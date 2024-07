ইএফসিসি বনাম ইয়াহায়া বেলো: আপিল আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খালি করতে বলেছেন, ট্রায়াল কোর্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য মামলা স্থগিতCJ-এর কাছে মামলার ফাইল ফেরত দিন—–কোগি রাজ্যের অবিলম্বে অতীতের গভর্নর, আলহাজি ইয়াহায়া বেলোর অভিযোগ, আগামীকাল (বুধবার) জন্য নির্ধারিত অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (EFCC) দ্বারা তার বিরুদ্ধে করা N80 বিলিয়ন অর্থ পাচারের অভিযোগে ) আবার স্থগিত হতে পারে, কারণ ফেডারেল হাইকোর্ট, আবুজার বিচারপতি এমেকা এনওয়াইটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে বলা হয়েছে, প্রাক্তন গভর্নরের দায়ের করা একটি আপিলের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়, যা আপিল আদালতে বিচারাধীন। , আবুজা।

আপিল নং CA/ABJ/CR/535/2024-এ, যেখানে বিচারের বিচারক, বিচারপতি এমেকা এনওয়াইটকে ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, বেলো তার কাউন্সেল, মুসা ইয়াকুবু (SAN) অ্যান্ড কো-এর মাধ্যমে সেটিং চাইছেন 17 এপ্রিল, 2024-এ তার বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে জারি করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াও, সেইসাথে ফেডারেল হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের কাছে মামলার ফাইল ফেরত, অন্য বিচারকের কাছে পুনরায় নিয়োগের জন্য।

ফেডারেল হাইকোর্ট, আবুজা, চার্জ নং FHC/ABJ/CR/98/2024-এ বিচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়েছিল৷

প্রাক্তন গভর্নর আপিল আদালতের একটি আদেশও চাচ্ছেন, প্রতিস্থাপিত উপায়ে তার উপর ইএফসিসি চার্জের পরিষেবা সরিয়ে রেখেছেন, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই এই মামলায় পরিচালিত পুরো কার্যধারা রয়েছে৷

12 জুলাই, 2024 তারিখে বিচারপতি এমেকা এনওয়াইটের কাছে একটি চিঠিতে, বেলোর কৌঁসুলি, মুসা ইয়াকুবু (এসএএন) অনুরোধ করেছিলেন যে চার্জের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করা হবে, প্রাক্তন গভর্নরের দায়ের করা আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, যা মুলতুবি রয়েছে। আপিল আদালতে, আবুজা.

NAN দ্বারা প্রাপ্ত চিঠি এবং যার একটি অনুলিপি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কাউন্সিল (NJC) এবং ফেডারেল হাইকোর্টের প্রধান বিচারককে পাঠানো হয়েছিল, সেটি ছিল বিচারপতি এনওয়াইটের কাছে একটি চিঠির জবাবে, EFCC দ্বারা, 8 জুলাই, 2024 তারিখে এবং দায়ের করা হয়েছিল 10 জুলাই, 2024 তারিখে, আদালতের রেজিস্ট্রি থেকে তথ্য অনুযায়ী।

চিঠিতে, EFCC বেলোর বিরুদ্ধে জারি করা আগের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছে, উপরন্তু অনুরোধ করেছে যে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাকে বিশেষভাবে পূর্বের গ্রেপ্তারটি চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

EFCC-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে, বেলোর কৌঁসুলি আদালতকে অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করার এবং ট্রায়াল কোর্টের বিতর্কিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ঘোষণার বিষয়ে আপিল আদালতে মুলতুবি থাকা আপিলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

বেলোর পরামর্শ অনুযায়ী; “কোর্ট অফ আপীল রুলস, 2021-এর আদেশ 4 বিধি 11(1) এবং ভ্যাব পেট্রোলিয়াম আইএনসি ভি মোমাহ-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণা অনুযায়ী আইনের অবস্থান থেকে অঙ্কন করা [Supra] এবং অন্যান্য মামলার একটি লিটানি এখানে উল্লেখ করার মতো অসংখ্য; আমরা সম্মানের সাথে এই মাননীয় আদালতের প্রাক্তন ডেবিটো জাস্টিটিয়াকে অনুরোধ জানাচ্ছি: “বিবাদীর আপিলের মুখে গৃহীত যেকোন রুল, আদেশ বা নির্দেশ সহ 27 জুন, 2024 এর কার্যধারাকে একপাশে রাখুন এবং তার রেকর্ড থেকে সরিয়ে দিন। 24 মে, 2024 এবং তাই ইনকিউরিয়ামে পৌঁছেছে; “অভিযোগকারীর আবেদনটি 10শে জুলাই, 2024-এ দাখিল করা চিঠির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা এবং বা বিকল্পভাবে নির্ধারণের জন্য আপিল আদালতে উল্লেখ করা;

“আবেদনকারীর দ্বারা প্রবেশ করা আপিল নং: CA/ABJ/CR/536/2024 নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত এই চার্জের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করুন এবং আপিল, আবুজা আদালতে বিচারাধীন।”

চিঠিটি অংশে পড়া; “অভিযোগের বিবাদী 17 ই মে, 2024 তারিখে 10 মে, 2024 তারিখে করা এই মাননীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের নোটিশ দাখিল করেছিল এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্রেভি মনুকে খালাস করতে অস্বীকার করেছিল৷

“বিবাদী আপিলের উল্লিখিত নোটিশ অনুসারে, আপিল আদালতে আপিলের রেকর্ড সংকলিত এবং প্রেরণ করেছে এবং 24 মে, 2024-এ প্রবেশ করেছে, আপিল নম্বর: CA/ABJ/CR/536/2024৷

“পূর্বোক্তগুলি সত্ত্বেও, অভিযোগকারী এখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সংশোধনের জন্য উপরে উল্লেখিত আবেদনটি দাখিল করেছেন যা এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র অভিযোগকারীকে নির্দেশিত ছিল, এটি প্রসিকিউটিংয়ে তালিকাভুক্ত অন্যান্য নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধানদের কাছে প্রসারিত করার জন্য। কাউন্সেলের চিঠি।

“মাই লর্ড, এই মহামান্য আদালত আবেদনটি মোকাবেলা করতে পারে না বা পূর্বোক্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়ে কিছু করতে পারে না বা আপিল বিধিমালা, 2021 এর আদেশ 4 বিধি 11(1) এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগে আরও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। যার প্রভাব এই যে: “একটি আপীল প্রবেশ করানো হওয়ার পরে এবং এটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আদালতের পক্ষগুলির মধ্যেকার সমস্ত কার্যধারা জব্দ করা হবে৷' এই বিধিতে অন্যথায় প্রদত্ত ব্যতীত, এর প্রতিটি আবেদন আদালতে করা হবে এবং নিম্ন আদালতে নয়।

“গ্রেফতারের পরোয়ানা যার উপর অভিযোগকারীর আবেদনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, সেটি আপিল নং: CA/ABJ/CR/536/2024-এ আপিলের বিষয় এবং আপিল আদালতের নিয়মের উপরোক্ত পুনরুত্পাদিত বিধান দ্বারা, এই মাননীয় আদালত কার্যকারী কর্মকর্তা হয়ে উঠেছে। এবং 17 ই এপ্রিল, 2024-এ জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার উপর কোনও আবেদন গ্রহণ করার বা স্পর্শ করার মতো কিছু করার এখতিয়ার আর নেই কারণ আপিল আদালত এখন বিষয়টি জব্দ করেছে৷ বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত আপিলের ভিত্তিতে, অভিযোগকারীর আবেদনের গ্রেফতারী পরোয়ানা এখন সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রয়ে গেছে বিবাদীর আপীল এক বা অন্য উপায়ে নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত।

“কোর্ট অফ আপীল রুলস, 2021-এর আদেশ 4 বিধি 11(1) এর বিধানগুলির বিপরীতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া ফেডারেলের সংবিধানের 240 ধারার অধীনে আপিল আদালতের সাংবিধানিক গ্যারান্টিযুক্ত আপিলের এখতিয়ারকে ক্ষুন্ন করার সমতুল্য। নাইজেরিয়া প্রজাতন্ত্র (সংশোধিত হিসাবে) এবং নাইজেরিয়ার সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনের মীমাংসার অবস্থানের বিরুদ্ধে যে প্রভাবে, যখন একটি আপিল প্রবেশ করা হয়, নিম্ন আদালতের আর এই বিষয়ে কিছু করার এখতিয়ার থাকে না এবং আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলা উচিত কারণ এই ধরনের আপিলের মুখে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ বাতিল। ভ্যাব পেট্রোলিয়াম আইএনসি ভি মোমাহ এর কেস দেখুন [20131 14 NWLR Part 1374 P. 284.”

Furthermore, the attention of Justice Emeka Nwite was drawn to a similar case, also a criminal appeal,’ in which Justice Ismail Ijelu of the High Court of Lagos State stayed further proceedings, the Appellant having entered an appeal in Appeal No: CAIL/1159/2023 Between Chief Cletus Ibeto V. Federal Republic of Nigeria, challenging the warrant of arrest earlier issued against him, in the face of his preliminary objection challenging the jurisdiction of the lower Court to entertain the charge filed by the Complainant against him.

“The trial High Court, a Court of co-ordinate jurisdiction with Your Lordship’s Court has stayed further proceedings in the charge pending the determination of the appeal entered by the Appellant therein.

“The Complainant’s application to you therefore, ought not to have been filed at all or if need be, ought to be brought before the Court of Appeal, Abuja which is now seized of the matter. The Complainant’s Counsel as a senior member of the Bar is under a duty to have brought the appeal entered by the Defendant to the attention of this Honourable Court even during the proceedings of 27th of June, 2024, is rather proceeding egregiously as if he is oblivious of and impervious to the appeal entered by the Defendant to the Charge before your Lordship’s Court.

“We therefore respectfully urge your Lordship not to be misled sir or hoodwinked by the Complainant into a head on collision with the Court of Appeal, but rather tow the above stated and well-established course of action.

“To do otherwise, would be an affront on the hallowed principle of judicial hierarchy and stare decisis which is the very foundation of our legal system,” the letter read further.

