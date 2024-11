ইয়াঙ্কিস ঘোষক মেটসের জুয়ান সোটো সাধনার বিষয়ে বোমাশেল শেয়ার করেছেন

একাধিক শিল্প অভ্যন্তরীণ পরামর্শ যে জুয়ান সোটো ফ্রি-এজেন্সি সুইপস্টেকের সমাপ্তি হবে সোটো একটি নতুন চুক্তির মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কিজে পুনরায় যোগদান বা নিউ ইয়র্ক মেটসে চলে যাওয়ার মাধ্যমে।

ইএসপিএন নিউইয়র্কের সোমবারের সংস্করণের সময় “দ্য মাইকেল কে শো,” ইয়াঙ্কিসের ঘোষক ব্রঙ্কস বোম্বার্সের ভক্তদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মেটস মালিক স্টিভ কোহেন সোটো এবং এজেন্ট স্কট বোরাসকে একটি তথাকথিত “গডফাদার” অফার দিতে প্রস্তুত অল-স্টার আউটফিল্ডারকে কুইন্সে হোম গেম খেলতে রাজি করাতে।

“আমি আজ বেসবলের কারো কাছ থেকে শুনেছি যে কোহেন যে কেউ প্রস্তাব দেয় তার জন্য $50M দিতে ইচ্ছুক,” কে মেটসের সোটোর সাধনা সম্পর্কে বলেছেন। “সুতরাং এটি মেটসের মতো দেখাচ্ছে সত্যিই এই লোকটিকে পেতে চাই।”

প্রথমে কে দ্বারা ভাগ করা একটি প্রতিবেদনে প্রতিক্রিয়া এমএলবি অভ্যন্তরীণ হেক্টর গোমেজ সপ্তাহান্তে মেটস প্রায় 15 বছর ধরে সোটোকে $660M অফার করছে বলে অভিযোগ। বোরাস হয়তো $700M এর কাছাকাছি একটি চুক্তি করতে চাইছেন.

“আমি এইভাবে রাখব,” কে ব্যাখ্যা করলেন। “…I don’t think the Yankees are going to go [up to $700M]. আমি করি না।”

ইয়াঙ্কিসের মালিক হ্যাল স্টেইনব্রেনার এই গত বসন্তে বলেছিলেন যে তার ক্লাবের বেতন বিলাসিতা-কর জরিমানা কারণে “টেকসই নয়” ছিল, কে উল্লেখ করেছেন যে স্টেইনব্রেনার “ব্লাফিং” ছিলেন না কারণ তাকে “লোকদের” উত্তর দিতে হবে যারা “লাভ করার অধিকারী।” কোহেন হিসাবে, সবচেয়ে ধনী মালিক MLB-এ জানার জন্য প্রস্তুত “পূর্ণ বিস্ফোরণ যান” মেটস এই বছরের ন্যাশনাল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজে একটি ট্রিপ শেষ করার পরে সোটোর পরিষেবা সম্পর্কে।

প্রতি জন হেইম্যান নিউ ইয়র্ক পোস্টের, বোস্টন রেড সক্স, টরন্টো ব্লু জেস এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্স সোটোর স্বাক্ষর জেতার জন্য অন্যান্য বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে। ফ্যাবিয়ান আরদায়া ক্রীড়াবিদ এছাড়াও নিশ্চিত করেছেন যে ডজার্স মঙ্গলবার সোটোর শিবিরের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। এটা মনে করা হয় গঠন চুক্তিতে, দ্বিমুখী সুপারস্টার শোহেই ওহতানি ডজার্সের সাথে গত অফসিজনে স্বাক্ষর করেছেন, যা বর্তমান বিশ্ব সিরিজ চ্যাম্পিয়নদের সোটোকে অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নমনীয়তা দেয়।

ইএসপিএন-এর জেসি রজার্স মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত একটি অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে 18 টির মধ্যে 12 জন “এমএলবি টিম এক্সিকিউটিভ এবং বেসবল ইনসাইডার” বিশ্বাস করাসোটোকে বহুতল ক্লাবে তার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য ইয়াঙ্কিস যথেষ্ট করবে। 26 বছর বয়সী মেটসকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং ইয়াঙ্কিসের অধিনায়ক অ্যারন জাজের সাথে তাদের প্রাইমগুলির বাকি অংশে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা কম অর্থ গ্রহণ করবে কিনা তা দেখার বিষয়।