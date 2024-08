অলিম্পিক অ্যাথলিট ড্রাগ টেস্টিং নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনের অচলাবস্থা নতুন হাউস জিওপি তদন্তের অনুরোধ করে

ফক্সে প্রথম: একদল হাউস রিপাবলিকানদের মধ্যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স-বর্ধক ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিযুক্ত বৈশ্বিক সংস্থা নিয়ে বিরোধ।

“আমরা, কংগ্রেসের নিম্নস্বাক্ষরিত সদস্যরা, ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (WADA) এবং এর ডোপিং অভিযোগগুলি পরিচালনার বিষয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য লিখছি,” WADA সভাপতি উইটোল্ড বাঙ্কার কাছে একটি চিঠি পড়ে।

“বিশ্বব্যাপী খেলাধুলার স্বচ্ছতা এবং অখণ্ডতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই সমস্যাগুলি দ্রুত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাধান করা অপরিহার্য।”

প্রতিনিধি ডেবি লেস্কো, আর-আরিজ., জেফ ডানকান, আরএস.সি. এবং মরগান গ্রিফিথ, আর-ভা.-এর চিঠিটি প্রথমে অভিযোগের দিকে ইঙ্গিত করেছিল যে WADA গোপন রেখেছিল যে টোকিওর আগে 23 জন চীনা সাঁতারু নিষিদ্ধ পদার্থের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছিল 2021 সালের অলিম্পিক, সংবাদ সাংবাদিকদের দ্বারা উন্মোচিত হওয়ার পরে এটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল।

“এটি এখন প্রকাশ্যে এসেছে যে চীনের 2024 প্যারিস অলিম্পিক দলের একজন সদস্য সহ দুই অতিরিক্ত চীনা সাঁতারু, 2022 সালে একটি নিষিদ্ধ ওষুধের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছিলেন,” আইন প্রণেতারা লিখেছেন।

চীনের ডোপিং বিরোধী সংস্থার একটি তদন্তে দুই সাঁতারুর দেহে ওষুধের অস্তিত্বের জন্য দূষিত হ্যামবার্গার মাংসকে দায়ী করা হয়েছে, একটি অনুসন্ধানে WADA বিতর্ক করেনি।

মার্কিন কর্মকর্তারা অভিযুক্ত করেছে সদ্য সমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিক পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বচ্ছতার অভাবের জন্য WADA। একটি হাউস এনার্জি অ্যান্ড কমার্স সাবকমিটি জুনে তারকা সাঁতারু মাইকেল ফেলপস এবং অ্যালিসন স্মিটের সাথে একটি শুনানির আয়োজন করেছিল, যখন তারা বলেছিল যে ক্রীড়াবিদরা আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

WADA মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেশের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক বিরোধের মাঝখানে রাখার জন্য অভিযুক্ত করে নিজেকে রক্ষা করেছে।

ওয়াডা-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন বিবিসি জুলাইয়ের শেষের দিকে, “কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি [in the US] বিশুদ্ধভাবে রাজনৈতিক পয়েন্ট স্কোর করার চেষ্টা করছে এই ভিত্তিতে যে প্রশ্নে থাকা ক্রীড়াবিদরা চীনা।”

জিওপি আইন প্রণেতারা সংস্থাটিকে 23 জন চীনা সাঁতারুদের তদন্তের “বিশদ বিবরণ” হস্তান্তর করতে বলছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন এটি প্রকাশ্যে ফলাফল প্রকাশ করেনি, পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদন্ত কমিশনের দাবি জানিয়েছে। সিদ্ধান্তের মধ্যে

চিঠিতে বলা হয়েছে, “আমেরিকান জনসাধারণ, ক্রীড়াবিদ এবং বিশ্ব ক্রীড়া সম্প্রদায় উত্তর পাওয়ার যোগ্য। আমরা এই নীতিতে দাঁড়িয়েছি যে খেলাধুলা দুর্নীতি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত এবং যারা অ্যান্টি-ডোপিং নিয়ম লঙ্ঘন করে তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে, জাতীয়তা নির্বিশেষে”।

খেলাধুলার উত্তেজনা এর অংশ মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফাটল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন, দুই পরাশক্তির মধ্যে সম্পর্ক আধুনিক ইতিহাসে তাদের হিমশীতল স্তরে।

চীন মার্কিন অ্যাথলেটদের জন্য আরও ওষুধ পরীক্ষার আহ্বান জানিয়ে দ্বৈত মানের অভিযোগের সাথে মার্কিন অভিযোগের জবাব দিয়েছে।

তবে মার্কিন অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (ইউএসএডিএ) ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছে যে তারা লেস্কোর চিঠিকে সমর্থন করে।

ইউএসএডিএ সিইও ট্র্যাভিস টি. টাইগার্ট বলেছেন, “যাদের লুকানোর মতো কিছুই নেই, তারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে এবং স্টেকহোল্ডারদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে নিয়মগুলি সমানভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।” “আমরা পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াবিদদের পক্ষে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং একটি শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী ডোপিং বিরোধী নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে প্রশংসা করি।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য WADA এর সাথে যোগাযোগ করেছে।