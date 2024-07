“আপনি ধরুন সোফিয়া মোমোডুকে N23 মিলিয়ন বাড়ি ভাড়া দিন। দাতব্য বাড়িতে শুরু হয়” – উবি ফ্র্যাঙ্কলিনকে বিলাসবহুল উপহারের জন্য উচে মাদুয়াগউ ডেভিডোকে নিন্দা করেছেন

নলিউড অভিনেতা উচে মাদুয়াগউ উবি ফ্র্যাঙ্কলিনকে একটি নতুন গাড়ি উপহার দেওয়ার জন্য সংগীত তারকা ডেভিডোকে নিন্দা করেছেন।

কেমি ফিলানি জানিয়েছেন যে উবি তার ইনস্টাগ্রাম পেজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে ডেভিডো তাকে একটি নতুন গাড়ি উপহার দিয়েছেন। তিনি গায়কের মিষ্টি অঙ্গভঙ্গির প্রশংসা করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে ডেভিডো কীভাবে তার লোকেদের জন্য সঠিক কাজ করতে জানে।

তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠার মাধ্যমে এটির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, উচে মাদুয়াগউ তার বন্ধুকে একটি নতুন গাড়ি উপহার দেওয়ার জন্য গায়ককে কটাক্ষ করেছেন কিন্তু তার প্রথম বেবিমামা, সোফিয়া মোমোডুকে আর্থিকভাবে নির্যাতন করছেন। গায়ককে জানাতে যে চ্যারিটি বাড়িতে শুরু হয়, তিনি বলেছিলেন যে ডেভিডো তার বাড়ির ভাড়ার জন্য সোফিয়াকে N23 মিলিয়ন দিতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি যদি এটি করার অযোগ্য হন তবে তার গুরুতর প্রার্থনার প্রয়োজন।

“ডেভিডো, দাতব্য শুরু হয় বাড়িতে। আপনি যদি Ubi Wey no be your family, 68 million Naira car দিতে পারেন, তাহলে আপনি আমার Sophia Sophia, (Wey be MAMA of your first pikin) 23 মিলিয়ন নাইরা বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন। আপনি যদি উপযুক্ত না হন, তাহলে আপনার প্রয়োজন ONIDUROMI #church PRAYERS. আমার সোফিয়া সোফিয়া নো 23 মিলিয়ন নাইরা বাড়িতে থাকার জন্য যারা বলছেন তারা সবাই কোথায়? আশা করি আপনারা SABI Energy-এর উপর দিয়ে এটাও ব্যবহার করছেন যে ডেভিডকে এই দামী গাড়িটা দিতে হবে না?

স্মরণ করুন যে চিওমার সাথে তার বিয়ের পরে, ডেভিডো এবং সোফিয়া তাদের মেয়ে ইমাদেকে নিয়ে একটি অগোছালো শিশু হেফাজতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। গত মাসে, তার ঐতিহ্যবাহী বিয়ের প্রস্তুতির সময়, ডেভিডো একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, তার মেয়ের যৌথ হেফাজতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে সোফিয়া তাকে তার কাছে প্রবেশ করতে অস্বীকার করছে এবং তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করছে, যা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। সোফিয়া প্রকাশ করেছিল যে রেঞ্জ রোভার ডেভিডো বছর আগে ইমাদেকে উপহার দিয়েছিল সেকেন্ডহ্যান্ড, এবং সে তাদের বাসস্থান এবং ইমেদের স্কুলের অর্ধেক ফি দিতে অস্বীকার করেছিল।

এক সপ্তাহ পরে, তিনি তার যৌথ হেফাজতে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, অন্যদের মধ্যে তার ছেলের মৃত্যুর উল্লেখ করে, কারণ গায়ক তার নিজের মেয়েকে বড় করার অযোগ্য ছিলেন।