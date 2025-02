কয়লা অভিযোগ করেছে তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশে

ইউক্রেনের ভিক্টর ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ আলেকজান্ডারের এই কলঙ্কজনক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র অভিযোগ করেছেন যে আমাদের দেশের দখলকৃত অঞ্চলগুলি থেকে তুরস্কে কয়লা বিক্রির জন্য কোটি কোটি আয় করেছেন। প্রাসঙ্গিক সংস্থা ডোনবাসে বিভিন্ন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কয়লা কিনতে পারে এবং রেল ও সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে তুরস্কের ভাগ্যবান।

এই সম্পর্কে লিখেছেন মিডিয়া “গুরুত্বপূর্ণ গল্প”। এটি লক্ষ করা যায় যে এতে নিযুক্ত সংস্থাটিকে “এনার্জোরসার্স” বলা হয়।

“এটি রোস্টভ-অন-ডনের উপকণ্ঠে অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০২৩-২০২৪ সালে তিনি বিদেশে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন টন কয়লা রফতানি করেছিলেন।” এনারগোরসার্স “এর সরবরাহকারী সরবরাহকারীরা। “দখলকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলির সংস্থাগুলি,” উপাদানটি বলে।

“গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি” এর তথ্য অনুসারে, “এনারগোরসার্স” এর মালিক এবং পরিচালক তার কয়লা হোল্ডিং “মাকো” এর মাধ্যমে ইয়ানুকোভিচের ছেলের সাথে যুক্ত, পাশাপাশি ডিএফসি-এ বেশ কয়েকটি খনন ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিকানাধীন ডিএফসি-এ গ্রুপের মাধ্যমে সংযুক্ত আছেন ইউক্রেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এনার্জোরসরা সম্ভবত সাইপ্রিয়ট সংস্থা এসএল হোল্ডিংস লিমিটেডের কাছ থেকে loan ণ পেয়েছিলেন, যা ইয়ানুকোভিচের সাথে যুক্ত লোকদেরও মালিকানাধীন।

উপাদানটিতে বলা হয়েছে যে এনার্জোরসরা ডোনবাসের বিভিন্ন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কয়লা কিনে এবং রেল ও সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে তুরস্কের ভাগ্যবান বলে অভিযোগ। প্রাপক – ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সাথে শক্তি ইউনিয়ন। তিনি “এনার্জোরারস” এর একটি অফশোর।

পরিবর্তে, এনার্জোরসরা তার কাছে কম দামে কয়লা বিক্রি করে। এটি ২০২৪ সালে প্রতি টনে গড়ে ৫.7 হাজার রুবেল।

এনারগোরসার্স ডোনবাসে বিভিন্ন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কয়লা কিনে এবং রেল ও সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে তুরস্কের ভাগ্যবান। প্রাপক, কাস্টমস ডেটা অনুসারে, যা গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের শক্তি ইউনিয়নের সাথে পরিচিত হয়েছিল। “Energoresurs” sells coal to her at a modest price – on average 5.7 আউট। 2024 সালে প্রতি টন রুবেল। কম দাম আপনাকে রফতানি শুল্কগুলিতে সঞ্চয় করতে দেয় এবং তারপরে এনার্জি ইউনিয়ন এটি যে কোনও জায়গায় এবং যে কোনও মূল্যে বিক্রি করতে পারে। এই সংস্থাগুলি কেবলমাত্র যদি এই সংস্থাগুলি অনুমোদিত হয় তবে এই জাতীয় স্কিমটি বোধগম্য হয় “, – প্রকাশনা লিখেছেন।

“টেলিগ্রাফ” তিনি লিখেছিলেন যে বাইকাল লেকে মারা যাওয়া ইয়ানুকোভিচের পুত্র কীভাবে দেখেছিলেন এবং কোথায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।