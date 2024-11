ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম গানের বইয়ে ছয়টি পর্তুগিজ গান রয়েছে | সঙ্গীত

এর প্রথম গানের বই ইউরোপীয় ইউনিয়নযা 27টি সদস্য রাষ্ট্রের 164টি গানকে একত্রিত করে, যার মধ্যে ছয়টি পর্তুগিজ, এটি প্রস্তুত হওয়ার নয় বছর পর এই মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে৷

বইটিতে, গানগুলি একক কণ্ঠের জন্য স্কোরে উপস্থাপন করা হয়েছে, কর্ড সহ, এবং গানগুলি 25টি মূল ভাষায় লেখা হয়েছে, যা তিনটি বর্ণমালা কভার করে এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে।

প্রতিটি গানের জন্য উত্সর্গীকৃত বইয়ের পৃষ্ঠায় একটি QR কোডও রয়েছে, যা একটি সেল ফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে পড়া যেতে পারে, যা আপনাকে প্রশ্নে গানটির মূল রেকর্ডিং শুনতে দেয়।

164টি গান ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল – স্বাধীনতা ও শান্তি, প্রেম, প্রকৃতি এবং ঋতু, জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যগত, বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা এবং শিশুদের গান। – এবং পর্তুগাল তাদের সব প্রতিনিধিত্ব করা হয়.

2018 সালে, 60টি পর্তুগিজ গান ভোট দেওয়া হয়েছিল এবং 2666 জনের দ্বারা সর্বাধিক ভোট দেওয়া হয়েছিল: দুজনের জন্য ভালোবাসা(আমোর), সমুদ্রের গান (প্রকৃতি এবং ঋতু), গ্র্যান্ডোলা, শ্যামাঙ্গিনী গ্রাম (স্বাধীনতা ও শান্তি), মালহাও, মালহাও (জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী), এটা ঈশ্বর ছিল (বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা) এবং মাস্টার আন্দ্রের দোকান (শিশুদের গান)।

দুজনের জন্য ভালোবাসাদ্বারা গান এবং সঙ্গীত সঙ্গে লুইসা সোব্রালদ্বারা সঞ্চালিত সালভাদর সোব্রালসেই গানটি যা পর্তুগালকে 2017 সালে ইউরোভিশন গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম জয় এনে দেয়।

সাগরের গানফ্রেডেরিকো দে ব্রিটোর গান এবং ফেরার ট্রিন্ডেডের সঙ্গীত সহ, মারিয়া ওডেতে কৌটিনহো রেডিও প্রোগ্রাম ওস কোম্পানহেইরোস দা অ্যালেগ্রিয়াতে প্রথমবারের মতো পরিবেশন করেছিলেন এবং 1953 সালে কার্লোস ফার্নান্দো, কনজুন্টো দে মারিও সিমোয়েস দ্বারা রেকর্ড করেছিলেন। থিমটি অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা বেশ কয়েকবার পুনঃনির্মিত হয়েছিল, যেমন ব্রাজিলিয়ান অগোস্টিনহো ডস সান্তোস, ফরাসি ইভেট জিরাউড এবং পরবর্তীতে, 1990-এর দশকে, মিষ্টি পন্টেসএই সংস্করণটি ফিল্মের সাউন্ডট্র্যাকে প্রদর্শিত হবে ভয়ের মূল এবং উত্তর আমেরিকার পুলিশ সিরিজের জন্য জেনেরিক সাউথল্যান্ড.

গ্র্যান্ডোলা, ভিলা মোরেনাজোসে আফনসোর গান এবং সঙ্গীত সহ, অ্যালবামে অন্তর্ভুক্ত মে মাসের গান (1971), 25 এপ্রিল, 1974 সালের বিপ্লবের জন্য একটি পাসওয়ার্ড হিসাবে পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে একটি। বছরের পর বছর ধরে থিমটির বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, চিলির ব্যান্ড অ্যাপারকো থেকে পিয়ানোবাদক প্যাসকেল কমেলেড পর্যন্ত, ব্রাজিলিয়ান গায়ক নারার মধ্য দিয়ে যায় লিও, ফ্যাডো গায়ক আমালিয়া রড্রিগেস এবং উত্তর আমেরিকান লিবারেশন মিউজিক অর্কেস্ট্রা, পিয়ানোবাদক কার্লা দ্বারা ব্লে এবং বংশীবাদক চার্লি হেডেন।

গ্র্যান্ডোলা, ভিলা মোরেনাচিরকালের জন্য পর্তুগিজ একনায়কতন্ত্রের পতনের সাথে যুক্ত, গানের বইয়ের প্রথম গানগুলির মধ্যে প্রদর্শিত হয়, থিমের অধীনে স্বাধীনতা এবং শান্তি, যেমন গানের সাথে দলবাজদের গানফরাসি প্রতিরোধের একটি রেফারেন্স এবং ঐতিহ্যবাহী ইতালীয় আন্না মার্লি দ্বারা রচিত এবং সঞ্চালিত হ্যালো সুন্দরী19 শতকে উৎপত্তি সহ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে।

মালহাও, মালহাও এটি Douro Litoral অঞ্চলের জনপ্রিয় গানের বইয়ের অংশ। এটা ঈশ্বর ছিলAlberto Janes দ্বারা গান এবং সঙ্গীত সহ, একটি fado দ্বারা বিখ্যাত তৈরি আমালিয়া রদ্রিগেস. মাস্টার আন্দ্রের দোকান একটি ঐতিহ্যগত শিশুদের গান.

ইউরোপীয় ইউনিয়নের গানের বইতে উপস্থিত অন্যান্য দেশের থিমগুলির মধ্যে রয়েছে হে আমার সূর্যইতালি থেকে, হ্যালো মেরি বা চাঁদের আলোয়ফ্রান্স থেকে।

60টি পর্তুগিজ গান যা ভোটের জন্য ছিল পর্তুগিজ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হয়েছিল, বিশেষ করে পর্তুগিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউজিক্যাল এডুকেশন (APEM), Associação Musical Lisboa Cantat, Institute of Ethnomusicology – Center for Studies in Music and Dance, লিসবনের ইউনিভার্সিডে নোভা এবং লাগোস মিউজিক একাডেমি।

ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন গানের বই একটি “ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে কোন আর্থিক লিঙ্ক ছাড়াই একটি ডেনিশ সংস্থা দ্বারা চালু করা একটি অলাভজনক প্রকল্প”৷

“50 বছরেরও বেশি সময় ধরে, আমরা, ইউরোপীয় নাগরিকরা, শারীরিক জিনিসগুলি বিনিময় করেছি: কয়লা, মাছ এবং অন্যান্য পণ্য৷ অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক বিনিময় এখন পর্যন্ত খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল – চ্যাম্পিয়ন্স লিগ – এবং একটি একক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা – ইউরোভিশন আমরা মনে করি আরও দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ প্রতীক, একটি গানের বই তৈরি করার সময় এসেছে, “প্রজেক্টের ওয়েবসাইট বলে।

গানের বইটি একশোরও বেশি সংগীত সংস্থা এবং সঙ্গীত সংরক্ষণকারীর অংশগ্রহণে এবং জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন জুড়ে 87 হাজারেরও বেশি নাগরিককে একত্রিত করেছিল।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গানবুক প্রকল্পটি ইউরোপীয় সংসদ কর্তৃক 2023 সালের ইউরোপীয় নাগরিকত্ব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।