বিনিয়োগ কর্মসূচিতে জাতি এবং জাতিগত বিবেচনা করা থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য।

ম্যানহাটনের ফেডারেল আপিল আদালত গত মার্চে বলেছিল যে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ডু নো হার্মের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক এবং নেটিভ আমেরিকানদের জন্য একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম নিয়ে ড্রাগ প্রস্তুতকারক ফাইজারের বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলা করার পক্ষে অবস্থানের অভাব রয়েছে বলে দেশাই মামলা করেন, কারণ এটি এমন একজন সদস্যকে চিহ্নিত করেনি যিনি ক্ষতিগ্রস্থ







দেশাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন কনসোভয় ম্যাককার্থি, যিনি ডো নো হার্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং প্রায়শই রক্ষণশীল কারণের পক্ষে সমর্থন করেন।

আইন সংস্থাটি অবিলম্বে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

মামলাটি হল Andav Capital et al v PayPal Holdings Inc et al, US জেলা আদালত, Southern District of New York, No. 25-00033.