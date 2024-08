আমাদের শেষ সিজন 2 দেখে মনে হচ্ছে এটি গেম থেকে একটি বড় ভিলেন সমস্যা সমাধান করছে

The Last of Us Part 2-এর জন্য স্পয়লাররা এগিয়ে আছে।

সিজন 2 এলির প্রতিশোধের অনুসন্ধান এবং সম্ভবত, সেরাফাইটদের সাথে অ্যাবির দ্বন্দ্বের উপর ফোকাস করবে।

সিরিজের আগে সেরাফাইট হুমকির প্রবর্তন এলি এবং অ্যাবির গল্পগুলিতে ভারসাম্য সরবরাহ করতে পারে।

যখন সেরাফাইট কাল্টের গল্প ইন

হাতি 2

ব্যাকলোড করা হয়েছে, টিভি সিরিজ এটিকে শীঘ্রই অন্তর্ভুক্ত করে এর প্রতিকার করতে পারে।

এইচবিও-এর ফার্স্ট-লুক টিজার আমাদের শেষ সিজন 2 পরামর্শ দেয় যে নেটওয়ার্কের হিট নাটকের সোফমোর আউটিং দুষ্টু কুকুরের দ্বিতীয় গেম থেকে একটি উজ্জ্বল ভিলেন সমস্যার সমাধান করবে, আমাদের শেষ অংশ II. জেগে উঠা আমাদের শেষ সিজন 1, এপিসোড 9 এর সমাপ্তি, দ্বিতীয় সিজনটি সল্টলেক সিটি হাসপাতালে জোয়েলের (পেড্রো পাসকাল) জটিল সিদ্ধান্তের ফলাফলের উপর ফোকাস করবে। সেটা উপলব্ধি করা ফায়ারফ্লাইস একটি প্রতিকার খুঁজে বের করার জন্য এলি (বেলা র্যামসে) হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল কর্ডিসেপস সংক্রমণে, জোয়েল সবাইকে হত্যা করে এবং হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়।

অবিলম্বে পরে, জোয়েল এলির কাছে মিথ্যা বলে যা ঘটেছিল। দুজনে এলির অনাক্রম্যতা গোপন রাখে, শুধুমাত্র জোয়েলের ভাই টমি (গ্যাব্রিয়েল লুনা) সত্যটা জানে। অবশেষে, জোয়েল আসলে যা ঘটেছিল তার মালিক হয়, তার এবং এলির মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, যিনি ঠিকই মনে করেন যে জোয়েল তার চিকিৎসার জন্য তাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার এজেন্সি কেড়ে নিয়েছে। এর শুরুতে হাতি 2, জোয়েল অ্যাবি (ক্যাটলিন ডেভার) দ্বারা হত্যা করা হয়, একজন জবাই করা ডাক্তারের মেয়ে, এলির নিজের প্রতিশোধের অনুসন্ধানকে গতিশীল করে। কিন্তু অ্যাবি একমাত্র “ভিলেন” থেকে অনেক দূরে আমাদের শেষ 2.

এইচবিও-এর শেষের দিকে আমাদের সেরাফাইট হুমকি শীঘ্রই চালু করতে হবে

দ্য লাস্ট অফ আস পার্ট 2-এর সেরাফাইটরা কোর এলি বনাম অ্যাবি প্লটে কিছুটা হারিয়ে গেছে

যদিও ক্যাথরিন ও'হারা সেরাফাইট নবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে মনে হচ্ছে না, তবে সেরাফাইটরা এখনও একটি উল্লেখযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক দিক দ্য লাস্ট অফ আস পার্ট 2, এবং, এক্সটেনশন দ্বারা, HBO শো এর দ্বিতীয় সিজন। ভিডিও গেমের সিক্যুয়েলে, এলি অ্যাবিকে সিয়াটলে ট্র্যাক করে। একটি বিষণ্ণ ফায়ারফ্লাই যে তার বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে, অ্যাবি শেষ পর্যন্ত একটি ভিন্ন গ্রুপে যোগ দেয় – ওয়াশিংটন লিবারেশন ফ্রন্ট মিলিশিয়া (ডব্লিউএলএফ)। সিয়াটলে আসার পর এলি যেমন আবিষ্কার করেন, WLF, FEDRA, এবং সেরাফাইটস নামক একটি রহস্যময় গোষ্ঠী একসময় প্রাক্তন শহরটিকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল.

বহু বছর পরে, নবী এখনও উত্সাহী সেরাফাইটদের দ্বারা উপাসনা করা হয়।

খেলাটি চলতে থাকায় সেরাফাইটরা একটি বিশাল হুমকি হয়ে ওঠে, বিশেষ করে শেষ কয়েকটি ক্রিয়ায়, তবে কাল্টের গল্পটি একধরনের ব্যাকলোডেড বোধ করে। এলি (এবং, পরে, অ্যাবি) সিয়াটল অতিক্রম করার সময়, তিনি সেরাফাইট এবং তাদের রহস্যময় নেতার ইঙ্গিত দেখেন। নিশ্চিতভাবেই, খেলোয়াড়রা একত্রিত হয়েছে যে FEDRA সিয়াটলকে কোয়ারেন্টাইন জোন (QZ) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পরে সেরাফাইট নবী একজন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। একটি আশ্চর্যজনকভাবে দক্ষ যোদ্ধা, নবী অন্যদেরকে প্রযুক্তি বা আনন্দ ছাড়া সমতাভিত্তিক জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তার অনুসারীদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউন গড়ে তুলতে সক্ষম করে। বহু বছর পরেও নবীজির পূজা করা হয় হাতি 2এর সেরাফাইটস।

কেন সেরাফাইট আমাদের শেষ অংশে গুরুত্বপূর্ণ

সেরাফাইট নবী এবং তার অনুসারীরা এলি এবং অ্যাবির উভয়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করে

এর উদ্ভাবনী আখ্যান কাঠামোর সাথে, আমাদের শেষ 2এর টাইমলাইন এলি, যে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং অ্যাবি, একজন সৈনিক যে তার প্রতিশোধ নেয় কিন্তু তার মিলিশিয়া এবং সেরাফাইট ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বে টেনে নেয় উভয়কেই অনুসরণ করে। গেমটিতে প্রথমে এলির গল্পের একটি অংশ দেখানো হয়েছে, সিয়াটেল সেটিং ব্যবহার করে ডাব্লুএলএফ এবং সেরাফাইট দ্বন্দ্বকে উত্যক্ত করতে, কিন্তু খেলোয়াড় অ্যাবির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে কাল্টের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়. এক পর্যায়ে, অ্যাবির প্রাক্তন প্রেমিক, ওয়েন, সেরাফাইটদের দ্বারা বন্দী হয় যখন সে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের তদন্ত করছিল, অ্যাবিকে নিজেই ধর্মে অনুপ্রবেশ করতে প্ররোচিত করে।

…এটা বোধগম্য হবে সিরিজের উৎস উপাদানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং প্রাক্তন সেরাফাইট ভাইবোনদের অন্তর্ভুক্ত করা।

নিজেকে বন্দী করার পর, অ্যাবিকে প্রাক্তন সেরাফাইট ভাইবোন ইয়ারা এবং লেভ দ্বারা উদ্ধার করা হয়, যারা লেভের পরিচয়ের কারণে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়েছিল। যদিও সে তার প্রাথমিক মিশন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, অ্যাবির গল্প ইয়ারা এবং লেভের সাথে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত বাকি জুড়ে দ্য লাস্ট অফ আস পার্ট 2. যখন আমাদের শেষ' সিজন 2-এর জন্য চরিত্রগুলির কাস্ট এখনও সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করা হয়নি, সিরিজটির উত্স উপাদানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং প্রাক্তন-সেরাফাইট ভাইবোনদের অন্তর্ভুক্ত করা অর্থপূর্ণ হবে। এটি বলেছিল, সিরিজের আখ্যানের জন্য ধর্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

TLOU2 এর সেরাফাইট গল্প আরও ভাল হতে পারে



যদিও সেরাফাইট কাল্টের সদস্যরা বাধ্যতামূলক বিরোধীদের জন্য তৈরি করে, গ্রুপের গল্পটি আরও ভালভাবে পরিচালনা করা যেত। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই হাতি 2 এর অ-রৈখিক বর্ণনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অদলবদল দিয়ে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। যদিও কিছু খেলোয়াড় জোয়েলের মৃত্যুর জন্য দায়ী চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ধারণাটিকে ঘৃণা করেছিল, কৌশলটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর। দুর্ভাগ্যবশত, এলির বিভাগগুলির সাথে গেমটিকে সামনে-লোড করার প্রয়োজনের অর্থ হল অ্যাবির গল্প — এবং, বর্ধিতভাবে, সেরাফাইটস — একটু দেরিতে চালু হয়েছিল. ধন্যবাদ, আমাদের শেষ সিজন 2 এর গল্প এই সমস্যার প্রতিকার করছে বলে মনে হচ্ছে।

দ্য লাস্ট অফ ইউস 2 এর রিলিজিয়াস কাল্ট মূল আখ্যান ভাঙতে সাহায্য করতে পারে

আরেকটি হুমকি এলি এবং অ্যাবির প্রতিযোগিতামূলক গল্পগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে

যদিও পূর্বের পরিচিতি সেরাফাইটদের উপকার করবে — এবং ইয়ারা এবং লেভের মতো চরিত্রগুলি — তৃতীয় পক্ষের গোষ্ঠীও ভেঙে যেতে সাহায্য করতে পারে আমাদের শেষ সিজন 2 এর মূল আখ্যান। প্রতিশোধের জন্য এলির অনুসন্ধান, এবং কীভাবে তার গল্প অ্যাবির প্রতিধ্বনি করে, তা অবিশ্বাস্যভাবে বাধ্যতামূলক, কিন্তু চার বা ততোধিক ঋতুতে প্রসারিত করার জন্য এটির যথেষ্ট ওজন নেই এইচবিও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। কিনা আমাদের শেষ সিজন 3 শুধুমাত্র অ্যাবির দৃষ্টিভঙ্গি বা না, সেরাফাইটরা বর্ণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা, সৌভাগ্যক্রমে, প্রত্যাশার চেয়ে তাড়াতাড়ি আসছে।

