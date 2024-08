আমি কীভাবে আমার পরিবারকে কয়েকদিন ধরে খাবার দিয়েছিলাম যা আবর্জনার জন্য নির্ধারিত ছিল | স্থায়িত্ব

জুলাই মাসে, আমি দুটি অ্যাপের জন্য সাইন আপ করেছি এই ধারণার ভিত্তিতে যে ভাল খাবার কখনই নষ্ট হওয়া উচিত নয়। এই অ্যাপগুলি আমার মতো লোকেদের মুদি দোকানের সাথে সংযুক্ত করে যেগুলি আবর্জনার মধ্যে খাবার ফেলতে চলেছে৷ পরিবর্তে, আমি দামের একটি ভগ্নাংশের জন্য সেগুলি পাই। সন্দিহান, আমি আমার আদেশ স্থাপন. দুই দিন পরে, আমি একটি ক্যাফে থেকে সবজির একটি বিশাল বাক্স, বিলাসবহুল পেস্ট্রি এবং নেপালি ভাত এবং মরিচের পুরো ডিনার উদ্ধার করেছি। আমি সেখানে ভাল খাওয়ানো ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং নিশ্চিত হয়েছিলাম যে নতুন প্রজন্মের অ্যাপ্লিকেশনগুলি অপচয় এড়াতে পারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করতে পারে।

কয়েক দশক ধরে, রেস্তোরাঁ এবং মুদি দোকান থেকে মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত খাবার পাওয়া কঠিন। খাদ্য প্যান্ট্রিগুলি 44 মিলিয়ন আমেরিকানদের খাওয়াতে সাহায্য করে যাদের খাওয়ার জন্য যথেষ্ট নেই, কিন্তু সফ্টওয়্যার এবং দ্রুত ডিম, ফল, শাকসবজি, দুগ্ধজাত পণ্য এবং মাংস সরাসরি মানুষের কাছে স্থানান্তরের পরিকাঠামো বৃদ্ধি পায়নি। 2022 সালে, খুচরা বিক্রেতারা 2.5 মিলিয়ন টন খাবার ফেলে দিয়েছিল, যার বেশিরভাগই ল্যান্ডফিল, ইনসিনারেটর বা বর্জ্যের স্তূপে গিয়েছিল। কম্পোস্টিং.

কিন্তু এখন ফ্ল্যাশফুডের মতো অ্যাপ্লিকেশন এবং যেতে খুব ভালো তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে বাজার তৈরি করেছে. মোট, সংস্থাগুলি বলছে, 100 মিলিয়নেরও বেশি লোক তাদের পরিষেবার জন্য সাইন আপ করেছে। “মনে হচ্ছে এটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে,” বলেছেন ReFED-এর ডানা গুন্ডারস, একটি খাদ্য বর্জ্য হ্রাসকারী অলাভজনক সংস্থা৷ “আমি মডেলটিকে ভালবাসি, কারণ অন্তত কিছু খাবার একদিন পরে আক্ষরিক অর্থে ফেলে দেওয়া হত। এটা সত্যিই তাদের আবর্জনা থেকে বাঁচাচ্ছে।” এখানে আপনি কিভাবে আপনার রূপান্তর করতে পারেন স্মার্টফোন খাদ্য বর্জ্য বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র.



রেস্তোরাঁ এবং মুদি দোকানে যে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তার বেশিরভাগই পুরোপুরি ভোজ্য।

আর নষ্ট করবেন না

লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য বর্জ্যের মধ্যে রেস্তোরাঁ এবং মুদি দোকানএর বেশিরভাগই পুরোপুরি ভোজ্য। কিন্তু দিনের শেষে, মুদি দোকানগুলিকে এমন খাবার ফেলে দিতে হবে যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা অনুপযুক্ত পরিচালনার হুমকি, বিশেষ করে শাকসবজি, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ডিম, তাজা মাংস বা সামুদ্রিক খাবার, সেইসাথে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের কাছাকাছি থাকা টাটকা খাবার এবং পণ্যগুলি। সংরক্ষণ করা যাবে না। একইভাবে, রেস্তোরাঁগুলিকে অবশ্যই ফেলে দিতে হবে বা উদ্বৃত্ত খাবার দান করতে হবে।

খাদ্য বর্জ্য 6% জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী CO2 নির্গমন পুরো সাপ্লাই চেইন জুড়ে। এটি একটি দেশ হলে, শুধুমাত্র চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো CO2 নির্গত করবে। কিন্তু উদ্বৃত্ত মাত্র 2% খাদ্য দান করা হয়েছিল 2022 সালে, ReFED অনুযায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, এই সমস্যাটির উপর ফোকাসকারী স্টার্টআপগুলি কয়েক বছর ধরে বাড়ছে। তাদের শ্রমের ফল এখন আমেরিকার তীরে পৌঁছেছে।

Too Good To Go 2016 সালে ডেনমার্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ এটি নিজেকে “উদ্বৃত্ত খাদ্যের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বাজার” বলে৷ গ্রাহকরা সাধারণত প্রতি €5 এর কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে s”সারপ্রাইজ ব্যাগ” কমপক্ষে 14 ইউরো মূল্যের খাবার সহ। সংস্থাটি দাবি করে যে বিশ্বব্যাপী 100 মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে এবং 2021 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকে 9.1 মিলিয়ন; 200,000 খুচরা বিক্রেতার সাথে অংশীদার, প্রধানত সুপারমার্কেট, রেস্টুরেন্ট এবং সুবিধার দোকান। যেতে খুব ভালো [que também existe em Portugal] এই গ্রীষ্মে 450টি হোল ফুড স্টোরে পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে৷



টু গুড টু গো একটি নিবেদিত দর্শক আছে. আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রাহকদের তাদের “সারপ্রাইজ ব্যাগ” আনপ্যাক করতে বা পুরো সপ্তাহের জন্য অ্যাপ বন্ধ করতে দেখতে পাবেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রতিযোগী, ফ্ল্যাশফুড, একটি সামান্য ভিন্ন মডেলের সাথে কাজ করে: এটি লোকেদের এমন খাবারের সাথে সংযুক্ত করে যা তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে পৌঁছেছে এবং উদ্বৃত্ত যা মুদি দোকানে ফেলে দেওয়া হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি তাদের তারা যা চায় তার ফটো নির্বাচন করতে এবং দেখতে দেয়। গ্রাহকরা একটি দোকানের প্রবেশদ্বারে ফ্ল্যাশফুড-ব্র্যান্ডেড রেফ্রিজারেটর থেকে অর্ডার নিতে পারেন। কানাডিয়ান কোম্পানি, 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত, দাবি করে যে তাদের এক মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে। এটি উত্তর আমেরিকায় 2,200টি মুদি দোকান পরিচালনা করে এবং প্রতি মাসে স্টোর যোগ করছে, সেইসাথে পোষা খাবার, ফুল এবং বাগানের দোকানের পরিকল্পনা সহ স্বাধীন মুদি দোকানে বিস্তৃত হচ্ছে।

দুটি অ্যাপ্লিকেশনের গল্প

টু গুড টু গো একটি নিবেদিত দর্শক আছে. আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে গ্রাহকরা তাদের “সারপ্রাইজ ব্যাগ” খুলে ফেলছেন বা পুরো সপ্তাহের জন্য অ্যাপ বন্ধ করতে দেখতে পাবেন। মুদি দোকানে, সারপ্রাইজ ব্যাগে প্রস্তুত খাবার (স্যুপ এবং রেডি-টু-ইট খাবার) বা পেস্ট্রি (রুটি, muffins, scones এবং কুকিজ)।

আমি আমার কাছাকাছি একটি শীর্ষস্থানীয় ক্যাফে, ব্লু বোতল, সেইসাথে আমার অফিস থেকে কোণে একটি পরিবার-চালিত নেপালি রেস্তোরাঁ থেকে পেস্ট্রি কেনা বেছে নিয়েছি। উভয়ই নিখুঁত ছিল: ব্লু বোতল থেকে প্রায় €5.50 ব্যাগটি একটি কুকি থেকে কলার রুটি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের পেস্ট্রি সরবরাহ করেছিল এবং বিনির রান্নাঘরের €8.30 ব্যাগটি সন্ধ্যার রাতের খাবারের বেশিরভাগই সরবরাহ করেছিল: হলুদ ভাত, একটি নয়-বিন চিলি এবং৷ ভাজা বেগুন আমার সংগ্রহের উইন্ডোগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল (একটি ক্ষেত্রে 30 মিনিট) কিন্তু আমার অফিসের জন্য সুবিধাজনক। তবে, সবাই চমক চায় না।







তাই ফ্ল্যাশফুড দেখতে গেলাম। কোম্পানির ডিজিটাল অভিজ্ঞতা হল একটি ডিসকাউন্ট গ্রোসারি শেল্ফ ব্রাউজ করার মতো, যা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে বিজোড় আইটেম এবং পচনশীল সব কিছুর সাথে মজুত। কোম্পানির মতে, আপনি যা চান তা নির্বাচন করার সম্ভাবনা ছাড়াও একটি সুবিধা হল তাজা ফল এবং সবজির প্রাচুর্য, যা ফ্ল্যাশফুডের বিক্রয়ের 70% প্রতিনিধিত্ব করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, যেমন তাজা ফল এবং শাকসবজি, এর চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল আমেরিকান খাদ্য মাঝারি, প্রোটিন এবং সিরিয়াল সমৃদ্ধ: চিকিৎসা জার্নাল বিএমজে ওপেন অনুসারে, প্রতি ব্যক্তি প্রতি উচ্চ বার্ষিক খাদ্য খরচ প্রায় 460 ইউরো। এটি অনেক নিম্ন-আয়ের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য একটি বাস্তব বাধা।

আমার স্থানীয় লাকি সুপারমার্কেট থেকে ফ্ল্যাশফুড পণ্যের বাক্সগুলি একটি দর কষাকষি ছিল: চারটি আর্টিচোক, তিনটি মরিচ, দুটি কিউই, বেশ কয়েকটি কমলা এবং আরও অনেক কিছু সহ প্রায় আট কিলো পণ্যের একটি বাক্সের জন্য €4.5৷ আমি টেরা চিপস, তাজা মোজারেলা, চেডার স্টিকস এবং ব্রোকলি পাফস নামে একটি স্ন্যাকও কিনলাম (আমার ছেলে হয়তো পরেরটি খেতে রাজি হবে বলে মনে করছি)। আমি মোট 21.25 ইউরো খরচ করেছি, 40 ইউরো থেকে দামের খাবারের জন্য (পাশাপাশি কিছু নিয়মিত কেনাকাটা, মুদি দোকানের জন্য একটি মৌলিক আর্থিক প্রণোদনা)।



তবুও, বর্জ্যের সবচেয়ে বড় উৎস মুদি দোকান বা রেস্তোরাঁ নয়। এগুলি হল বাড়ি, যা প্রায় 43% খাবারের জন্য দায়ী যা ল্যান্ডফিলে শেষ হয়

ফলাফল? পণ্য দুই দিনের জন্য আমার তিন পরিবারের খাওয়ানো সাহায্য. ক্রিমের ধারক, যা আমি আগে কখনও চেষ্টা করিনি, এটি আমার তৈরি করা চিংড়ি এবং শিমের স্টু যোগ করার জন্য যথেষ্ট সুস্বাদু ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক হয়নি: মোজারেলা পনিরের একটি পাত্রে সীলমোহরে একটি ছিদ্র আছে বলে মনে হয়েছিল, এবং আমার স্ত্রী দুটি মরিচ ট্র্যাশে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেগুলিকে “পাতলা” ঘোষণা করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার জন্য আমার পক্ষে মোট পরিমাণ যথেষ্ট ছিল।

কিভাবে বর্জ্য সমস্যার সমাধান করা যায়

এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি কি খাদ্য অপচয়ের সমস্যার সমাধান করবে? নিজেই নয়, মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাপ্লাই চেইন গবেষক আলেকজান্ডার হাবনার বলেছেন। এর প্রধান কারণ খাদ্য বর্জ্য মুদি দোকানে দরিদ্র পরিকল্পনা এবং জায় ব্যবস্থাপনা: খুচরা বিক্রেতাদের প্রায়ই অতিরিক্ত আছে স্টক প্রচারের জন্য তাকগুলিতে, এবং গ্রাহকরা তাকগুলিতে থাকা প্রাচীনতম পণ্যগুলি প্রত্যাখ্যান করে। এই খাদ্য বর্জ্য এড়ানো প্রতিরক্ষা প্রথম লাইন, Hübner বলেছেন.

তবুও, বর্জ্যের সবচেয়ে বড় উৎস মুদি দোকান বা রেস্তোরাঁ নয়। এগুলি হল বাড়ি, যা প্রায় 43% খাবারের জন্য দায়ী যা ল্যান্ডফিলগুলিতে শেষ হয়। রান্নাঘরে খাবার নিয়ে যাওয়া যা অন্যথায় ফেলে দেওয়া হত একটি দুর্দান্ত শুরু, তবে এর অর্থ এটি নষ্ট না করাও। যদি এতে আশ্চর্যজনক আইটেম বা অতিরিক্ত পাকা পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে এটি কঠিন হতে পারে।







কিন্তু ফ্ল্যাশফুডের এস্টার কোহন বিশ্বাস করেন যে খাবারের চারপাশের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, বিশেষ করে যখন এটি এমন পণ্যগুলির ক্ষেত্রে আসে যেগুলিকে একসময় বর্জ্য হিসাবে দেখা হত। “কী পণ্যগুলি হওয়া উচিত তার উপলব্ধি বিজ্ঞাপনে মোমের পরিসংখ্যানগুলির চারপাশে তৈরি করা হয়,” কোহন বলেছেন। “এটি মূলত বিপণন।” আমাদের খাদ্যে সামান্য অসম্পূর্ণতা গ্রহণ করা শুধুমাত্র অর্থের চেয়ে বেশি সাশ্রয় করে।

দ্রষ্টব্য: খাদ্য বর্জ্যের অপরিহার্য সমস্যা এবং আমরা কীভাবে এটি কমিয়ে আনতে পারি তা সম্বোধন করা সত্ত্বেও, নিবন্ধটি ওয়াশিংটন পোস্ট পর্তুগিজ বাস্তবতার উপর বিশেষভাবে ফোকাস করে না। দ অ্যাপ টু গুড টু গো কিছু সময়ের জন্য কিছু পর্তুগিজ শহরে বিদ্যমান, কিন্তু এখানে অন্যান্য পরামর্শ আছে cinco অ্যাপস e সাইট এখানে কাজ করা এবং এটি সাহায্য করতে পারে।