'এসএনএল' তারকা কলিন জোস্ট ব্যাখ্যা করেছেন কেন স্ত্রী স্কারলেট জোহানসনের চুম্বন দৃশ্য তাকে ঈর্ষান্বিত করে না

কলিন জস্ট তার স্ত্রীকে দেখে ঈর্ষান্বিত হন না, স্কারলেট জোহানসনতার পুরুষ সহ-অভিনেতাদের অন-স্ক্রিন চুম্বন।

সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে নিউ ইয়র্ক টাইমসজোস্ট ব্যাখ্যা করেছেন যে জোহানসন তার পুরুষ সহ-অভিনেতাদের চুম্বনের একটি পূর্ববর্তী মন্টেজ দেখে তাকে তাদের নতুন চলচ্চিত্র “ফ্লাই মি টু দ্য মুন”-এ চ্যানিং টাটুমের সাথে তার চুম্বনের দৃশ্য দেখার সময় স্বস্তি পেতে দেয়।

“যখন স্কারলেট আমেরিকান সিনেমাথেক অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল, আমরা সেখানে ছিলাম এবং সেই রাতের জিনিসগুলির মধ্যে একটি ছিল চুম্বনের পুরো মন্টেজ,” জস্ট আউটলেটকে বলেছিলেন। “আমি এমন ছিলাম: 'ঠিক আছে, আপনি এখানে যান। আমি আনন্দিত যে কেউ এটিকে এক প্যাকেজে একত্রিত করেছে।'”

“স্যাটারডে নাইট লাইভ” তারকা উল্লেখ করেছেন যে তিনি যদি বড় পর্দায় জোহানসন এবং টাটুম চুম্বন দেখে ঈর্ষান্বিত হন তবে তিনি “সমস্যায় পড়বেন।”

স্কারলেট জোহানসন এবং কলিন একসঙ্গে অস্কার 2020 রেড কার্পেটে হাঁটছেন

Jost এবং Johansson উভয়ই সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে আউটলেটের সাথে কথা বলেছেন যেখানে কৌতুক অভিনেতা একটি ক্যামিও উপস্থিতি তোলে. যখন নিউ ইয়র্ক টাইমস জোস্টকে বলেছিল যে তার স্ত্রী তাদের সম্পর্ককে “একটি সূক্ষ্ম বাস্তুতন্ত্র” বলে মনে করেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “তিনি শুধু 'জুরাসিক পার্ক' চিত্রায়ন করছিলেন, তাই তিনি সূক্ষ্ম বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুই ভাবছেন।”

1969 সালের অ্যাপোলো 11 চাঁদে অবতরণের উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র “ফ্লাই মি টু দ্য মুন”-এ জোহানসন এবং টাটুম তারকা। জোস্টের মতে, তার স্ত্রী যখন সিনেমার সেটে থাকে না তখন “স্বাভাবিক জিনিস” করে।

“সে সুপারমার্কেটে যায়। টুপি পরতে সে খুব ভালো, এবং সে চলতে থাকে,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। “তিনি রাডারের নীচে কিছুটা থাকতে সক্ষম, তবে তিনি এই সমস্ত দৈনন্দিন জিনিসগুলি করতে সক্ষম এবং সেগুলিও উপভোগ করেন।”

কলিন জোর দিয়েছিলেন যে জোহানসন “একজন দুর্দান্ত মা”।

জোহানসন এবং জোস্ট, একজন কৌতুক অভিনেতা এবং লেখক “স্যাটারডে নাইট লাইভ”-এ তার কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। গিঁট বাঁধা 2020 সালের অক্টোবরে। 2021 সালের আগস্টে, দম্পতি তাদের প্রথম ছেলে কসমোকে স্বাগত জানায়।

মার্ভেল অভিনেত্রী এর আগে 2008 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত অভিনেতা রায়ান রেনল্ডস এবং 2014 থেকে 2017 পর্যন্ত ফরাসি সাংবাদিক রোমেন ডাউরিয়াককে বিয়ে করেছিলেন। ডাউরিয়াক এবং জোহানসনের একটি 6 বছর বয়সী কন্যা রোজ রয়েছে। এটি জোস্টের প্রথম বিয়ে।

জোহানসন এর আগে জোস্টের বিয়ের প্রস্তাবের কথা বলেছিলেন। “সে করেছিল [do it in a romantic way. He killed it,” she told Ellen DeGeneres in 2019. “It was a very James Bond situation. It was surprising. He’s got a lot behind that [“Saturday Night Live”] নিউজ ডেস্ক সে লুকিয়ে আছে।”

“তিনি খুব কমনীয় এবং খুব চিন্তাশীল এবং রোমান্টিক,” অভিনেত্রী যোগ করেছেন। “আমি অবাক হয়েছিলাম, এমনকি যদি আপনি কল্পনাও করেন যে সেই মুহূর্তটি কেমন হতে চলেছে, এটি এখনও, এটি একটি সুন্দর মুহূর্ত। এটি খুব ব্যক্তিগত ছিল। এটি একটি খুব বিশেষ মুহূর্ত ছিল, এবং আমি যেকোন কিছুর চেয়ে বেশি মনে করি, যখন কেউ আপনাকে বলে তারা তাদের বাকি জীবনটা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই, এটা একটা সুন্দর, বিশেষ জিনিস।”