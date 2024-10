“এটি একটি খুব স্পষ্ট উত্তর ছিল”

ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস তারকা এডি রেডমাইন নিউট স্ক্যামান্ডারের ফিরে আসার বিষয়ে একটি হতাশাজনক প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেছেন হ্যারি পটার ভোটাধিকার ড্যানিয়েল র‌্যাডক্লিফ 2011 সালে মুক্তির সাথে হ্যারির ভূমিকা থেকে বিদায় নেন হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোস – পার্ট 2কিন্তু উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ড 2016 সালে ফিরে এসেছে ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস এবং কোথায় খুঁজে পাবেনযা নিউটকে একজন নতুন নায়ক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। নিউট 2018 সালে এবং এর জন্য একটি খারাপভাবে পর্যালোচনা করা সিক্যুয়ালের জন্য ফিরে আসেন ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস: দ্য সিক্রেটস অফ ডাম্বলডোর 2022 সালে, যা স্পিনঅফ ফ্র্যাঞ্চাইজি স্থগিত করে দেয় যখন এটি বৃহত্তর মুভিতে সর্বনিম্ন উপার্জনকারী চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে হ্যারি পটার ভোটাধিকার

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ড ComicBook.comরেডমাইনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে নিউট ভবিষ্যতে ফিরে আসবে কিনা ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস বা হ্যারি পটার প্রকল্প, এবং অভিনেতা আশাবাদী নন. রেডমাইন একটি অকপট প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেছেন, প্রকাশ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন দর্শকরা নিউটকে আর দেখতে পাবে নাঅন্তত বড় পর্দায় না. তারকা টিজ করেন যে নিউট ফ্লোরিডার ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে হ্যারি পটারের উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ডে উপস্থিত হতে পারে। নীচে তার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখুন:

“আমি মনে করি তারা সম্ভবত আছে [seen the last of Newt]. এটি একটি খুব খোলামেলা উত্তর ছিল, কিন্তু হ্যাঁ। এবং যে যতদূর আমি জানি. আমি বলতে চাচ্ছি, আপনাকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং জে কে রাউলিংয়ের লোকদের সাথে কথা বলতে হবে, কিন্তু আমি যতদূর জানি, এটাই। আমি মনে করি তিনি ফ্লোরিডার ইউনিভার্সাল ওয়ার্ল্ডে একটি আভাসে ফিরে আসতে পারেন যে তারা খুলছে, যেখানে আপনি প্যারিসে তিনি কী করছেন তার একটি আভাস পেতে পারেন।”