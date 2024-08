নাইজার ডেল্টা ডেভেলপমেন্ট কমিশন, এনডিডিসি, পরিবেশ রক্ষা করবে, টেকসই উন্নয়ন করবে এবং নাইজার ডেল্টা অঞ্চলের সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এমন কর্মসূচি এবং কার্যক্রমের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এনডিডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডঃ স্যামুয়েল ওগবুকু, উয়োতে ​​ইবোম হোটেল এবং গল্ফ রিসোর্টে এনডিডিসি ডিরেক্টরেট অফ এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের কর্মীদের জন্য আয়োজিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বিকাশের তিন দিনের পশ্চাদপসরণকালে এই কথা বলেছেন।

ওগবুকু, যিনি এনডিডিসি বোর্ডে আকওয়া ইবোম রাজ্যের প্রতিনিধি, অ্যাপোস্টেল আবাসিয়ানডিকান এনকোনো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, বলেছিলেন যে পশ্চাদপসরণ যা থিমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল: “পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বিকাশ: কর্মক্ষেত্রে স্থায়িত্ব লালন করা,” চিন্তাভাবনা উদ্দীপক এবং আন্তরিক ছিল৷

NDDC বস নাইজার ডেল্টা অঞ্চলে কার্যকরভাবে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করার প্রচেষ্টায় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

স্বাগত বক্তব্যে এনডিডিসি পরিচালক, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা, ইঞ্জি. ওনুওহা ওবেকা, সমাজে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন: “আজকে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি – জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি – আমাদের অবিলম্বে মনোযোগ এবং উদ্ভাবনী সমাধানের দাবি রাখে। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্য শুধুমাত্র এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া বাড়ানোই নয় বরং আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা।”

ওবেকা মন্তব্য করেছেন যে স্থায়িত্ব আর কেবল একটি আদর্শ নয়, উল্লেখ করে: “এটি একটি প্রয়োজনীয়তা যা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি দিকের সাথে একত্রিত করা আবশ্যক। কর্মক্ষেত্র একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র যেখানে আমাদের পছন্দগুলি গভীর পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে স্থায়িত্ব লালন করে, আমরা ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারি যা আমাদের সম্প্রদায়, অর্থনীতি এবং পরিবেশকে উপকৃত করে।”

“Sustaining the Niger Delta: Bridgeing Environmental Responsibility and Professional Growth: A Call to Action for a Sustainable Future,” শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে, লাগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং প্রভাষক, অধ্যাপক লুসিয়ান চুকউ, অর্গানিক দূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর এর বিধ্বংসী প্রভাব।

“জৈব দূষণকারী,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “জৈব দূষকগুলি এমন পদার্থ যা জীবিত প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয় এবং আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে। এগুলি প্রায়শই কৃষি পদ্ধতি, শিল্প নিঃসরণ এবং গৃহস্থালী বর্জ্যের উপজাত। চেক না করা হলে, তারা মাটি এবং জলকে দূষিত করতে পারে, এমন আবাসস্থল তৈরি করতে পারে যেখানে বিষাক্ত জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পায়।”

তিনি নাইজার ডেল্টাকে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহ নাইজেরিয়ার অর্থনীতির হৃদস্পন্দন হিসাবে বর্ণনা করেছেন; ম্যানগ্রোভ বন যা একসময় প্রায় 7,000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছিল।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে বছরের পর বছর ধরে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা ছিল, তাই কয়েক দশক ধরে তেল অনুসন্ধান এবং অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের কারণে এই অঞ্চলটি একটি জটিল সন্ধিক্ষণে ছিল।

টেকসই এজেন্ডা সংক্রান্ত বিষয়কে সম্বোধন করে, অধ্যাপক চুকউ বলেন, এমন একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করা প্রয়োজন যেখানে নাইজার ব-দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, পাশাপাশি এর বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করা হয়।

তিনি বলেন, এটি অর্জনের জন্য এনডিডিসি-র মতো উন্নয়ন সংস্থার প্রতিশ্রুতি, সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী সমাধানের প্রয়োজন ছিল।

তার মতে, “নাইজার ডেল্টার জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যত, একটি সমৃদ্ধশালী এবং স্থিতিস্থাপক নাইজার ডেল্টা তৈরি করার জন্য পেশাদার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সক্ষমতা-নির্মাণ উদ্যোগে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।”

তিনি পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সাথে পেশাদার লক্ষ্যগুলিকে সারিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন, এমন একটি ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পরিবেশগত অখণ্ডতার মূল্যে আসে না।

সেলেদি থম্পসন-ওয়াকামা

পরিচালক, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স

আগস্ট 21, 2024।

