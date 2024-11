আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 200 বছরেরও বেশি সময় | মার্কিন নির্বাচন 2024

কিংবদন্তি























ano, candidate, political party, electoral votes 1788, George Washington, Sem partido, 69 1788, John Adams, Sem partido, 34 1788, Outros, Sem partido, 35 1792, George Washington, Federalista, 132 1792, John Adams, Federalista, 77 1792, George Clinton, Anti-federalista, 50 1792, Thomas Jefferson, Anti-federalista, 4 1792, Aaron Burr, Anti-federalista, 1 1796, John Adams, Federalista, 71 1796, Thomas Jefferson, Democrata-Republicano, 68 1796, Thomas Pinckney, Federalista, 59 1796, Aaron Burr, Anti-federalista, 30 1796, Outros, Vários partidos, 48 1800, Thomas Jefferson, Democrata-Republicano, 73 1800, Aaron Burr, Democrata-Republicano, 73 1800, John Adams, Federalista, 65 1800, Charles Cotesworth Pinckney, Federalista, 64 1800, John Jay, Federalista, 1 1804, Thomas Jefferson, Democrata-Republicano, 162 1804, Charles Cotesworth Pinckney, Federalista, 14 1808, James Madison, Democrata-Republicano, 122 1808, Charles Cotesworth Pinckney, Federalista, 47 1808, George Clinton, Republicano-independente, 6 1812, James Madison, Democrata-Republicano, 128 1812, DeWitt Clinton, Com apoio de federalistas e de democratas-republicanos, 89 1816, James Monroe, Democrata-Republicano, 183 1816, Rufus King, Federalista, 34 1820, James Monroe, Democrata-Republicano, 231 1820, John Quincy Adams, Republicano-independente, 1 1824, John Quincy Adams, Sem nomeação partidária, 84 1824, Andrew Jackson, Sem nomeação partidária, 99 1824, William H. Crawford, Sem nomeação partidária, 41 1824, Henry Clay, Sem nomeação partidária, 37 1828, Andrew Jackson, Democrata, 178 1828, John Quincy Adams, Nacional-republicano, 83 1832, Andrew Jackson, Democrata, 219 1832, Henry Clay, Nacional-republicano, 49 1832, John Floyd, Independente, 11 1832, William Wirt, Antimaçónico, 7 1836, Martin Van Buren, Democrata, 170 1836, William Henry Harrison, Partido Whig, 73 1836, Hugh L. White, Partido Whig, 26 1836, Daniel Webster, Partido Whig, 14 1836, W.P. Mangum, Partido Anti-Jackson, 11 1840, William Henry Harrison, Partido Whig, 234 1840, Martin Van Buren, Democrata, 60 1844, James K. Polk, Democrata, 170 1844, Henry Clay, Partido Whig, 105 1848, Zachary Taylor, Partido Whig, 163 1848, Lewis Cass, Democrata, 127 1852, Franklin Pierce, Democrata, 254 1852, Winfield Scott, Partido Whig, 42 1856, James Buchanan, Democrata, 174 1856, John C. Frémont, Republicano, 114 1856, Millard Fillmore, Partido Americano (Movimento Know-Nothing), 8 1860, Abraham Lincoln, Republicano, 180 1860, John C. Breckinridge, Democrata do Sul, 72 1860, John Bell, União Constitucional, 39 1860, Stephen A. Douglas, Democrata, 12 1864, Abraham Lincoln, União Nacional, 212 1864, George B. McClellan, Democrata (facção a favor da paz), 21 1868, Ulysses S. Grant, Republicano, 214 1868, Horatio Seymour, Democrata, 80 1872, Ulysses S. Grant, Republicano, 286 1872, Thomas A. Hendricks, Independente-democrata, 42 1872, B. Gratz Brown, Democrata, 18 1872, Charles J. Jenkins, Democrata, 2 1872, David Davis, Democrata, 1 1876, Rutherford B. Hayes, Republicano, 185 1876, Samuel J. Tilden, Democrata, 184 1880, James A. Garfield, Republicano, 214 1880, Winfield Scott Hancock, Democrata, 155 1884, Grover Cleveland, Democrata, 219 1884, James G. Blaine, Republicano, 182 1888, Benjamin Harrison, Republicano, 233 1888, Grover Cleveland, Democrata, 168 1892, Grover Cleveland, Democrata, 277 1892, Benjamin Harrison, Republicano, 145 1892, James B. Weaver, Partido do Povo, 22 1896, William McKinley, Republicano, 271 1896, William Jennings Bryan, Democrata, 176 1900, William McKinley, Republicano, 292 1900, William Jennings Bryan, Democrata, 155 1904, Theodore Roosevelt, Republicano, 336 1904, Alton B. Parker, Democrata, 140 1908, William Howard Taft, Republicano, 321 1908, William Jennings Bryan, Democrata, 162 1912, Woodrow Wilson, Democrata, 435 1912, Theodore Roosevelt, Progressista (Bull Moose), 88 1912, William Howard Taft, Republicano, 8 1916, Woodrow Wilson, Democrata, 277 1916, Charles Evans Hughes, Republicano, 254 1920, Warren G. Harding, Republicano, 404 1920, James M. Cox, Democrata, 127 1924, Calvin Coolidge, Republicano, 382 1924, John W. Davis, Democrata, 136 1924, Robert M. La Follette, Progressista, 13 1928, Herbert Hoover, Republicano, 444 1928, Alfred E. Smith, Democrata, 87 1932, Franklin D. Roosevelt, Democrata, 472 1932, Herbert Hoover, Republicano, 59 1936, Franklin D. Roosevelt, Democrata, 523 1936, Alfred M. Landon, Republicano, 8 1940, Franklin D. Roosevelt, Democrata, 449 1940, Wendell L. Willkie, Republicano, 82 1944, Franklin D. Roosevelt, Democrata, 432 1944, Thomas E. Dewey, Republicano, 99 1948, Harry S. Truman, Democrata, 303 1948, Thomas E. Dewey, Republicano, 189 1948, Strom Thurmond, Dixiecrat, 39 1952, Dwight D. Eisenhower, Republicano, 442 1952, Adlai E. Stevenson, Democrata, 89 1956, Dwight D. Eisenhower, Republicano, 457 1956, Adlai E. Stevenson, Democrata, 73 1960, John F. Kennedy, Democrata, 303 1960, Richard M. Nixon, Republicano, 219 1960, Harry F. Byrd, Não foi candidato, 15 1964, Lyndon B. Johnson, Democrata, 486 1964, Barry M. Goldwater, Republicano, 52 1968, Richard M. Nixon, Republicano, 301 1968, Hubert H. Humphrey, Democrata, 191 1968, George C. Wallace, Independente, 46 1972, Richard M. Nixon, Republicano, 520 1972, George S. McGovern, Democrata, 17 1976, Jimmy Carter, Democrata, 297 1976, Gerald R. Ford, Republicano, 240 1980, Ronald W. Reagan, Republicano, 489 1980, Jimmy Carter, Democrata, 49 1984, Ronald W. Reagan, Republicano, 525 1984, Walter F. Mondale, Democrata, 13 1988, George H.W. Bush, Republicano, 426 1988, Michael S. Dukakis, Democrata, 111 1992, Bill Clinton, Democrata, 370 1992, George Bush, Republicano, 168 1996, Bill Clinton, Democrata, 379 1996, Bob Dole, Republicano, 159 2000, George W. Bush, Republicano, 271 2000, Al Gore, Democrata, 266 2004, George W. Bush, Republicano, 286 2004, John Kerry, Democrata, 251 2008, Barack Obama, Democrata, 365 2008, John McCain, Republicano, 173 2012, Barack Obama, Democrata, 332 2012, Mitt Romney, Republicano, 206 2016, Donald Trump, Republicano, 304 2016, Hillary Clinton, Democrata, 227 2020, Joe Biden, Democrata, 306 2020, Donald Trump, Republicano, 232