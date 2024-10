আমি কি ভোট দিতে হবে? আমার শহরে কি দ্বিতীয় রাউন্ড থাকবে? খুঁজে বের করার উপায় জেনে নিন

ব্রাজিলের বেশিরভাগ শহর ইতিমধ্যেই জানে যে 2025 সালের জানুয়ারি থেকে পৌরসভার নির্বাহী শাখার প্রধান কে হবেন। তবে, ভোটার কিছু পৌরসভার মেয়র পদের জন্য ভোটের নতুন দিনের জন্য ভোটে ফিরে আসবে, আগামী রবিবার, ২৭ তারিখ।

দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটারদের তালিকায় আপনি আছেন কিনা তা নীচে খুঁজুন। পৌর নির্বাচন এবং এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখুন।

নির্বাচনী আদালত 2024 সালের প্রথম রাউন্ডের ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করার পরে, এটি পাওয়া গেছে যে দেশের ৫১টি পৌরসভার দ্বিতীয় দফা হবেতালিকায় 15টি ক্যাপিটাল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে –এর পর থেকে রাজধানীতে দ্বিতীয় রাউন্ডের সর্বনিম্ন সংখ্যা৷ নির্বাচন 2008 সালে পৌরসভা নির্বাচন, যখন 11টি রাজধানী দুটি পর্যায়ে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়।

2020 সালে, 18টি রাজধানী সহ ব্রাজিলের 57টি শহরে দ্বিতীয় রাউন্ডে মেয়র পদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। 2020 সালে দ্বিতীয় রাউন্ডের সম্ভাবনা ছিল এমন শহরের সংখ্যা ছিল 95। এই বছর, 103টি পৌরসভার একটি নতুন ভোটের দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আমার শহরে কি দ্বিতীয় রাউন্ড থাকবে?

ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলBelo Horizonte (MG), সাও পাওলো (SP), Barueri (SP), Diadema (SP), ফ্রাঙ্কা (SP), Guarujá (SP), Guarulhos (SP), Jundiaí (SP) এ নতুন রাউন্ডের ভোট হচ্ছে , Limeira (SP), Mauá (SP), Piracicaba (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) ) , Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP), Taubate (SP), Uberaba (MG), Niterói (RJ), Petrópolis (RJ) এবং Serra (ES)।

না উত্তর পূর্বআরাকাজু (SE), Natal (RN), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Caucaia (CE), Camaçari (BA), Olinda (PE) এবং Paulista এর ভোটাররা ভোটে ফিরেছেন (ফুট)। ইন দক্ষিণ অঞ্চলপৌরসভা যেখানে দ্বিতীয় রাউন্ড হবে কুরটিবা (PR), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS) এবং Pelotas (RS)।

ইতিমধ্যেই উত্তর অঞ্চলহল Belem (PA), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Santarém (PA) এবং Imperatriz (MA) শহরগুলি। অবশেষে, মধ্যে মিডওয়েস্ট2024 সালে দ্বিতীয় রাউন্ডের পৌরসভার তালিকায় রয়েছে Goiânia (GO), Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), ক্যাম্পো গ্র্যান্ডে (MS) এবং Cuiabá (MT)।

আমার শহরে কেন দ্বিতীয় রাউন্ড হবে?







নির্বাচন_ব্রাজিল ছবি: গেটি ইমেজ

ব্রাজিলের আইন 200 হাজারেরও বেশি ভোটার সহ পৌরসভাগুলিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের সম্ভাবনার ব্যবস্থা করে।

এই অবস্থার শহরগুলিতে, মেয়র প্রার্থীকে প্রথম রাউন্ডে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জিততে হবে। এর মানে হল বৈধ ভোটের অর্ধেক প্লাস এক। এই হিসাবে, শূন্য এবং ফাঁকা ভোট গণনা করা হয় না.

যখন এটি না ঘটে, প্রথম রাউন্ডে সর্বাধিক ভোট পাওয়া দুটি নাম দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়, যখন তারা আবার ভোটারদের পছন্দের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটের দ্বিতীয় ধাপে, যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈধ ভোট পাবেন তাকে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হয়।

আইনটি নির্ধারণ করে যে 200,000 এর কম ভোটার সহ পৌরসভাগুলি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে তাদের মেয়র নির্বাচন করবে। তাদের মধ্যে, সর্বাধিক বৈধ ভোটের প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় রাউন্ডের কোনও সম্ভাবনা নেই।

সব 26টি ব্রাজিলের রাজধানীতে 200 হাজারেরও বেশি ভোটার রয়েছে। 2024 সালে, প্রথমবারের মতো, পালমাস (TO) এই চিহ্নটি অতিক্রম করেছে। প্রায় 209 হাজার লোক ভোট দিতে সক্ষম হলে, টোকানটিনসের রাজধানীতে ভোটের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে।

মিউনিসিপ্যাল ​​নির্বাচনে, ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টের ভোটাররা, ফার্নান্দো দে নরোনহা (পিই), বা যারা বিদেশে থাকেন তারা ভোট দেন না।