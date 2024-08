আইরা স্টার বার্বাডোসে একটি উত্সবে প্রকাশক পোশাকের সাথে জিহ্বা দোলাচ্ছেন

আয়রা স্টার একটি বার্বাডিয়ান উৎসবে তার সাম্প্রতিক পোশাকের সাথে ইন্টারনেটে আগুন লাগিয়েছে। আয়রা স্টার যে পোশাকটি পরতেন তা ছিল একটি বডি স্যুট যা কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি কল্পনার জন্য খুব কমই রেখেছিল।

আয়রা স্টারের পোশাক সম্পর্কে আরেকটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল তার পিছনে পালকের ডানার বিশাল সেট এবং তিনি যে বিশাল হেডড্রেসটি পরতেন।

আয়রা স্টার কল্পনার জন্য সামান্যই বাকী ছিল, কারণ সে তার বন্ধুদের সাথে নাচ এবং মজা করে উত্সবের মধ্য দিয়ে তার পথ ধরেছিল।

ভিডিওর এক পর্যায়ে, আয়রা স্টার রিহানার সাথে হ্যাং আউট করেছে, এবং তাদের মনে হচ্ছে একটি ভাল ভাবনা জানা যাচ্ছে।

মন্তব্যে নেটিজেনরা আয়রা স্টারকে উত্তেজিত করেছে, যখন কয়েকজন মুষ্টিমেয় তার পোশাকের পছন্দের জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছে।

kelvinlyricsss লিখেছেন, “ওমজি রিহানা আপনাকে একটি কারণে বেছে নিয়েছে, আপনি যে তারার মতো জ্বলতে থাকুন”

Spotifyforartists লিখেছেন, “তিনি সুপার কিউট, সুপার সুন্দর”

অফক্সিয়াল_অবিবেরি লিখেছেন, “উনা দেবের সবাই তাকে এখন অভিনন্দন জানায়? যদি কোন সাধারণ মেয়ে এই কাজটি করে বা কোরা ওবিদি উনা গো দে তাকে অভিশাপ দেয়”

chizzy_khalif লিখেছেন, “আমি খুব সুন্দর গর্জিয়াস দেখতে পাচ্ছি যদি না @korraobidi এখন una go start insult am very one sided anyhow people”

freddy_ex9 লিখেছেন, “আপনি কথা বলার আগে রিহানার পেজে গিয়ে একই কথা বলুন”

mavinrecords লিখেছেন, “সেলেসিয়াল লাইফস্টাইল”