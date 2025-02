ইউক্রেন বন্দীদশা থেকে 150 ডিফেন্ডারকে ফিরিয়ে দিয়েছে

বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি, ইউক্রেন রাশিয়ান বন্দিদশার কাছ থেকে ১৫০ জন ডিফেন্ডারকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি

“আজ আমাদের সকলের জন্য একটি ভাল দিন। আমরা রাশিয়ান বন্দীদশা থেকে আমাদের ডিফেন্ডারদের 150 জনকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এগুলি সৈনিক, সার্জেন্টস, অফিসার। নৌবাহিনীর যোদ্ধারা যারা ধরা পড়েছিল, ন্যাশনাল গার্ডস, সীমান্ত রক্ষী, টেরোব্রোনিভটসি, পাশাপাশি একটি police officer.

Some of the boys have been held captive for over two years. And today for them and their relatives – a day that weighs more than years. It is true happiness – to see them at home, living, free. “