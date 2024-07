একাধিক বক্স অফিস ফ্লপের পর ডিজনি সিইও “ক্লান্ত ও অভিভূত”

অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প: কোয়ান্টুম্যানিয়া

অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প: কোয়ান্টুম্যানিয়া এটি 2018 এর সিক্যুয়াল অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প এবং ক্রমবর্ধমান মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের অংশ। He Who Remains from the এর একটি রূপ হিসেবে ফিরে আসেন জোনাথন মেজরস লোকি কাং দ্য কনকারর নামে টিভি সিরিজ। কাস্ট সদস্য পল রুড, ইভানজেলিন লিলি, মাইকেল ডগলাস এবং মিশেল ফাইফার ফিরে আসার পাশাপাশি, ক্যাথরিন নিউটন স্কটের মেয়ে ক্যাসান্দ্রা “ক্যাসি” ল্যাং হিসাবে তার MCU আত্মপ্রকাশ করেন। যখন ক্যাসি কোয়ান্টাম রাজ্যে একটি সংকেত সক্রিয় করে, তখন সে, হোপ, জ্যানেট ভ্যান ডাইন, হ্যাঙ্ক পিম এবং স্কটকে একটি বিশৃঙ্খল যাত্রা শুরু করে, যা মার্ভেল ইউনিভার্স কখনও দেখেনি।