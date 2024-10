কাওহি লিওনার্ডের জন্য ড্রাইমন্ড গ্রিন কেন্ড্রিক পারকিন্সকে ছিঁড়ে ফেলেছে

ড্রেমন্ড গ্রিন এবং ব্যারন ডেভিস বিশ্বাস করেন যে কেনড্রিক পারকিন্স বর্তমান এনবিএ প্লেয়ার সম্পর্কে তার সাম্প্রতিক মন্তব্যের জন্য লাইনের বাইরে ছিলেন।

কাওহি লিওনার্ড ক্যারিয়ারের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, ক্লিপারদের সাথে তার শেষ চারটি মরসুমের প্রতিটি আঘাতে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 2024-25 সালের প্রচারাভিযান “দ্য ক্লা” এর জন্য ভিন্নভাবে শুরু হওয়ার কথা ছিল যতক্ষণ না তার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল একই সমস্যা যা তাকে 2024 প্লেঅফের বেশিরভাগ অংশ এড়িয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

যাইহোক, লিওনার্ডকে তার কঠিন সময়ে সমর্থন করার পরিবর্তে, পারকিনস দুইবারের ফাইনাল MVP-এর আহ্বান জানিয়ে পারমাণবিক পথে চলে যান। তার অবসর ঘোষণা করতে.

পারকিন্সের মন্তব্য গ্রিন এবং ডেভিসকে সর্বশেষ সম্পর্কে খুব বিরক্ত করেছে “ড্রেমন্ড গ্রিন শো,” যেখানে তারা ইএসপিএন বিশ্লেষককে প্রশ্ন করার জন্য বিস্ফোরিত করেছে যে লিওনার্ড “গেমটি প্রতারণা করেছে” বা এমনকি ক্লিপারস সংস্থাও।

“পার্ক বলতে শুনতে, ‘হ্যাঁ, তাকে অবসর নিতে হবে, তাকে অবসর নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে,’ আমি ভেবেছিলাম এটি পাগল ছিল,” গ্রিন বলেছিলেন। “কারণ পার্ক, এনবিএ-তে তার শেষ তিন বছরে, কেউ তাকে অবসরের দিকে ঠেলে দেয়নি, এবং সবারই সম্ভবত থাকা উচিত। লোকটির গড় 2.5 পয়েন্ট [per game] তিন বছর ধরে এবং কেউ আপনাকে অবসর নিতে ঠেলে দেয়নি। ছেলেরা লেব্রনের মতো [James] এবং কেডি [Kevin Durant] আসলে তাকে তাদের দলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল, তাদের মতো [were] তার জন্য এক ধরনের চিয়ারলিডিং। এবং এই লোকটিকে অবসরে ঠেলে দেওয়ার জন্য, স্পষ্টতই লোকটি খেলতে চায়।”

ডেভিস তার সমালোচনায় আরও বেশি নিষ্ঠুর ছিলেন, পারকিনসকে “আপনার জায়গাটি জানুন” এবং সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে রায় না দিতে বলেছিলেন। প্রাক্তন ওয়ারিয়র্স গার্ড বলেছিলেন যে মন্তব্যগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা থাকত যদি তারা কেভিন গারনেট বা পল পিয়ার্স, পারকিন্সের সেল্টিকস সতীর্থদের কাছ থেকে আসত, কারণ তারা লিওনার্ডের মতো দুর্দান্ত খেলোয়াড়ও ছিল।

“আপনি সম্ভবত একজন যুবকের তিন বছরের বেতন নিয়েছেন [by staying in the league]”ডেভিস পার্কিনসকে তার 30-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে খেলার বিষয়ে বলেছিলেন৷ “আপনি উচ্চ, উচ্চ স্তরে পারফর্ম করছে এমন কারও প্রতি আপনি খারাপ কথা বলতে পারবেন না [like Leonard]. আপনি তার আঘাত জানেন না. এবং এটিই আমি ঘৃণা করি যখন মিডিয়া মনে করে যে আপনার সর্বদা হট গ্রহণের প্রয়োজন। না, মাঝে মাঝে শুধু পার্ক করে, কেজি বা পলকে দিয়ে যান।”