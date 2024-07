করোনেশন স্ট্রিট আইকন জুলি গুডইয়ারের স্মৃতিভ্রংশ যুদ্ধের চলমান আপডেট | সাবান

জুলি এখনও চিতাবাঘের প্রিন্ট পরতে পছন্দ করে (ছবি: ITV/Shutterstock)

এর সঙ্গী প্রয়াত ড করোনেশন স্ট্রিট আইকন রয় ব্যারাক্লফ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পর্কে কথা বলেছেন জুলি গুডইয়ারডিমেনশিয়া সহ জীবন।

গত জুলাই মাসে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে জুলি, যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে উচ্ছৃঙ্খল, লেপার্ড-প্রিন্ট পরিহিত বাড়িওয়ালা বেট লিঞ্চ হিসাবে বেশি পরিচিত। আইটিভি সাবান, নিউরোডিজেনারেটিভ অবস্থার সাথে নির্ণয় করা হয়েছিল।

বেট প্রথম অতিথি হিসেবে 1966 সালে আবির্ভূত হয়, চার বছর পরে কিংবদন্তি অ্যানি ওয়াকার (ডরিস স্পিড) এবং বেটি টারপিন (বেটি ড্রাইভার) এর সাথে আরও স্থায়ীভাবে রোভার রিটার্ন লাইনআপে যোগদানের আগে।

পরবর্তী 25 বছরের মধ্যে, তিনি 2002 এবং 2003 এর মধ্যে দুটি অত্যন্ত প্রচারিত অতিথি স্টান্টের জন্য ফিরে এসে শোটির সবচেয়ে প্রিয় চরিত্রগুলির মধ্যে একজন হয়ে উঠবেন।

1987 সালে, তিনি এক সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালেক গিলরয়কে (ব্যারাক্লো) বিয়ে করেন এবং পাঁচ বছর পরে সাউদাম্পটনে চলে না যাওয়া পর্যন্ত এই দম্পতির সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।



জুলি, এই মাসের শুরুর দিকে চিত্রিত, এখনও বের হতে ভালোবাসে (ছবি: স্কট ব্র্যান্ড)

তাদের বন্ধুত্ব 60-এর দশকে ওল্ডহ্যাম রেপার্টরি থিয়েটারে অফ-স্ক্রিনে সিমেন্ট করা হয়েছিল এবং তাদের কোরি প্রস্থানের পরেও অব্যাহত থাকবে 2017 সালে রায়ের মৃত্যু।

এই সময়েই জুলি এবং রয়ের 25 বছরেরও বেশি সময়ের সঙ্গী, মার্ক লেভেলিন, তাদের সম্মিলিত দুঃখের সাথে আবদ্ধ হবেন, যা মার্কের নতুন বইতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই মত বন্ধুদের সঙ্গে.

সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের সময় কথোপকথন রাস্তার পডকাস্ট তার স্মৃতিকথা প্রচার করার জন্য, মার্ক কথা বলেছেন জুলির অবস্থা এবং বলেছে সে 'ভালো জীবন যাপন করছে'।

'এটা বলা ভুল [Julie is] ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন, [she is] ডিমেনশিয়া সঙ্গে বসবাস। এটি আপনি যা করেন এবং আপনি জীবনকে কীভাবে দেখেন তা পরিবর্তন করে' মার্ক শুরু করেছিলেন।



বেট 1970 সালে রোভার্স দলে যোগ দেয় (ছবি: টিভি টাইমস/গেটি ইমেজ)

'জুলি এই বিষয়ে খুব সাহসী এবং খুব শক্তিশালী ছিল, এবং এটি জীবনকে বদলে দিয়েছে তার স্বামী স্কট [Brand]. কিন্তু আমাকে আমার টুপিটা খুলে ফেলতে হবে স্কটের কাছে, সে অসাধারণ।'

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: 'তারা সর্বদা প্রকাশ্যে যেতে চেয়েছিল [her] ডিমেনশিয়া, এই ভিত্তিতে যে এটি তাদেরও সাহায্য করতে পারে যারা একইরকম কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং জুলিকে একই অবস্থানে দেখতে। এটা মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি আনা.

'বেশিরভাগ লোকই বলবে জুলি এবং বেটের মধ্যে একটি ক্রসওভার আছে, এবং আছে, কিন্তু বেট ছিল শক্তিশালী, ব্রাসি এবং মাঝে মাঝে কিছুটা ভয়ঙ্কর। নীচে খুব কোমল হৃদয় এবং একটি দুর্বল ব্যক্তি ছিল। আমি মনে করি জুলি এই বিষয়ে খুব অনুরূপ. এটা খুব ভালো হয়েছে [see her] সেই বর্ম ছাড়া জীবন সম্পর্কে কথা বলুন।

'তিনি একজন সুন্দর ব্যক্তি এবং আমি মনে করি কয়েক বছর ধরে তিনি প্রেস দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। [She’s] সবচেয়ে ভালো বন্ধু তোমার কখনো থাকতে পারে।'

তাকে 'একটি শিলা' হিসাবে বর্ণনা করে, মার্ক বলেছিলেন যে আইকনটি 'এখনও চিতাবাঘের ছাপ পছন্দ করে', এবং পডকাস্ট হোস্ট মাইকেল ডডসনের কাছে তার দৈনন্দিন জীবন এখন কেমন দেখায় তা বিস্তারিত জানিয়েছেন।

'আমি তাকে সপ্তাহে অন্তত একবার, কখনও কখনও সপ্তাহে দুবার দেখি, এবং তার সাথে কয়েক ঘন্টা সময় কাটাই এবং তার বাড়িতে বিকেলের চা খাই, যাকে আমি লেপার্ড প্রিন্ট বুলেভার্ড বলি' সে বলল।

'আমি রবিবারে তার চকলেট কেক নিয়ে যাই এবং আমরা এটির সাথে জড়িত, ভাল সে আমাকে সৎ হতে দেয় না'।



1993 সালে গ্রানাডা স্টুডিও ট্যুরে এখানে চিত্রিত জুলির বাস্তব তারকা শক্তি রয়েছে (ছবি: হলবর্ন/মিররপিক্স/গেটি ইমেজ)



তিনি সেলিব্রিটি বিগ ব্রাদারের 2012 সিরিজে অভিনয় করেছিলেন (ছবি: সাইমন বার্চেল/গেটি ইমেজ)

তিনি বলেছিলেন যে তিনি 'বেশ সুখী' এবং কীভাবে তিনি বাড়ির বাইরে নিয়মিত ভ্রমণ উপভোগ করেন, এবং স্কট দ্বারা আমাদের সাথে শেয়ার করা একটি নতুন ছবিতে, তাকে ঠিক তাই করতে দেখা যায়!

এই বছরের শুরুতে, জুলি এবং স্কট দ্য আলঝেইমার সোসাইটির সাথে জুটি বেঁধেছেন তাদের নতুন ক্যাম্পেইন দ্য লং গুডবাই প্রচার করতে।

সেই সময়ে, স্কট বলেছিলেন: 'স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাইরে যেতে না পারা, হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে, একসাথে খাবারের জন্য যাওয়া এবং কেনাকাটা করতে যাওয়া – এই সমস্ত ক্ষতি আমার জন্য দীর্ঘ বিদায়ের প্রতীক।'

'আমি সেই মজাদার স্ত্রীকে মিস করি যা জুলি সবসময় ছিল – জীবনের চেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব যা সে যেখানেই গেছে সেখানেই আলোকিত করেছে, এবং হাসি যা প্রতিটি ঘরে আলোকিত করেছে,'



জুলি গত বছর আলঝেইমার সোসাইটির জন্য একটি মেমরি ওয়াকে অংশ নিয়েছিল (ছবি: আলঝেইমার সোসাইটি)

'এই সব এখন ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং এই অবনতি দেখতে আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। জুলি এখন লোকেদের চিনতে লড়াই করে এবং সে যার সাথে দেখা করে তাকে 'স্কট' বলা হয়।'

জুলি বানিয়েছে তার শেষ জনসাধারণের উপস্থিতি অক্টোবরে ম্যানচেস্টারের হিটন পার্কে একটি মেমোরি ওয়াকে পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের এবং দাতব্য সংস্থার হাজার হাজার সমর্থকদের মধ্যে, সেই সময়ে স্কট যোগ করেছিলেন: 'জুলি এখন আলঝেইমার্সের সাথে বসবাস করছেন, এতে ভুগছেন না – এবং এটি একটি বড় পার্থক্য,'

'এই ঘটনাগুলিকে 'স্মৃতি হাঁটা' বলা সবচেয়ে উপযুক্ত; অবশ্যই, স্মৃতিশক্তি এই নিষ্ঠুর রোগের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত একটি জিনিস, কিন্তু জুলি এবং আমি একসাথে আরও স্মৃতি তৈরি করার চেষ্টা করছি।'

এই নিবন্ধটি প্রাথমিকভাবে 12 জুন, 2024 এ প্রকাশিত হয়েছিল।

