একচেটিয়া GO ব্যবহারকারীরা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে টাইকুন ক্লাব বোতামের ত্রুটির সাথে লড়াই করে

অ্যান্ড্রয়েডে একচেটিয়া GO প্লেয়াররা একটি হতাশাজনক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যা তাদের টাইকুন ক্লাব বৈশিষ্ট্যটি অ্যাক্সেস করতে বাধা দেয়, যা তাদের আনুগত্য পুরষ্কার এবং দৈনিক সুবিধা অর্জনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। Tycoon Club, Scopely for Monopoly GO দ্বারা চালু করা একটি প্রিমিয়াম পুরষ্কার প্রোগ্রাম, প্রতিদিনের স্পিন এবং পুরস্কার প্যাকেজের মতো সুবিধাগুলি অফার করে৷ এই বৈশিষ্ট্যটি চালু হওয়ার পর থেকে, অনেক অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গেমের ইন্টারফেস থেকে বোতামের অদৃশ্য হওয়ার কথা জানিয়েছেন, যার ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের পুরস্কার সংগ্রহ সীমিত হয়েছে।

Tycoon Club আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সফল বিটা পরীক্ষার পর চালু করা হয়েছিল, খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত সুবিধা এবং পুরস্কার প্রদান করে। যাইহোক, কিছু অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী দ্রুত লক্ষ্য করেছেন যে Tycoon Club বোতামটি তাদের ডিভাইসের স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে না। এই বোতামটি ছাড়া, খেলোয়াড়রা বৈশিষ্ট্যের সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করতে বা তাদের অগ্রগতি ট্র্যাক করতে অক্ষম, iOS ব্যবহারকারীদের তুলনায় যারা সমস্যা ছাড়াই টাইকুন ক্লাব অ্যাক্সেস করতে পারে তাদের তুলনায় তাদের একটি অসুবিধায় পড়ে।

প্রতিক্রিয়ায়, স্কোপলি সমস্যাটি স্বীকার করেছে, সিনিয়র প্রযোজক জোস রুইজ ডিসকর্ডে শেয়ার করেছেন যে ডেভেলপমেন্ট টিম ডিসপ্লে ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন এবং একটি সমাধান বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Scopely একটি স্থায়ী সমাধানে কাজ করার সময়, তারা Facebook অ্যাকাউন্টধারী ব্যবহারকারীদের জন্য একটি অস্থায়ী সমাধানের প্রস্তাব করেছে।

অনুপস্থিত Tycoon Club বোতাম দ্বারা প্রভাবিত Android ব্যবহারকারীদের জন্য, Scopely একটি Facebook অ্যাকাউন্টের সাথে মনোপলি GO লিঙ্ক করার পরামর্শ দেয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা Facebook-এর মাধ্যমে গেমের পারক্স পেজ অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যেখানে তারা পুরস্কার দেখতে এবং লয়ালটি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। এই অস্থায়ী সমাধানটি কীভাবে সেট আপ করবেন তা এখানে:

যাইহোক, এই সমাধানটি Facebook অ্যাকাউন্ট ছাড়া খেলোয়াড়দের উপকার করে না, এবং কেউ কেউ এই ফিক্সের জন্য বিশেষভাবে একটি তৈরি করতে চাই না। স্কোপলি অসুবিধার কথা স্বীকার করেছে এবং খেলোয়াড়দের আশ্বস্ত করেছে যে একটি স্থায়ী আপডেট চলছে।

রেডডিট এবং ডিসকর্ডের মতো প্ল্যাটফর্মে, একচেটিয়া GO সম্প্রদায় অনুপস্থিত টাইকুন ক্লাব বোতাম সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছে। জোসে রুইজ, এই উদ্বেগগুলিকে সম্বোধন করে, ভাগ করেছেন যে Scopely সক্রিয়ভাবে একটি আপডেটে কাজ করছে যা এই ইন্টারফেস সমস্যাটি সমাধান করবে। রুইজ সম্প্রদায়ের ধৈর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং খেলোয়াড়দের এই সময়ের মধ্যে ফেসবুক ওয়ার্কআউন্ডটি ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে টাইকুন ক্লাব বোতামটিকে আরও কার্যকরভাবে মিটমাট করার জন্য লেআউট সামঞ্জস্য করে ইন্টারফেসের সমস্যাটি সম্ভাব্যভাবে সমাধান করা যেতে পারে। মনোপলি GO-এর জনপ্রিয়তা এবং বিকাশকারীর ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ফোকাসের প্রেক্ষিতে, এই সমস্যার সমাধান করা Scopely-এর জন্য একটি অগ্রাধিকার রয়ে গেছে।

এই সমস্যাটি মনোপলি GO এর অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার বেসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করেছে, সম্ভাব্যভাবে অনেককে গেমের লয়্যালটি প্রোগ্রামের সাথে সম্পূর্ণভাবে জড়িত হতে বাধা দেয়। মনোপলি GO-এর ক্রমবর্ধমান ফ্যানবেস এবং এর অংশীদারিত্ব, যেমন মার্ভেলের সাথে, আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেক্টিভ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদানের জন্য স্কোপলির উত্সর্গ দেখায়।

যখন অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা স্থায়ী সমাধানের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন এটা সম্ভব যে স্কোপলি ডিভাইস জুড়ে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য লেআউট সামঞ্জস্য বা আরও স্থিতিশীল ইন্টারফেসের মতো আরও উন্নতিগুলি রোল আউট করবে। যেহেতু গেমটি একটি আমন্ত্রণ-পর্যায়ে রয়ে গেছে, তাই প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা মূল্যবান প্রতিক্রিয়া প্রদান করছে যা একটি বিস্তৃত প্রকাশের আগে এই ধরনের ইন্টারফেস সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে এবং সমাধান করতে সহায়তা করে।

অনুপস্থিত টাইকুন ক্লাব বোতামে স্কোপলির দ্রুত প্রতিক্রিয়া পরামর্শ দেয় যে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা শীঘ্রই একটি রেজোলিউশন আশা করতে পারেন। চলমান আপডেটের প্রতি Scopely-এর প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং গেমপ্লে বৈশিষ্ট্যের উন্নতি অন্তর্ভুক্ত, মনোপলি GO অনুরাগীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয়। চলমান আপডেটের সাথে, অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়াররা টাইকুন ক্লাবের বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পূর্ণ স্যুট এবং লয়্যালটি পুরষ্কারগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য উন্মুখ হতে পারে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত মনোপলি জিও প্লেয়ারদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে৷