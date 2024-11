ইস্টএন্ডারস তারকা অভিনয় শিল্পের কৌশল প্রকাশ করেছেন কীভাবে ক্যামেরায় কাঁদতে হয় | সাবান

ইস্টএন্ডারস তারকা শোনা ম্যাকগার্টি প্রকাশ করেছেন কীভাবে তিনি আবেগঘন দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের সময় এত অনায়াসে কাঁদতে সক্ষম হন বিবিসি একটা সাবান।

অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী হুইটনি ডিনএকটি কাজ আউট থাকার কোন অপরিচিত হয় হৃদয়বিদারক দৃশ্য বা দুটিতার ওয়ালফোর্ড সমকক্ষের সাথে শোতে তার 16 বছর চলাকালীন একজন ব্যক্তি যা করতে পারে তার সবকিছুর মধ্য দিয়ে গেছে।

শোনা এই বছরের শুরুতে শো ত্যাগকারী হুইটনির মতো কিছু সত্যিকারের অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদান করেছিলেন এবং সম্প্রতি, সাবান তারকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কীভাবে উচ্চতর দৃশ্যের সময় আবেগের এই স্তরগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরটিই শো দ্য 2 জনিস লেট নাইট লক ইন-এ উপস্থিত হয়ে, শোনা বলেছিলেন যে যখন স্ক্রিনে কান্নার কথা আসে, তখন তারকাদের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

‘আপনি হয় সত্যিই দুঃখজনক কিছু ভাবতে পারেন’, সে বলল, ‘বা [you can use] যাকে আমি অভিনয়ের কাঠি বলতে পছন্দ করি’।

33 বছর বয়সী তার উপর থেকে একটি টিয়ার স্টিক সরিয়ে ফেলেন এবং এটি ক্যামেরায় দেখানোর জন্য এগিয়ে যান কারণ শো হোস্ট তাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন যে এটি ঠিক কাজ করে।

‘তুমি ঠিক এইরকম একটু পাও, তাই না?’ তিনি উত্তর দিলেন, কিছু তার হাতের পিছনে রেখে এবং আলতো করে ঘষে, পদার্থটি ‘আপনার চোখের কোণে’ রাখার আগে।

‘এটা টিয়ার স্টিক!’, সে ভয়ে বললো!’ মুহুর্তের সাথে সাথে তার চোখ ভালভাবে উঠতে শুরু করেছিল, যা দর্শকদের কাছ থেকে এক রাউন্ড করতালি পেয়েছিল। ‘এটা তোমাকে কাঁদায়!’

ক্যামেরার জন্য কান্না অবশ্যই একটি দক্ষতা এবং শোনাই প্রথম তারকা নন যিনি এমন একটি বিষয় এবং এর সাথে আসা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন।

বারবি তারকা মার্গট রবি প্রকাশ করেছেন যে তিনি ‘কমান্ডে কাঁদতে পারেন’ এবং প্রায়শই সত্যিই দুঃখজনক কিছুর কথা ভাবেন, যদিও যোগ করেছেন যে এই ধরনের দৃশ্যের শুটিং করার জন্য তার নিজস্ব একটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রাক্তন প্রতিবেশী অভিনেত্রী ‘আমি অনেক দিন ঘুমানোর চেষ্টা করি না’ টিভি ব্যক্তিত্ব ক্রিস ভ্যান Vliet বলেছেন 2022 সালে ব্যাবিলনের প্রচার করার সময়, যেখানে একটি বড় কান্নার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। ‘আমি যত বেশি ক্লান্ত, কান্না করা তত সহজ।’

টম হল্যান্ডএদিকে, বলেন টিন ভোগ যে দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের সময় অশ্রু প্রবাহিত করার জন্য তাকে আর অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হবে না, কারণ তিনি একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন অ্যাভেঞ্জার ইনফিনিটি ওয়ার সহ-অভিনেতা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচযাতে তিনি হাসির অনুকরণ করেন।

‘আমি এটা করতে শুরু করেছি এবং আমি এখন কান্নার দৃশ্য পছন্দ করি,’ স্পাইডার-ম্যান বলেছেন: নো ওয়ে হোম স্টার। ‘আমি এটা ভালোবাসি, আমি সত্যিই আত্মবিশ্বাসী বোধ করি, এটি এমন কিছু যা আমি সত্যিই অনুভব করি যে আমি আমার হুইলহাউসে আছি।’

একজন অভিনেতার দাবিতে কাঁদতে সক্ষম হওয়ার সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ হল নয় বছর বয়সী হেনরি থমাস, যিনি ইলিয়ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্টিভেন স্পিলবার্গএর ইটি

তার অডিশনের সময়, হেনরি ইম্প্রোভাইজ করে কাঁদতে থাকেন, তার পারফরম্যান্স এতটাই চলমান প্রমাণিত হয় যে স্পিলবার্গ তাকে সেখানে এবং তারপরে অংশের প্রস্তাব দেন।

‘আমি এই নয় বছর বয়সী দ্বারা উড়িয়ে দিয়েছিলাম,’ জুরাসিক পার্ক পরিচালক 1982 সালে প্রিমিয়ার ম্যাগাজিনকে বলেছিলেন।

